США не смогут усилить свою экономику, не усилив экономику России

03:02 13.07.2024

США сделают России царский подарок



Кирилл Стрельников



Когда твой стратегический противник уверен, что держит тебя на мушке, и вдруг обнаруживает, что пистолет приставлен к его собственному виску, - это поворот сюжета, достойный "Оскара".



В российском инфополе, по понятным причинам зацикленном на фактически горячем военном противостоянии с коллективным Западом, возглавляемым Вашингтоном, нечасто обращают внимание на такие скучные вещи, как изменение ставки ФРС США, - этим занимаются ботаники в очках, вздрагивающие даже от выстрела шампанского.



Тем не менее экономическая сторона противостояния Россия - Запад имеет не меньшее, а, возможно, большее значение, чем объем вооружений, отправляемых Украине, и количество квадратных километров, освобожденных нашими доблестными бойцами с помощью родного высокотехнологичного "чугуния".



В западных СМИ с нарастающей тревогой обсуждается новость о том, что Федеральная резервная система США может начать резко снижать процентные ставки начиная уже с сентября этого года и еще несколько раз в течение 2025-го (всего восемь раз - с базовой ставки в 5,25-5,5% в настоящее время до 3,25-3,5%). Хорошо или плохо это для России?



Пьеса под названием "Капитан Америка одним серебряным тазиком быстро побеждает орды русских орков" развивалась следующим образом.



Под прикрытием традиционных фетишей вроде капитализации Apple, превышающей в секстильон раз капитализацию всего российского финансового рынка, с начала СВО власти США очень быстро фактически перешли на военный бюджет с зашкаливающими военными тратами и соответствующим зашкаливающим бюджетным дефицитом на уровне периода Второй мировой войны (военные расходы - это реальные деньги, а не красивые пузыреобразные фантики на бирже).



Несмотря на то что самые видные финансовые теоретики до сих пор утверждают со своих любимых диванов, что владелец принтера может напечатать зелени столько, сколько хочет, закон русского первопечатника Ивана Федорова неумолимо привел США к рекордному росту инфляции, которая начала с яростью Шер-Хана отжирать рейтинги Байдена.



Кстати, наводнившие рынок бумажные доллары резко подняли цену на реальное золото, благодаря чему Россия, мудро закупившая его в свои ЗВР в два раза дешевле, чем оно стоит сейчас (было 1000-1600 долларов), при перспективе роста цен до 5000, 10 000 и даже 15 000 долларов за унцию может в разы увеличить свой профит. Но это к слову.



Чтобы усмирить инфляцию (цитата: "Худший скачок за последние 40 лет"), ФРС с марта 2022 по июль 2023 года поднимала процентную ставку 11 (!) раз. К июлю 2023-го процентная ставка достигла рекорда за последние 23 года. Но даже после этого, по утверждению главы ФРС Пауэлла, "уверенности в контроле над инфляцией не видно".



Высокие процентные ставки с непобежденной инфляцией (а это рост потребительских цен) привели к росту в США безработицы и резкому падению ВВП (1,4% в первом квартале 2024-го против 3,4% в четвертом квартале 2023-го). Согласно недавнему докладу "June jobs report", уровень безработицы в США держится на самом высоком уровне с ноября 2021 года, а рост доходов населения - самый низкий с мая 2021-го. По мнению экспертов, деньги в системе социального страхования США кончаются, а к 2035 году могут иссякнуть совсем из-за роста цен и увеличения нетрудоспособного населения.



Чтобы не утруждать нетерпеливых другими показателями, приведем только одну цитату издания Fortune: "Экономика (США) движется к резкому падению". В общем, кузькина мать, которую пытались натравить на русских, лягнула самих американцев, и теперь нет другого варианта, кроме проворачивания фарша назад (то есть снижения процентных ставок).



Резкое снижение процентных ставок ФРС - это резкое ослабление доллара. А резкое ослабление доллара влечет за собой массу свежеиспеченных плюшек, которые принесла в подоле вырвавшаяся из американского плена кузькина мать, а именно:

- неизбежный рост цен на нефть (а значит, доходов России);

- неизбежный рост цен на золото (а значит, доходов России);

- общий рост потребления в мире на фоне более доступных кредитов (а значит, рост спроса и цен на российский экспорт);

- рост китайской экономики (а значит, увеличение доходов от российского экспорта в Китай - не забываем, кто у нас "основной торговый партнер");

- снижение интереса иностранных инвесторов к финансовому рынку США (уже подпорченному донельзя попытками американцев "отжать по беспределу" замороженные активы России) и переключение на новые рынки (включая Россию).



Американцы (вернее, американский дипстейт) это понимают, но ничего не могут поделать: для переизбрания рейтинг Байдена надо спасать любой ценой.



Иными словами, судя по всему, американцы, чертыхаясь, уже сейчас перевязывают нам голубой ленточкой роскошный подарок, на который мы не надеялись, но который придется весьма кстати - почему нет?



США не смогут усилить свою экономику, не усилив экономику России. Вы хотели глобализации? Получите открытку из Кремля "From Russia with love" и распишитесь.