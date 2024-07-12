Венгрия призвала НАТО к миру на Украине

14:55 12.07.2024

12.07.2024 | ОБЗОР СОБЫТИЙ



Глава делегации Венгрии на съезде НАТО в Вашингтоне Лëринц Накша заявил, что пришло время для альянса сыграть более существенную роль в достижении мира на Украине и в проведении переговоров между Москвой и Киевом.



Накша подчеркнул, что Западу надо искать решение глобальных проблем в сфере безопасности, нелегальной миграции и терроризма.



Очевидно, что воинственная риторика Запада по украинскому вопросу мешает поиску подобных решений. Наметился геополитический раскол между Западом и Россией, линия раскола географически пролегла через Восточную Европу, в том числе Венгрию.



Будапешт опасается, что дальнейшая эскалация приведет к крушению устоявшейся системы безопасности и ввергнет восточноевропейские страны в состояние хаоса, в то время как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и прочие заморские союзники Киева смогут отсидеться за океаном.