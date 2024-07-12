Америке размещать свой государственный долг все сложнее

01:08 13.07.2024 Скоординированная политика государств – участников БРИКС в сфере ценных бумаг – веление времени



12.07.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



О том, что государственный долг США стремительно растет, знают все. Американские эксперты подсчитали, что примерно каждые 100 дней этот долг увеличивается на 1 триллион долларов. В этом месяце он уже перешел черту в 35 трлн долларов. Ожидается, что в 2024-м государственный долг достигнет 123% ВВП, к 2029-му – 134%, 2032-му – 140%.



Уже стало известно, что по итогам текущего финансового года (который завершается 30 сентября) впервые в истории США бюджетные расходы на обслуживание госдолга (оплату процентов) превысят расходы на оборону. В американском Минфине и Федеральном резерве забили тревогу. "Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. Нам нужно что-то предпринимать, и лучше сделать это раньше, чем позже", – сказал глава ведомства Джером Пауэлл на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре (Португалия).



Большая часть государственного долга оформляется казначейскими ценными бумагами – как долгосрочными, так и краткосрочными. Они называются облигациями, нотами, векселями. Но преобладают облигации (или бонды). Но примечательно, что даже несмотря на возросшую в последние два с лишним года доходность казначейских бумаг (а это произошло в результате достаточно радикального повышения ключевой ставки Федерального резерва – сейчас она находится на уровне 5,50%), размещать их на рынке становится все труднее.



Во-первых, потому что существенная часть дохода съедается инфляцией, которую до сих пор не удалось обуздать. Во-вторых, в силу растущих рисков. Казначейские бумаги США всегда считались самым надежным, безрисковым финансовым инструментом. Но все это в прошлом. Уже в ряде случаев международные инвестиционные агентства воздерживались присваивать высшие рейтинги Соединенным Штатам. Инвесторы даже лучше Джерома Пауэлла понимают, что стремительное наращивание государственного долга США грозит Америке суверенным дефолтом. Со всеми отсюда вытекающими последствиями и для Америки, и для тех, у кого на руках оказались казначейские бумаги.



В старые добрые времена большую часть казначейских бумаг Америке удавалось размещать за ее пределами – среди нерезидентов, особенно у денежных властей других стран. Но в этом столетии нерезиденты, особенно минфины и центробанки других стран стали вести себя более сдержанно. Центр тяжести переместился на внутренний рынок США, где казначейские бумаги стали приобретаться американскими банками, инвестиционными фондами, страховыми компаниями, пенсионными фондами и другими институциональными инвесторами. В середине прошлого десятилетия (2014–2016 гг.) на долю американских инвесторов приходилось примерно 2/3 казначейских бумаг США, а на зарубежных – 1/3. В начале нынешнего года доля иностранных держателей американских казначейских бумаг упала до 22,9%.



Некогда в десятку самых главных держателей американских государственных бумаг входила даже Россия. Максимум был зафиксирован в октябре 2010 года – 176,3 миллиарда долларов. После 2014 года Банк России начал поэтапное сокращение своего портфеля американских казначейских бумаг. То, что Банк России не успел сбросить, было заморожено Вашингтоном после 24 февраля 2022 года (точная величина пакета таких бумаг не называлась ни Вашингтоном, ни Москвой). Согласно данным американского Минфина, на сегодняшний день в России имеются американские казначейские бумаги на сумму в несколько десятков миллионов долларов, но их держателями являются не денежные власти (Минфин и Банк России), а частные инвесторы.



Заглянем на сайт американского Минфина и посмотрим, какие зарубежные страны являются главными держателями долговых бумаг США. Последние данные – на конец апреля 2024 года. Вот они (млрд долл.): Япония (1.150,3); Китай (770,7); Великобритания (710,2); Люксембург (364,4); Канада (338,2); Бельгия (312,4); Ирландия (307,6); Франция (276,5); Швейцария (272,0); Тайвань (257,3); Индия (233,5); Бразилия (223,5); Гонконг (220,9); Сингапур (207,5); Норвегия (138,3); Саудовская Аравия (135,4); Южная Корея (119,9); Мексика (93,6); Германия (87,1).



На указанные двадцать стран пришлось 81,8% всех казначейских бумаг США, размещенных за границей. Состав группы топ-20 периодически меняется. Как я сказал, когда-то в этой группе была Россия, теперь ее нет. Меняются места стран в этой группе. Когда-то первое место занимал Китай, но пять лет назад (летом 2019 года) он уступил первое место Японии.



