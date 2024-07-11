Председатель Нацбанка Казахстана об осмотрительности в изменении уровня базовой ставки

21:11 12.07.2024

Почему базовая ставка держится на двузначном уровне, объяснили в Нацбанке



Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге 12 июля 2024 года рассказал, чем обусловлено решение по дальнейшему снижению базовой ставки, сообщает Zakon.kz.



Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку до 14,25%. По словам Тимура Сулейменова, решение принято с учетом наблюдаемой динамики инфляции и баланса рисков.



"Годовая инфляция в мае-июне продолжила постепенное снижение в пределах прогнозов Национального банка. При этом инфляция складывается несколько ниже центрального значения прогнозов. Инфляционные ожидания населения после апрельских высоких значений снизились до 13,3% в июне. Внешний инфляционный фон становится менее благоприятным ввиду динамики мировых продовольственных цен и ускорения инфляции в России. Внешние денежно-кредитные условия остаются жесткими", – сообщил он.



