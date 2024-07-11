|Мирзиееву презентовали проект Ферганского туристического кольца
18:34 12.07.2024
Фергана, несмотря на свою богатую историю и прекрасную природу, принимает недостаточно иностранных туристов и чтобы исправить эту ситуацию, было предложено создать туристическое кольцо. Концепцию проекта презентовали президенту Узбекистана в Кокандском университете.
В Узбекистане планируется создать Ферганское туристическое кольцо, пишет пресс-служба президента Узбекистана. Этот проект предполагает увеличение числа объектов для посещения в регионе в два раза, что должно привлечь больше туристов. С такой инициативой ознакомился президент республики Шавкат Мирзиеев во время своей поездки в Ферганскую область.
Авторы идеи считают, что Фергана, несмотря на свою богатую историю и прекрасную природу, принимает недостаточно иностранных туристов. В прошлом году регион посетили всего 430 тысяч гостей из других стран.
Чтобы исправить эту ситуацию, было предложено создать туристическое кольцо, которое будет включать достопримечательности Ферганского, Алтыарыкского, Кувинского и Учкуприкского районов. Всего на маршруте будет 577 пунктов, что позволит иностранным гостям оставаться в регионе дольше - не три дня, а неделю.
Концепцию проекта Мирзиееву презентовали в Кокандском университете. Рядом с университетом находится археологический памятник Тепакурган, который президент предложил реконструировать и превратить в музей под открытым небом.
Также глава государства ознакомился с деятельностью вуза, который рассчитан на 6,5 тысячи студентов. Руководство университета отмечало плодотворное сотрудничество с зарубежными коллегами. Были упомянуты договоры с 80 иностранными вузами и членство узбекского университета в Совете университетов тюркоязычных стран.
Отдельно подчеркивалось, что в 2022 году построено новое здание на тысячу мест для факультета туризма.
Для развития туристической отрасли необходимо улучшать транспортную инфраструктуру, чем также занимаются власти Ферганской области. В марте текущего года после модернизации открылся аэропорт Коканда, куда в июле приземлился самолет президента республики.
Воздушная гавань, возведенная в 1977 году, использовалась только военными. Но после реконструкции она стала обслуживать и гражданские суда. Здесь построили новый терминал на 100 пассажиров, отремонтировали взлетно-посадочную полосу и установили современное аэронавигационное оборудование. Теперь аэропорт способен принимать самолеты A320-200 и ATR 72-600.
Пресс-служба Мирзиеева подчеркивает, что такая работа ведется по всей стране. Уже завершены проекты по обновлению воздушных гаваней Самарканда, Термеза, Муйнака, Заамина, в процессе - международные аэропорты Ташкента и Ургенча.