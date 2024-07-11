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Киргизия упустила шанс открытия филиалов российских банков
02:49 13.07.2024

В республике могут появиться финансовые организации стран ШОС

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров предложил крупнейшим банкам России открыть свои филиалы на территории республики, в том числе для повышения доли расчетов в национальных валютах. Другой проблемой, которую самостоятельно решают киргизские власти, возобновление обслуживания российской карты "МИР" в Киргизии. Для этого Бишкек приступил к разработке собственного софта, который бы поддерживал местную платежную системы "Элкарт", заблокированную по требованию Латвии в апреле 2024 года.

Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров принял участие в проходящей в Екатеринбурге Международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2024, где посетовал на то, что уже третий год предлагает российским банкам открыть свои филиалы в республике. Среди банков, которым предлагается открыть филиал в республике, Жапаров назвал Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк. Данное предложение обусловлено стремлением России и Киргизии модернизировать финансовую сферу и повысить долю расчетов в национальных валютах. Это, по мнению Жапарова, поможет решить задачу на ближайшую перспективу – выйти на уровень в 5 млрд долл. во взаимном товарообороте. "Дальше – больше", – подчеркнул глава кабмина Киргизии.

Киргизские банки, отметил Жапаров, уже готовы к такому сотрудничеству и будут развивать соответствующие "цифровые сервисы" на территории республики.

Касаясь ограничений работы карты "МИР" в республике, он отметил, что Нацбанк Киргизии никаких ограничений для российской платежной системы не вводил. По его словам, от использования карт "МИР" отказались коммерческие банки Киргизии латвийского разработчика программного обеспечения (ПО). Если в Киргизии будет открыт хотя бы один филиал российского банка, карты "МИР" вновь заработают. От этого выиграют не только жители республики, но и российские туристы.

Впрочем, Киргизия сама предпринимает шаги для создания собственного софта для обслуживания карт "МИР" в рамках Межбанковского процессингового центра (МПЦ), что должно позволить восстановить работу с российскими картами. "Россия – наш основной стратегический партнер, и, если будет ограничение по другим валютным операциям, мы будем искать альтернативы", – об этом заявил глава Минэкономики Киргизии Данияр Амангельдиев на полях ИННОПРОМа.

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин сказал "НГ", что у России в банковском секторе есть большая подготовленность, есть соответствующие программы и возможности для обмена информацией. Поэтому в техническом плане проблем для создания Киргизией своего программного обеспечения возникнуть не должно. Нужно лишь политическое решение со стороны Бишкека. Однако он предупреждает, что подобного рода шаги не остаются без ответа: западные страны могут оказать давление или даже ввести вторичные санкции. В качестве альтернативных вариантов оплаты рассматриваются QR-коды и другие инструменты.

По мнению экс-советника премьер-министра КР, исполнительного директора центра стратегических решений "Аппликата" Кубатбека Рахимова вопросы банковского сектора ложатся в контекст двустороннего сотрудничества России и Киргизии. "Блокировка карт "МИР" в Киргизии – это результат недостаточной профилактики рисков с обеих сторон – как со стороны России, так и со стороны Кыргызстана", – сказал "НГ" Рахимов. Он отмечает, что программное обеспечение для киргизской банковской системы было разработано Латвией, страной Евросоюза, в период усиления санкций против России, что могло спровоцировать проблему с обслуживанием карт "МИР".

Напомним, что с апреля 2024 года карты "МИР" в Киргизии не работают. Хотя всего-то надо было провести аудит рисков программного обеспечения, которое оказалось конфликтным. Латвия поставила условия, Кыргызстан вынужденно его принял", – сказал "НГ" Кубатбек Рахимов. Эксперт полагает, что Москва также несла ответственность за неудачи с обслуживанием карты "МИР" в Киргизии, не указав вовремя на возможные риски.

Однако, как отметил Кубатбек Рахимов, необходимость в банковских операциях растет, и не только за счет трудовых мигрантов. В республику за последние годы увеличился поток туристов из России, которым неудобно путешествовать с наличными деньгами.

Напомним, что ситуация ухудшилась в середине прошлого месяца, после расширения санкций США. Сразу несколько коммерческих банков Киргизии приостановили работу с российскими системами денежных переводов. В основном они ссылались на технические проблемы и волатильность курса.

Ситуацию может спасти открытие филиалов крупных банков, но уже не российских. "Свой шанс – открыть филиалы российских банков в республике Киргизия уже упустила. Во-первых, киргизские банки маломощные, у них слабый баланс и практически отсутствует современное программное обеспечение. В республику приезжали представители крупнейших финансово промышленных групп с предложением открыть в нашей стране банки. Но Нацбанк РК занял довольно странную позицию и выставил на продажу мелкие банки второго-третьего уровня. Заходить сегодня в банковский сектор Киргизии, безусловно, можно, но с точки зрения санкционных рисков, с точки зрения блокировки всей банковской системы Киргизии смысла нет. Логичнее открывать филиалы банков стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – Китая, Индии, Пакистана и даже Ирана, чтобы через них вести торговлю с Россией.

Этот вопрос обсуждается и в рамках ШОС. Как сказал Данияр Амангельдиев, "вопрос проведения взаимных расчетов и единой бюджетной политики стоит на повестке дня ШОС". Он отметил, что реализация поставленных в этом направлении задач станет "одним из высших пиков интеграционных процессов". "Поэтому актуальность создания единого финансового института в рамках ШОС, я думаю, неоспорима на сегодняшний день", – отметил Амангельдиев. Он подчеркнул, что введенные западными странами "беспрецедентные санкции" по отношению к республике вызывают обеспокоенность, поскольку при таком развитии ситуации экономика Киргизии также "ставится под удар". По его словам, ШОС стала организацией, которая должна генерировать свои идеи и инновации. Добиться этого можно лишь путем финансовых коопераций, выразил уверенность он.

Источник - НГ
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