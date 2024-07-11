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Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая
10:56 13.07.2024

Избранный президент Ирана: РФ и КНР поддерживали страну в трудные времена

ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Пекин и Москва поддерживали Тегеран в трудные времена, Иран глубоко дорожит этой дружбой, заявил избранный на минувшей неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Китай и Россия последовательно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко дорожим этой дружбой", - приводит слова нового иранского президента газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру".

Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.

Источник - РИА Новости
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