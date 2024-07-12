МИД Таджикистана опровергло сообщения о китайской военной базе в республике

20:25 12.07.2024

Заявление МИД РТ

12.07.2024



Таджикистан и Китай являются искренними стратегическими партнерами и сотрудничество двух стран развивается динамично по всем направлениям.



