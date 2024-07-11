Китай создал первую в мире сеть полевых испытаний для связи 6G

21:19 12.07.2024

Пекин, 11 июля /Синьхуа/ -- Группа китайских ученых в области телекоммуникаций создала первую в мире сеть полевых испытаний для технологии беспроводной связи шестого поколения /6G/ и интеллектуальной интеграции.



Экспериментальная сеть продемонстрировала, что семантическая связь может достигать возможностей передачи данных 6G в существующей инфраструктуре 4G.



Как сообщила команда исследователей из Пекинского университета почты и телекоммуникаций, которая представила свою работу на семинаре в среду, сеть позволила добиться десятикратного улучшения ключевых показателей связи, включая емкость, охват и эффективность.



Сеть служит платформой, которая облегчает усилия исследовательских институтов в проведении теоретических исследований и первичной проверки ключевых технологий 6G. Она может эффективно снизить порог входа в исследования 6G.



Китай приступит к коммерческому применению технологии 6G для цифровых сотовых сетей примерно в 2030 году, и стандарты 6G, как предполагается, будут разработаны приблизительно в 2025 году.



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Главным отличием сетей 6G от 5G является скорость передачи данных. Если в сетях 5G она составляет от 1 Гбит/сек до 10 Гбит/сек, что в 30 раз выше, чем в сетях 4G (до 300 Мбит/сек), то в сетях 6G данные могут передаваться в 100 раз быстрее - от 1 Тбит/сек.

Такая скорость будет достигаться в том числе и благодаря более высоким частотам: если для 5G - это 3,4–3,8 ГГц, то в 6G - это спектр от 30 ГГц до 3000 ГГц.