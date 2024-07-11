Мирзиееву презентовали проект Ферганского туристического кольца

18:34 12.07.2024

Фергана, несмотря на свою богатую историю и прекрасную природу, принимает недостаточно иностранных туристов и чтобы исправить эту ситуацию, было предложено создать туристическое кольцо. Концепцию проекта презентовали президенту Узбекистана в Кокандском университете.



В Узбекистане планируется создать Ферганское туристическое кольцо, пишет пресс-служба президента Узбекистана. Этот проект предполагает увеличение числа объектов для посещения в регионе в два раза, что должно привлечь больше туристов. С такой инициативой ознакомился президент республики Шавкат Мирзиеев во время своей поездки в Ферганскую область.



