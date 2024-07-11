 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 13.07.2024
14:29  В США сделали страшный прогноз о своем главном "оружии"
13:19  Синьхуа: Обвинения НАТО в адрес Китая раскрывают его разрушительную стратегию
13:15  Россия должна показать Финляндии цену вступления в НАТО
13:13  АиФ: Почему шведский стол так называется?
12:12  США в Африке: амбиции колонизаторов, - Сергей Кожемякин
11:21  Рынок инвестиций. Казахстан не поддерживает западные санкции против РФ, но неуклонно их соблюдает
11:09  Свадьба сына индийского миллиардера Амбани вновь собрала звезд и политиков со всего мира

10:59  "Недоучки": страны Европы утратили мировое влияние из-за слабости лидеров
10:56  Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая
03:05  Мир на Украине: кошмар для Запада и конец гегемонии Америки
03:02  США не смогут усилить свою экономику, не усилив экономику России
02:49  Киргизия упустила шанс открытия филиалов российских банков
01:08  Америке размещать свой государственный долг все сложнее
00:20  Казахстан и Узбекистан намерены довести товарооборот до $10 миллиардов
Пятница, 12.07.2024
21:19  Китай создал первую в мире сеть полевых испытаний для связи 6G
21:11  Председатель Нацбанка Казахстана об осмотрительности в изменении уровня базовой ставки
20:37  В Ташкенте застройщик решил засудить жителей, которые препятствуют его проекту. Видео
20:25  МИД Таджикистана опровергло сообщения о китайской военной базе в республике
18:40  Американские ракеты в Германии: открутили "кино" на 40 лет назад
18:34  Мирзиееву презентовали проект Ферганского туристического кольца
14:55  Венгрия призвала НАТО к миру на Украине
14:05  Bloomberg: визит Моди в Россию продемонстрировал пренебрежение к интересам США
13:21  Секретный визит венгерского премьера: тайны челночной дипломатии. Николай Сорокин
12:58  В Узбекистане законодатели обсуждают перспективы возвращения смертной казни
12:49  Президент Кубы обвинил США в покровительстве террористам
12:45  Экс-сотрудника миссии ОБСЕ на Украине осудили за шпионаж
12:40  О лоббизме в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
11:05  Западу позарез нужен второй фронт - эксперты о подготовке к захвату власти в Киргизии
10:57  Украина в НАТО означает смертельную угрозу для Америки
10:45  Эрдоган: Турция стремится к постоянному членству в ШОС
10:30  Запад погубило расширение на восток
10:24  Сколько в мире сортов нефти и чем они различаются
10:13  Восточные партнеры: как западные марки авто отошли китайцам
02:27  "Мирная миссия 3.0". Виктор Орбан продолжает будоражить мировую сцену
00:44  Кадровая колода Трампа: кто будет рулить Пентагоном и внешней политикой США
00:38  От постправды к постреальности. Кризис глобализации, - Д.Евстафьев ,О.Дмитриев
00:36  Антон Силуанов и/или Владимир Путин: кто кого? - В.Катасонов
00:35  Замедлившееся ядро Земли начало двигаться назад: что это значит
00:32  Каждый десятый тенге Казахстан отдает кредиторам
00:28  Тибетские денисовцы. Загадочные прото-люди (новые открытия), - CNN
00:11  Ведущие вузы Казахстана и КНР запустят в космос микроспутник
Четверг, 11.07.2024
21:39  Бревно в американском глазу, или Фальшь сломавшегося "камертона"
18:17  Американский "газовый подарок" Европе: грязный, проблемный и дорогой
16:42  В.Путин выступил на X Парламентском форуме БРИКС (видео)
16:27  План Даллеса: ты видишь его? А он есть! - Платон Беседин
15:31  Три сценария будущего для добывающих городов Казахстана
15:15  Консервативный интернационал: зачем нужна ШОС, - Р.Ибрагим
14:28  Казахстанский олигарх Кенес Ракишев концентрируется на углеводородах
14:27  Талибы отказались признавать афганских спортсменок на Олимпиаде в Париже
14:25  Скандалы вокруг личности главы казахстанского футбола могут выйти на международный уровень
14:19  Исламские радикалы вновь атакуют Россию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Недоучки": страны Европы утратили мировое влияние из-за слабости лидеров
10:59 13.07.2024

Newsweek
США

В Европе отсутствуют лидеры
Newsweek: европейские лидеры ослабели и утратили влияние на международной арене

Европа сейчас существует без лидера, пишет Newsweek. Франция, Германия и Великобритания сталкиваются с внутренними кризисами, их влияние на мировой арене слабеет. Нынешние главы европейских государств - недоучки, запутавшиеся в собственных проблемах, считает автор.