С начала прошлого десятилетия до настоящего времени наиболее динамично наращивали закупки американских казначейских бумаг такие страны и юрисдикции, как Великобритания, Бельгия, Люксембург, Швейцария, Каймановы острова, Ирландия. В 2011 году суммарные инвестиции в американские казначейские бумаги указанных стран оценивались в 0,7 трлн долларов, а в конце 2023 года они увеличились до 2,3 трлн долларов. Также просматривается тенденция наращивания портфелей американских казначейских бумаг такими странами, как Канада, Индия, Тайваня, Франции. А вот у Бразилии и Китая просматривается тенденция к снижению. В целом за период с 2011 по начало нынешнего года суммарная величина американских казначейских бумаг, находящихся на руках иностранных инвесторов, выросла с 4,9 до 8,0 трлн долларов.



На отрезке времени с апреля 2023 года по апрель 2024 года объем американских казначейских бумаг, размещенных за границей, увеличился с 7.506,1 млрд до 8.018,0 млрд долл. Т. е. примерно на полтриллиона долларов. Примечательно, что за это же время объем американских казначейских бумаг, находящихся в составе официальных валютных резервов других стран, не увеличился: было 3.789,7 млрд долл.; стало 3.784,2 млрд долл. Т. е. имело место даже сокращение на 5,5 млрд долл. Наиболее резкое сокращение портфеля американских казначейских бумаг на этом отрезке времени было зафиксировано у Китая: с 868,9 млрд до 770,7 млрд долл. Т. е. почти на сотню миллиардов долларов.



Прирост заграничных портфелей казначейских бумаг США более чем на полтриллиона долларов был обеспечен за счет частных иностранных инвесторов. А суммарного прироста портфеля американских казначейских бумаг в составе официальных резервов других стран вряд ли можно ожидать. Покупки американских бумаг "лояльными" Вашингтону странами (Великобританией, Бельгией, Люксембургом и другими) будут нейтрализовываться продажами бумаг такими "нелояльными" странами, как Китай или Бразилия.



Кстати, следует обратить внимание, что среди топ-20 стран-держательниц американских казначейских бумаг есть несколько тех, которые входят в группу БРИКС. Это Китай, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия. Суммарно на них в конце апреля 2024 года приходилось 1.363,2 млрд долл. Это 17% всех казначейских бумаг США, размещенных за границей. Ситуация очень любопытная. С одной стороны, вроде бы указанные страны находятся в зависимости от США. Но, с другой стороны, Америка также оказывается в зависимости от названных стран. Пока лишь Китай из этой четверки энергично сбрасывает американские бумаги, что, конечно же, осложняет жизнь Вашингтону и снижает доверие к доллару США. Напомню, что в 2013-2014 гг. портфель американских казначейских бумаг у Китая достигал 1,3 трлн долларов. За десятилетие он сократился более чем на полтриллиона долларов, или примерно на 40 процентов.



Индия за год сократила свой портфель американских бумаг на 5,2 млрд долл., Бразилия – на 6,2 млрд долл. А вот Саудовская Аравия (которая с 1 января нынешнего года стала членом БРИКС) даже нарастила свой портфель на 22,1 млрд долл.



Но вот как раз Саудовская Аравия всех удивила на этой неделе. Новость, которую сообщил Bloomberg, такова: Эр-Рияд пригрозил продать долговые обязательства ЕС, если G7 конфискует "замороженные" активы России. В мае и июне G7 рассматривала различные варианты использования замороженных средств российского ЦБ, в итоге "семерка" согласилась изъять полученную прибыль, а сами активы не трогать, несмотря на то что США и Великобритания настаивали на том, чтобы союзники рассмотрели более радикальные варианты, включая прямую конфискацию, передает Bloomberg. Ряд стран еврозоны были против этой идеи, опасаясь, что она может подорвать валюту. Комментаторы не исключают, что на настроения этих стран могла повлиять позиция Саудовской Аравии.



И хотя Эр-Рияд ничего не говорил о возможности распродажи американских казначейских бумаг, в американском Минфине обеспокоились. Они приняли саудовское предупреждение в свой адрес.



Учитывая, что ряд стран, являющихся членами группы БРИКС, обладают большими портфелями американских и европейских казначейских бумаг, целесообразно, чтобы в рамках БРИКС разрабатывалась и проводилась скоординированная политика стран-членов в части, касающейся покупки и продажи таких бумаг. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720822080





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