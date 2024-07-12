Американские ракеты в Германии: открутили "кино" на 40 лет назад

18:40 12.07.2024 Решением о развертывании в Европе американских ракетных систем средней и меньшей дальности заокеанские милитаристы возвращают военно-политическую ситуацию в Европе к 1980 годам



12.07.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Планы США по размещению с 2026 года ракет на территории Германии являются "серьезной ошибкой" и несут "прямую угрозу" международной безопасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.



"По сути, речь идет о планах по развертыванию Соединенными Штатами в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это – серьезная ошибка Вашингтона. Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности.



Американцы усиливают риски гонки ракетных вооружений. Здесь забывают, что завязывание узла конфронтации может стать детонатором неконтролируемой эскалации на фоне опасного обострения напряженности по линии Россия-НАТО.



Президент В. Путин неоднократно подчеркивал востребованность активных усилий по сокращению дефицита доверия, укреплению глобальной и региональной безопасности, а также снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетного оружия. Решение по развертыванию с 2026 года средств поражения дальнего радиуса действия в Германии бьет наотмашь по российской приверженности мораторию на размещение наземных РСМД.



Вместо стремления к миру, которое много раз демонстрировала Россия, американцы вступили на опасную тропу милитаризма. Здесь никто не думает о минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД. Вашингтон в очередной раз продемонстрировал алчное стремление к достижению собственного военного превосходства".



Российская толерантность к провокациям против безопасности нашей страны небезгранична, отмечает А. Антонов: "Неужели в Германии не понимают, что появление американского ракетного ударного потенциала на немецкой территории приведет к тому, что эти объекты будут в створе российских прицелов. Это – не бряцание оружием, а простая логика нормального человека. Не надо быть военным специалистом, чтобы понимать все возможные последствия гонки ракетных вооружений в Европе".



Данное высказывание дипломата стало ответной реакцией на опубликованное 10 июля с. г. "Совместное заявление США и Германии в связи с размещением в Германии дальнобойных огневых средств". Предполагается, что в 2026 году Соединенные Штаты приступят к эпизодическому развертыванию средств дальнего огня своей многодоменной целевой группы в Германии в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем: "Эти обычные огневые установки дальнего радиуса действия будут включать в себя SM-6, "Томагавк" и гиперзвуковое оружие, которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе. Использование этих передовых сил и средств продемонстрирует приверженность Соединенных Штатов НАТО и их вклад в европейское интегрированное сдерживание".



Что же представляют собой системы оружия, упомянутые в данном документе?



1. Многоцелевая ракета SM-6:



Военно-морские силы США 18 сентября 2023 года в ходе совместных учений с ВМС Дании впервые осуществили переброску на датский остров Борнхольм в Балтийском море и развертывание наземной подвижной пусковой установки многоцелевых (зенитных) квазибаллистических ракет Raytheon Standard SM-6, которые могут использоваться для поражения как воздушных, так и наземных и надводных целей. Учения "по защите конвоев" с развертыванием данной пусковой установки ("модульной пусковой системой SM-6") на Борнхольме продлились около недели.



После 2024 финансового года в состав армейского комплекса MRC должен быть интегрирован создаваемый новый вариант ракеты SM-6 Block IВ, который будет обладать гиперзвуковой (то есть превышающей М=5) скоростью и увеличенной дальностью по наземным и надводным целям – оценочно до 400 миль (740 км). Рост характеристик будет достигнут за счет оснащения ракеты новым маршевым твердотопливным двигателем большего диаметра (в 21 дюйм – 533 мм) вместо ныне используемого на SM-6 стандартного твердотопливного двигателя ракет серии SM-2 с диаметром 13,5 дюйма (343 мм) при одновременном сокращении размаха рулей и стабилизаторов ракеты, что позволит использовать весь диаметр стартовых ячеек корабельной универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41. Также ракета SM-6 Block IВ предположительно получит более мощную боевую часть (сейчас ракета SM-6 имеет боевую часть весом всего 140 фунтов – 64 кг).



Можно предположить, что флотская наземная пусковая установка ракет SM-6 также будет в последующем интегрирована с ракетами SM-6 Block IВ, а также, видимо, и крылатыми ракетами Tomahawk.



2. Крылатые ракеты "Томагавк" в наземном исполнении будут интегрированы в универсальную пусковую MRC, способную также обеспечивать применение по наземным целям вышеуказанных универсальных квазибаллистических ракет SM-6 Block IВ:



"Корпорация Lockheed Martin 6 ноября 2020 года получила контракт армии США на сумму 339,319 млн. долл. на создание и испытания прототипа батареи наземной ракетной системы средней дальности класса "поверхность-поверхность" по программе Mid-Range Capability (MRC) с использованием двух типов корабельных ракет, состоящих на вооружении ВМС США дозвуковой крылатой ракеты Raytheon Tomahawk и многоцелевой (зенитной) сверхзвуковой квазибаллистической ракеты Raytheon Standard SM-6.



