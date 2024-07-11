Казахстан и Узбекистан намерены довести товарооборот до $10 миллиардов

00:20 13.07.2024

Казахстан и Узбекистан должны довести объем взаимной торговли до $ 10 млрд, сообщает пресс-служба правительства РК.



Соответствующая договоренность была достигнута на 21-м заседании казахстанско-узбекской Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству с участием премьеров двух стран Олжаса Бектенова и Абдуллы Арипова.



"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки в преддверии официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Казахстан и рассмотрели темпы реализации договоренностей глав двух государств",

- говорится в сообщении.



В числе обсужденных тем - статус проектов по укреплению торгово-экономического, инвестиционного, водно-энергетического сотрудничества, взаимодействия в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, экологии и цифровизации.



"На Казахстан и Узбекистан приходится 57% всей торговли в Центральной Азии. По итогам прошлого года товарооборот между странами составил $ 4,5 млрд, за 4 месяца 2024-го объем превысил $ 1,2 млрд",

- далее говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что промышленная кооперация предусматривает реализацию 69 проектов на сумму $ 3,1 млрд с созданием более 14,7 тысяч рабочих мест. Согласно данным правительства, на сегодня уже успешно реализованы 12 совместных проектов на сумму $ 217 млн с созданием порядка 4,5 тысяч рабочих мест. В настоящее время реализуются 3 инвестиционных проекта на $ 178 млн. Одним из крупных проектов является электрометаллургический завод с мощностью 500 тысяч тонн стальной продукции в городе Тараз.



"Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Перед нашими правительствами главами двух государств поставлена задача по доведению в среднесрочной перспективе объема взаимной торговли до $ 10 млрд. В данном направлении мы заинтересованы в наращивании торговли в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, а также повышении уровня промышленной кооперации",

- сказал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.



В заключение стороны подписали протокол 21-го заседания совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.