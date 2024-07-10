В Узбекистане законодатели обсуждают перспективы возвращения смертной казни

12:58 12.07.2024

Один вице-спикер Законодательной палаты выступил за смертную казнь, другой - против



Два вице-спикера Законодательной палаты выступили с разными мнениями по поводу возвращения смертной казни. Алишер Кадиров после новости об убийстве ребенка в Ташкенте заявил, что такие убийцы "не должны жить". Одилжон Тожиев ответил, что высшая мера не снизит уровень преступности.



