Мир на Украине: кошмар для Запада и конец гегемонии Америки

03:05 13.07.2024 ИноСМИ

Россия

12 июля 2024



Мир на Украине: кошмар для Запада и конец гегемонии Америки



Антон Трофимов



Саммит НАТО в Вашингтоне, задуманный как триумф американской воли, на фоне визита в Москву индийского премьер-министра Нарендры Моди он выглядит попыткой Америки удержать стремительно ускользающее мировое лидерство. При этом сами американские политики и журналисты признают: это уже невозможно сделать.



"Объятия премьер-министра Индии Нарендры Моди и Владимира Путина накануне важнейшего саммита НАТО в Вашингтоне, который проводит президент Джо Байден, разочаровали американских чиновников, сделавших сближение с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики", - сетует американский Bloomberg.



""Выбор времени визита индийского премьер-министра в Россию демонстрирует явное пренебрежение к интересам США, что несколько обескураживает, учитывая, какой прогресс был достигнут в американо-индийских отношениях за последний год, - цитирует агентство слова бывшего сотрудника Белого дома и старшего научного сотрудника вашингтонского аналитического "Центра новой американской безопасности" Лайзы Кертис. - Индия выполняет роль балансира между Россией и США, но на этот раз баланс, похоже, слишком сильно склонился в сторону России"".



В этом пассаже прекрасно все: от "пренебрежения к интересам США" до уготованной Индии "роли балансира". Америка до сих пор не осознала, что тридцатилетний период безраздельного гегемонизма не просто прошел - стремительно пролетел. Настало время отступать на позиции одной из крупных мировых держав, старающейся сохранить статус ключевого игрока в международной политике. И чем скорее Вашингтон исполнит этот маневр, тем больше у него останется влияния.



Пока же Соединенные Штаты ведут себя так, как будто все еще остаются победителями в "холодной войне". Поразительно, но поведение государства полностью коррелирует с особенностями личности нынешнего президента, утратившего когнитивные навыки. Причем об этом открыто говорят сами американцы. Чего стоит хотя бы искренняя радость от того, что на открытии вашингтонского саммита Джо Байден "почти не запинался"! Хотя очень скоро тот же человек умудрился перепутать сначала Зеленского, а потом и Камаллу Харрис с Путиным…



Оговорки характерные. Они прямо показывают, насколько озабочены сегодня в Вашингтоне противостоянием с Россией. В нем несчастной Украине досталась печальная роль жертвенного агнца. Правда, Киеву об этом сообщить забыли - как это принято у "гегемонов".



Точно так же сегодня Америка относится и к партнерам по НАТО. В Вашингтоне их рассматривают как послушных исполнителей заокеанской воли, не имеющих права на собственный голос. Если Великому Белому Господину пришло в голову потребовать от европейских слуг увеличения взносов - значит, они обязаны послушно выполнить этот приказ. А если тот же господин решит, что пришло время бросить "союзников" на произвол судьбы - они должны благодарить его за то, что хотя бы предупредил об этом. И продолжить верно следовать указанным курсом, пока повелитель разбирается с им же созданными проблемами.



"Самое главное преимущество России - это слабость Запада. В частности, Европы и ее зависимость от США, которые неизбежно будут перенаправлять свое внимание и технику в Южно-Китайское море", - грустно констатируют чешские Hospodářské noviny. После чего делают совсем уж неприятный для европейцев вывод: "Неспособность Европы продемонстрировать твердую политическую волю и способность защититься от явного агрессора, стоящего у наших границ, станет сигналом для Соединенных Штатов Америки о том, что от трансатлантические связей Вашингтону нет никакой выгоды. С победой Дональда Трампа в США и при неспособности Европы помешать российской победе на Украине, возможно, нынешний саммит НАТО станет последним из тех, который мы еще воспринимаем всерьез".



А что, в Европе кто-то, кроме использованной всеми не по одному разу Украины, все еще воспринимает НАТО без Америки всерьез?! Полноте! Альянс давно превратился в филиал вашингтонского обкома, служащий исключительно для проведения имперской политики США в Старом Свете. Таким же когда-то была Лига наций для дряхлеющей Великобритании. Даже государства, ставшие последней надеждой накануне крушения состарившегося колосса, одни и те же: прежде всего Польша, Чехия да прибалтийские "вымираты".



Европа, что характерно, гораздо лучше Америки видит перспективу утраты гегемоном прежнего положения. Оттого и пытается сохранить единство - если не на самом деле, то хотя бы на словах. Говорит, что "перед лицом русской угрозы". На самом деле - перед неизбежной катастрофой, которой станет развал Евросоюза.



Что особенно забавно, к ликвидации ЕС больше всего прикладывают старания его якобы главные радетели! За примерами далеко ходить не надо. Реакция функционеров ЕС на миротворческие усилия венгерского премьера Виктора Орбана однозначно доказывает: союз давно превратился в диктатуру. Которая все равно не будет долгой и крепкой. Слишком уж много претендентов на роль диктаторов, ясно осознающих свою слабость и оттого в каждом, кто проявляет самостоятельность в мышлении и поведении, видящих угрозу.



"Последствия миротворческой миссии, начатой премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после того, как его страна с 1 июля на ротационной основе стала председателем в Совете ЕС, все еще вызывают реакцию и ведут к дальнейшей эскалации, - отмечает саудовская Asharq Al-Awsat. - Некоторые страны-члены выступают за то, чтобы лишить Венгрию поста председателя или даже прибегнуть к активации 7-й статьи договора ЕС, касающейся "приостановления определенных прав государства-члена"; то есть исключить ее [Венгрию] из Евросоюза".



Демократия по-европейски во всей красе! Желающий мира - проводник агрессивной политики, призывающий к продолжению войны - миротворец. Джорджу Оруэллу с его фантастическим "1984" остается только завидовать прихотливой европейской реальности…



Действительность же гораздо грубее и проще. Европейские лидеры, стремительно теряющие влияние, катастрофически боятся миссии Орбана. Успех миротворческих усилий венгерского премьера станет прямым доказательством их недееспособности. В ней и так-то мало кто в Европе сомневается, а тут она предстанет просто вопиющей.



На фоне усталости европейцев от украинской повестки и явном правом дрейфе во внутренней политике это приведет к глобальному кризису главных евроигроков - Германии и Франции. Останется, конечно, Британия, но ее влияние в ЕС после Брексита резко сократилось. И тогда уже не Европа будет страдать без поддержки США, а Америка останется один на один со старательно выпестованными ею противниками.



В их числе сегодня не только Россия, которую, как свидетельствуют рассекреченные документы, Вашингтон долго и последовательно доводил до белого каления расширением НАТО. Не только Китай, безосновательно обвиняемый во всех и всяческих прегрешениях, или Индия, "пренебрегающая интересами США". В ближайшее время ими могут стать и бывшие союзники по Североатлантическому альянсу, например, та же Венгрия или Словакия.



Верить в такое будущее ни в Америке, ни в Европе не хотят, а противопоставит развитию событий ничего не могут. Кроме многократно испытанного "союза ради войны", ими же и раздутой. Оттого и боятся и миссии Орбана, и "формулы Путина". Мир для нынешнего Запада - самое страшное поражение. Источник - ИноСМИ

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