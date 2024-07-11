В Ташкенте застройщик решил засудить жителей, которые препятствуют его проекту. Видео

20:37 12.07.2024 Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Ташкенте состоялся суд против жителей 8 квартала Юнусабада. Застройщик Innovative Sifat Stroy обвиняет граждан в нанесении материального и морального ущерба компании, требуя выплатить компенсацию в размере 2,9 миллиарда сумов. Корреспондент Podrobno.uz побывал на заседании и ознакомился с обстоятельствами дела.



Иск на 3 миллиарда сумов



Иск против жителей компания Innovative Sifat Stroy подала 31 мая 2024 года. Слушание дела, которое прошло 11 июля в Мирзо-Улугбекском суде, стало вторым. Первое ознакомительное заседание состоялось 4 июля.







На стороне ответчиков – пенсионеры, матери-одиночки и люди с низким доходом. В случае удовлетворения судом требований истца им грозит неподъемная сумма долга перед застройщиком. Представители строительной компании утверждают, что ответчики нанесли ей материальный урон на более 900 миллионов сумов. Также с них планируется взыскать компенсацию морального ущерба деловой репутации в размере 2 миллиардов сумов.



"На пенсионеров подали в суд на сумму 3 миллиарда сумов. На тех, кто получает пенсию в 600–700 тысяч сумов! И они должны выплатить 3 миллиарда за моральный ущерб? Это просто смешно", – отметила после суда жительница 8 квартала Светлана Гришачева.



Если разделить общую сумму запрашиваемой компенсации, то получится, что каждый из 13 указанных в иске ответчиков должен будет заплатить по 220 с лишним миллионов сумов.



В чем сыр-бор?



Корни конфликта жителей и строительной компании уходят к 2018 году. В феврале того года хоким Ташкента подписал решение о выделении земельного участка площадью 1,2 гектара некой "Франчайзинг инвест" в постоянное пользование. Участок на территории действующей автостоянки на 8 квартале Юнусабада рядом с домами 17, 18, 19 и 20 находился в аренде, по заявленным данным, у компании, оказывающей услуги по охране авторанспортных средств автовладельцев.



"Перед строительством право на владение территорией не было установлено. Застройщики напрочь отказывались предоставить документы, дающие право на земельный участок, а также начало строительных работ. Жители начали протестовать против строительства", – рассказал правозащитник по вопросам земельных отношений и строительства Алишер Насимов.



Хоким Юнусабадского района осенью 2020 года на локальных переговорах заверил жителей в отсутствии планов на строительство.



"Он дал гарантии, что строительства не будет. Заверил, что лишь попросил облагородить территорию автостоянки, привести ее в современный вид. Вроде все успокоилось", – добавил Насимов.



Однако, как обычно бывает в таких ситуациях, людей снова обманули – стройка все же началась.



"Тишина продолжалась до мая 2023 года, когда начались "боевые действия". После проявленной агрессии застройщика жители многократно стали обращаться в государственные органы за ответом, однако внятного ответа они не получали. В каждом письме госорганов была указана приписка, в которой указывалось, что в случае несогласия с ответом можно обратиться в суд", – отметил правозащитник.



Несостыковки



Правозащитник Алишер Насимов обратил внимание на тот факт, что у земельного участка постоянно менялись владельцы. В апреле 2021 года, согласно кадастровой документации, права на землю был переоформлены с "Франчайзинг инвест" на компанию "Мурад Билдингс", через месяц – снова на "Франчайзинг инвест", которая в августе вернула участок "Мурад Билдингс".



А в октябре этого же года в деле появилось еще одно название – Innovative Sifat Stroy. "Мурад Билдингс", достроив первый этаж, продала незавершенный объект этой компании. Причем во всех компаниях в качестве единственного или одного из учредителей фигурирует Мурад Назаров.



Новый владелец затем решил частично продать купленное здание частному лицу. По мнению Насимова, это было сделано для того, чтобы избежать ответственности и защитить строения правом о частной собственности.



"Эта схема работает по всему Узбекистану. Она отработана годами. И многие в компетентных органах об этом знают, но почему-то делают вид, что ничего не видят", – сказал он в беседе с корреспондентом Podrobno.uz.



Также, судя кадастровым данным, территория обрастала новыми метрами.



Хождение по мукам



На протяжении последних лет жители 8 квартала Юнусабада пытаются отстоять свои права на безопасность детей, чистый воздух и зеленое пространство рядом с домами, в которых проживают десятилетиями. Люди выражают глубокую обеспокоенность и недовольство, так как происходит нарушение их прав как граждан участвовать в решении вопросов, касающихся их района.



По их словам, за все время деятельности застройщика они столкнулись с множеством незаконных действий – угрозами расправы, материальным и физическим ущербом, шантажом. Отметим, что строительная компания также была замечена в нанесении ущерба окружающей среде, что неоднократно фиксировалось экологическими службами.



Чтобы восстановить свои права, жители 8 квартала Юнусабадского района неоднократно обращались в суд. Они требовали признать решение хокима №187 от 5 февраля 2018 года недействительным, указывали на самовольный захват территорий для строительства (тогда компанией "Мурад Билдингс", а также подлог документов.



Каких-то успехов им удалось добиться. В частности, последний суд жителей против компании, который начался летом 2023 года завершился постановлением о приостановке строительных работ с сентября по ноябрь. Однако 14 ноября 2023 года строительная деятельность возобновилась.



Процесс судебных слушаний, к слову, также вызывает множество вопросов. В частности, по словам Алишера Насимова, который вступает на стороне жильцов, в деле обнаружены некоторые несоответствия.



В частности, он отметил, что на суде против компании в прошлом году было заявлено о неких гражданах, которые якобы поддержали строительство нового жилого комплекса. Однако, кто эти люди, жильцы не знают. К тому же в иске указаны фамилии всего 13 человек, которые выступают против строительства, хотя на самом деле протестующих жителей уже больше сотни.



Ситуация на сегодняшний день



В июне этого года жители получили повестку в суд в рамках иска от Innovative Sifat Stroy. В начале июля они обратились к президенту Узбекистана с просьбой вмешаться и защитить их.



Адвокат Азамат Менгалиев, представляющий интересы строительной компании, заявил, что принципиальное обвинение истца в том, что жители мешали осуществлять строительство с сентября 2023 года до мая 2024 года. Однако правозащитник Алишер Насимов напомнил, что вести строительные работы с сентября по ноябрь прошлого года запретил суд.



"Мы не могли мешать стройке. Это получается, что мы заставили суд запретить строить. Необходимо закрыть дело, так как обвинения безосновательны!", – отметил он на втором судебном слушании 11 июля.



При этом очень интересно также то, что со стороны истца было подано ходатайство, чтобы детали судебного процесса не разглашались в СМИ до вынесения решения суда.



"Жители испытывают тревогу, горечь и обиду по поводу творящегося беззакония. Силовые структуры прикрывают большой бизнес, и всем правит коррупция. Это стало очевидным по результатам всех четырех судов по этому делу, которые до сих пор не смогли определить границы стройки, из-за чего и разгорелся весь конфликт. О чем можно говорить в таких условиях?" – поделился на суде 11 июля ответчик Александр Арифджанов.



Продолжение слушания дела состоится 19 июля. Заседание будет открытым. Источник - Podrobno.uz

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