Подвижная наземная пусковая установка MRC, будет выполнена на основе корабельной вертикальной пусковой установки Mk 41 и должна использовать ракеты обеих типов, причем ракеты должны быть в стандартном исполнении для ВМС США и не подвергаться особым модификациям. Комплекс будет способен поражать наземные и надводные цели. Дальность стрельбы в варианте наземного пуска крылатой ракеты Tomahawk (в исполнениях Block IV и V) с неядерной боевой частью оценивается до 1800 км".



При этом данная пусковая установка выглядит конструктивно схожей с подвижной пусковой установкой начавшего поступать на вооружение армии США нового американского наземного ракетного комплекса средней и меньшей дальности Mid-Range Capability (MRC, Typhon) производства корпорации Lockheed Martin, использующего как ракеты SM-6, так и флотские дозвуковые крылатые ракеты Raytheon Tomahawk (в исполнениях Block IV и V).



27 июня 2023 года был произведен успешный демонстрационно-испытательный пуск крылатой ракеты Tomahawk из подвижной наземной пусковой установки первой опытной батареи нового американского наземного ракетного комплекса средней и меньшей дальности Mid-Range Capability (MRC, официальное название Typhon) производства корпорации Lockheed Martin. Пуск проводился Управлением армии США по ускоренным возможностям и критическим технологиям (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office – RCCTO) совместно с Управлением программ ВМС США по беспилотной авиации и ударным системам и 1-й многодоменной оперативной группой (1st Multi-Domain Task Force – MDTF), в состав которой входит опытная батарея комплекса MRC Typhon, и, по заявлению армии США, продемонстрировал достижение полной боеготовности опытной батареи комплекса.



Таким образом, можем констатировать следующее. Нынешняя администрация США "по согласованию" с полностью подконтрольными Вашингтону властями ФРГ "открутило кино назад" – к рубежу восьмидесятых годов прошлого века. Как видим, она готовится похоронить последние остатки тех достижений в области ракетно-ядерной безопасности континентальной Европы, ставшие результатом совместного решения Москвы и Вашингтона о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



Иначе говоря, стараниями современных американских милитаристов военно-политическая обстановка в Европе вновь вплотную приближается к рубежу, по словам посла Антонова, "неконтролируемой эскалации на фоне опасного обострения напряженности по линии Россия – НАТО".



При этом нас не должна вводить в заблуждение фигура умолчания, использованная в указанном выше совместном заявлении США – ФРГ, относительно того, что касается размещения в Европе означенных выше американских ракет средней и меньшей дальности в ядерном снаряжении. Соответствующие спецбоеголовки по умолчанию входят в штатное оснащение данных огневых средств. И могут быть в считаные минуты и без лишней огласки установлены на этих носителях.



В этой связи стоит напомнить, что предыдущая попытка заокеанских поджигателей большой европейской войны привела к массовым антиядерным протестам, охватившим в начале 1980-х годов практически всю Европу и ставшим тогда одним из ключевых факторов, вынудивших англосаксонских авантюристов дать задний ход буквально за пять минут до наступления необратимых последствий. Характерно, что наибольшего размаха эти протесты достигли 40 лет назад в Западной Германии, причем в них принимали участие даже военнослужащие бундесвера!



В частности, в крупнейшем антиядерном митинге против ядерного оружия 1983 года в Западном Берлине приняли участие около 600 тысяч человек. В октябре того же года уже почти 3 миллиона человек по всей Западной Европе протестовали против развертывания ядерных ракет, требуя прекращения гонки ядерных вооружений. Самая большая явка протестующих имела место в Западной Германии, когда за один день 400 тыс. человек прошли маршем в Бонне, столько же в Гамбурге, 250 тыс. в Штутгарте и 100 тыс. в Западном Берлине.



Именно к населению Германии – страны, которую в очередной раз пытаются превратить в стартовую площадку большой европейской войны – обращен вопрос Анатолия Антонова: "Неужели в Германии не понимают, что появление американского ракетного ударного потенциала на немецкой территории приведет к тому, что эти объекты будут в створе российских прицелов?"



От ответа на него рядовых немцев сегодня во многом зависит не только будущее самой Германии, но и во многом всего человечества. Источник - Фонд стратегической культуры

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