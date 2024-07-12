Bloomberg: визит Моди в Россию продемонстрировал пренебрежение к интересам США

14:05 12.07.2024 Bloomberg

США

12 июля 2024



Объятия Моди и Путина раздражают команду Байдена, которая оказывает поддержку Киеву

Bloomberg: визит Моди в Россию продемонстрировал пренебрежение к интересам США



Визит Моди в Москву пришелся не по вкусу команде Байдена, сообщает Bloomberg. Даже выбор времени для приезда премьер-министра в Россию, совпавший с проведением саммита НАТО, демонстрирует явное пренебрежение Индии к интересам США, отмечают эксперты.



Судхи Ранджан Сен (Sudhi Ranjan Sen), Питер Мартин (Piter Martin), Иэн Марлоу (Iain Marlow)







Объятия премьер-министра Индии Нарендры Моди и Владимира Путина накануне важнейшего саммита НАТО в Вашингтоне, который проводит президент Джо Байден, разочаровали американских чиновников, сделавших сближение с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики.



Представители Байдена, попросившие не называть их имен, говорят, что первый за пять лет визит индийского лидера в Россию дал внутри и вне правительства США пищу для критики тесных связей с правительством Моди. При Байдене США пообещали сотрудничать с Индией в области таких технологий, как искусственный интеллект, и взяли на себя обязательства по совместному производству чувствительных оборонных технологий.



Во время визита Моди заключил Путина в крепкие объятия и назвал российского лидера другом. Результатом поездки стало углубление сотрудничества в сфере мирного использования ядерной энергии, а также объявление о расширении дипломатического присутствия Индии в России.



Моди прибыл в Москву после того, как в понедельник в результате волны российских ракетных атак по Украине пострадали люди, в том числе после удара по главной детской больнице в Киеве (российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Украины; в Киеве обломки ракеты упали на детскую больницу - это случилось в результате падения украинской ракеты ПВО. - Прим. ИноСМИ). Также визит индийского премьера совпал с подготовкой администрации Байдена к проведению саммита НАТО, имеющего, по ее мнению, решающее значение для укрепления поддержки Украины и демонстрации авторитета президента как кандидата от Демократической партии, на которого оказывается давление с целью заставить его уйти в отставку перед выборами.



Американские чиновники заявили об уверенности в том, что отношения между США и Индией преодолеют этот эпизод благодаря продолжению откровенных бесед, но отметили, что визит вызывал у команды Байдена некоторое неприятие и дискомфорт. Из частных бесед с американскими и индийскими чиновниками, которые попросили не называть их имен, есть сведения об обеспокоенности первых во время ряда встреч и телефонных разговоров с индийскими коллегами в последние недели.



Во время одного из таких звонков заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл (Kurt Campbell) высказал свою озабоченность министру иностранных дел Индии Винаю Мохану Кватре (Vinay Mohan Kwatra), объяснив, что время визита Моди является особенно проблематичным для Вашингтона.



Тем не менее, как сообщили чиновники, Кэмпбелл сказал коллегам, что США знают о долгих связях Индии с Россией и приветствуют назначение нового посла этой страны в Вашингтоне. Кэмпбелл считается активным сторонником укрепления дипломатических связей и связей в области безопасности США с Индией.



По словам чиновников, США неоднократно призывали индийцев добиваться от Путина прекращения конфликта на Украине. Они также указывали на те области, где индийский экспорт или коммерческое сотрудничество якобы поддерживают российскую военную машину.



Сотрудник Совета национальной безопасности США назвал Индию стратегическим партнером и сказал, что две страны ведут откровенный диалог, в том числе по вопросам отношений южноазиатской страны с Россией. Эти связи дают Индии возможность убедить Путина прекратить военную операцию и добиться прочного мира для Украины, сказал чиновник.



Министерство иностранных дел Индии не сразу ответило на просьбу о комментарии в четверг утром. По словам американских чиновников, индийское правительство заранее уведомило США о планах Моди после появлявшихся обсуждений в российских СМИ и заверило их, что поездка не будет носить серьезного характера (итогом "несерьезной" встречи Путина и Моди стало составление Совместного заявления с договоренностями в области политического, экономического, военно-технического, научного и культурного сотрудничества и программа развития стратегических направлений сотрудничества двух стран до 2030 года. - Прим. ИноСМИ).



Осознавая свой растущий экономический вес и возросшее влияние в меняющемся геополитическом порядке, Индия при Моди настаивает на определении собственного курса и проводит политику стратегической автономии в соответствии со своей многолетней традицией отказа от вступления в официальные союзы.



Индия является крупным покупателем российской нефти и военной техники. Однако давние отношения с Россией, уходящие корнями в связи с Советским Союзом времен холодной войны, представляют собой сложную задачу для Моди, который также стремится получить инвестиции и технологии из США.



‘Диссонанс’



Индийские чиновники отчасти оправдывают объятия Моди с Путиным, говоря, что это общение поможет предотвратить слишком сильное погружение России в орбиту Китая. Отношения между Индией и Китаем находятся на низшей точке с тех пор, как в 2020 году пограничный спор перерос в насилие, хотя обе стороны согласились на переговоры, чтобы разрешить разногласия.



Индия внимательно следит за сближением Москвы и Пекина, который является для России экономическим и дипломатическим союзником на фоне санкций, введенных в связи с СВО на Украине. На прошлой неделе во время саммита по безопасности в Казахстане Путин назвал отношения с Китаем "лучшими в истории".



США, в свою очередь, рассматривают Индию как партнера в соперничестве с Китаем, но эти отношения временами разочаровывают Вашингтон. Моди отказался осудить военную операцию России на Украине. На этой неделе он сказал Путину, что огорчен поступающими данными о гибели детей на Украине и что решение не может быть найдено на поле боя.



Прокуроры США также расследуют предполагаемый заговор с целью заказного убийства на американской территории, в котором, по их словам, участвовали высокопоставленные индийские чиновники. Индия заявила, что расследует это дело.



"Выбор времени визита индийского премьер-министра в Россию демонстрирует явное пренебрежение к интересам США, что несколько обескураживает, учитывая, какой прогресс был достигнут в американо-индийских отношениях за последний год, – заявила Лайза Кертис (Lisa Curtis), бывший сотрудник Белого дома и старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра "Центр новой американской безопасности". - Индия выполняет роль балансира между Россией и США, но на этот раз баланс, похоже, слишком сильно склонился в сторону России". Источник - ИноСМИ

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