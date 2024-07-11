"Недоучки": страны Европы утратили мировое влияние из-за слабости лидеров

10:59 13.07.2024 Newsweek

США



В Европе отсутствуют лидеры

Newsweek: европейские лидеры ослабели и утратили влияние на международной арене



Европа сейчас существует без лидера, пишет Newsweek. Франция, Германия и Великобритания сталкиваются с внутренними кризисами, их влияние на мировой арене слабеет. Нынешние главы европейских государств - недоучки, запутавшиеся в собственных проблемах, считает автор.







Дэниэл Депетрис



На этой неделе, когда президент Джо Байден и официальные лица США в Вашингтоне приступили к работе с союзниками по НАТО, над всеми этими событиями витал один вопрос: есть ли в Европе глава государства, который может реально претендовать на роль лидера на континенте?



Франция, Германия и Великобритания, которые обычно считаются тремя крупнейшими европейскими державами, в той или иной степени переживают политическое неблагополучие, экономический кризис и глубокое разочарование в своих избирателях. Эти три страны, конечно, не собираются распадаться на части. Но нет никаких сомнений в том, что возглавляющие их люди - Эммануэль Макрон во Франции, Олаф Шольц в Германии и Кир Стармер в Великобритании - сталкиваются с целым рядом внутренних проблем, которые неизбежно отвлекут их от попыток заявить о себе на международной арене. Все чаще кажется, что центр европейской власти смещается на восток, где Польша и небольшие, но энергичные страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония - несут факел против угрозы от соседствующей с ними России.



До прошлых выходных Макрон вполне мог считаться бесспорным тяжеловесом Европы. Впервые избранный в 2017 году после победы над двумя основными политическими партиями Франции в первом туре и ультраправой Марин Ле Пен во втором, набравший 33 процента голосов молодой Макрон бодрым шагом вошел в Елисейский дворец с длинным списком дел в кармане. Большая часть этого списка касалась международных отношений. Макрон стремился не только спроецировать французскую мощь на весь мир и возвысить Париж в качестве если не единственного, то одного из лидеров Европейского союза, но и реформировать методы международного управления всей Европой. Именно он должен был пробудить Европу от забытья, в котором она пребывала, получая мирные дивиденды в результате сокращения гонки вооружений, и сказать то, о чем другие европейские лидеры не смели даже помыслить. Любимой темой Макрона была как раз таки стратегическая автономия - идея о том, что Европе необходимо ускорить развитие собственной военной, экономической и дипломатической мощи до такого уровня, когда ей не придется в столь высокой степени полагаться на защиту Соединенных Штатов. Европа, настаивал Макрон, должна быть самостоятельной мировой державой.



Однако отныне выносливость и интеллектуальный вес, которыми Макрон располагал на протяжении семи лет своего президентства, упали до самой низкой точки в его политической карьере. Хотя Макрон по-прежнему пользуется уважением международных коллег, его выступления и "мыльные" проповеди сделали его неубедительным. Политические позиции Макрона безвозвратно подорваны после последних выборов в законодательное собрание Франции, которые он назначил, исходя из предположения, что удручающие результаты его партии на выборах в Европарламент этим летом были аномалией. Это оказалось ужасной авантюрой: его партия центристов потеряла большинство в Национальном собрании, уступив крайне левой коалиции. Правые националисты во главе с Марин Ле Пен не слишком отстают. Национальное собрание Франции зашло в тупик в виде трех конкурирующих блоков с глубокими философскими разногласиями, что означает, что Макрон, скорее всего, проведет оставшуюся часть своего второго срока в состоянии неопределенности.



Немец Шольц вряд ли находится в лучшем положении. С тех пор как его партия получила наибольшее количество мест в Бундестаге в сентябре 2021 года и сколотила трехстороннюю коалицию с "зелеными" и Свободной демократической партией (СДП), его преследуют низкие рейтинги одобрения, внутренние распри по поводу помощи Украине и общие настроения среди немецкой общественности с упреками в том, что все идет как-то вяло. Хотя Германия под руководством Шольца увеличила свой оборонный бюджет (через несколько дней после начала Россией СВО на Украине канцлер предложил единовременно выделить 100 миллиардов евро на оборону для дряхлеющего бундесвера) и в настоящее время является крупнейшим в Европе поставщиком помощи Украине, Шольц постоянно сталкивается с разногласиями внутри своей коалиции. Одно лишь окончательное согласование последнего бюджетного соглашения оказалось нелегким делом: канцлеру пришлось пойти на сокращение расходов в нескольких министерствах по вине своего консервативного министра финансов из СДП. Министр обороны Германии и один из ключевых членов коалиции Шольца Борис Писториус открыто жаловался на то, что ему приходится идти на жертвы, когда он пытается провести масштабную реорганизацию оборонного ведомства страны.



Тем временем в Великобритании Кир Стармер все еще собирает свое правительство после того, как с разгромом обошел партию консерваторов. Лейбористы, которые были оттеснены на скамьи оппозиции в течение долгих 14 лет, теперь полностью контролируют Палату общин, имея 411 мест, что в три с лишним раза больше, чем у тори, которые потерпели исторически катастрофическое поражение на прошлой неделе. Стармер, однако, не имеет опыта работы на международной арене и никогда не управлял внешнеполитическим аппаратом Великобритании. Международные отношения будут наименьшей из его забот. Экономика Великобритании в последнее десятилетие была откровенно неустойчивой, а сама страна - в затруднительном положении из-за Brexit, высокой инфляции, критического падения уровня жизни и общего отвращения простых британцев к политическим элитам.



В данный момент Европа, похоже, существует без лидера. Давно прошли времена крупных европейских личностей и влиятельных глав государств, таких как Жак Ширак, Тони Блэр и Ангела Меркель, - мужчин и женщин, которые надолго останутся в учебниках истории (как за свои успехи, так и за неудачи). Теперь же Европу ожидает сочетание популистов, неопытных политиков, хрупких межполитических коалиций и недоучек, которые сотрясают воздух, но не могут выпутаться из собственных проблем. Источник - ИноСМИ

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