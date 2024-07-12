|МИД Таджикистана опровергло сообщения о китайской военной базе в республике
20:25 12.07.2024
Заявление МИД РТ
12.07.2024
Таджикистан и Китай являются искренними стратегическими партнерами и сотрудничество двух стран развивается динамично по всем направлениям.
Душанбе и Пекин активно взаимодействуют по вопросам противодействия вызовам и угрозам как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных организаций.
В этом контексте Таджикистан нацелен на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества с Китаем в вопросах обмена опытом, внедрении передовых практик и укреплении потенциала соответствующих ведомств для своевременного выявления и купирования вызовов и угроз.
Намерены также укреплять взаимодействие с Пекином в борьбе с силами "трех зол", трансграничной организованной преступностью, включая незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.
Отметим также, что между двумя странами налажены необходимые механизмы по проведению совместных мероприятий по подготовке и повышению кадров для пограничных и правоохранительных органов.
Касательно распространяемой некоторыми СМИ сообщений о якобы создании Китаем военной базы на территории Таджикистана, хотели бы заявить об их безосновательности. Данный вопрос не стоял и не стоит в повестке таджикско-китайских переговоров.