Дэниэл Депетрис

На этой неделе, когда президент Джо Байден и официальные лица США в Вашингтоне приступили к работе с союзниками по НАТО, над всеми этими событиями витал один вопрос: есть ли в Европе глава государства, который может реально претендовать на роль лидера на континенте?

Франция, Германия и Великобритания, которые обычно считаются тремя крупнейшими европейскими державами, в той или иной степени переживают политическое неблагополучие, экономический кризис и глубокое разочарование в своих избирателях. Эти три страны, конечно, не собираются распадаться на части. Но нет никаких сомнений в том, что возглавляющие их люди - Эммануэль Макрон во Франции, Олаф Шольц в Германии и Кир Стармер в Великобритании - сталкиваются с целым рядом внутренних проблем, которые неизбежно отвлекут их от попыток заявить о себе на международной арене. Все чаще кажется, что центр европейской власти смещается на восток, где Польша и небольшие, но энергичные страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония - несут факел против угрозы от соседствующей с ними России.

До прошлых выходных Макрон вполне мог считаться бесспорным тяжеловесом Европы. Впервые избранный в 2017 году после победы над двумя основными политическими партиями Франции в первом туре и ультраправой Марин Ле Пен во втором, набравший 33 процента голосов молодой Макрон бодрым шагом вошел в Елисейский дворец с длинным списком дел в кармане. Большая часть этого списка касалась международных отношений. Макрон стремился не только спроецировать французскую мощь на весь мир и возвысить Париж в качестве если не единственного, то одного из лидеров Европейского союза, но и реформировать методы международного управления всей Европой. Именно он должен был пробудить Европу от забытья, в котором она пребывала, получая мирные дивиденды в результате сокращения гонки вооружений, и сказать то, о чем другие европейские лидеры не смели даже помыслить. Любимой темой Макрона была как раз таки стратегическая автономия - идея о том, что Европе необходимо ускорить развитие собственной военной, экономической и дипломатической мощи до такого уровня, когда ей не придется в столь высокой степени полагаться на защиту Соединенных Штатов. Европа, настаивал Макрон, должна быть самостоятельной мировой державой.

Однако отныне выносливость и интеллектуальный вес, которыми Макрон располагал на протяжении семи лет своего президентства, упали до самой низкой точки в его политической карьере. Хотя Макрон по-прежнему пользуется уважением международных коллег, его выступления и "мыльные" проповеди сделали его неубедительным. Политические позиции Макрона безвозвратно подорваны после последних выборов в законодательное собрание Франции, которые он назначил, исходя из предположения, что удручающие результаты его партии на выборах в Европарламент этим летом были аномалией. Это оказалось ужасной авантюрой: его партия центристов потеряла большинство в Национальном собрании, уступив крайне левой коалиции. Правые националисты во главе с Марин Ле Пен не слишком отстают. Национальное собрание Франции зашло в тупик в виде трех конкурирующих блоков с глубокими философскими разногласиями, что означает, что Макрон, скорее всего, проведет оставшуюся часть своего второго срока в состоянии неопределенности.

Немец Шольц вряд ли находится в лучшем положении. С тех пор как его партия получила наибольшее количество мест в Бундестаге в сентябре 2021 года и сколотила трехстороннюю коалицию с "зелеными" и Свободной демократической партией (СДП), его преследуют низкие рейтинги одобрения, внутренние распри по поводу помощи Украине и общие настроения среди немецкой общественности с упреками в том, что все идет как-то вяло. Хотя Германия под руководством Шольца увеличила свой оборонный бюджет (через несколько дней после начала Россией СВО на Украине канцлер предложил единовременно выделить 100 миллиардов евро на оборону для дряхлеющего бундесвера) и в настоящее время является крупнейшим в Европе поставщиком помощи Украине, Шольц постоянно сталкивается с разногласиями внутри своей коалиции. Одно лишь окончательное согласование последнего бюджетного соглашения оказалось нелегким делом: канцлеру пришлось пойти на сокращение расходов в нескольких министерствах по вине своего консервативного министра финансов из СДП. Министр обороны Германии и один из ключевых членов коалиции Шольца Борис Писториус открыто жаловался на то, что ему приходится идти на жертвы, когда он пытается провести масштабную реорганизацию оборонного ведомства страны.

Тем временем в Великобритании Кир Стармер все еще собирает свое правительство после того, как с разгромом обошел партию консерваторов. Лейбористы, которые были оттеснены на скамьи оппозиции в течение долгих 14 лет, теперь полностью контролируют Палату общин, имея 411 мест, что в три с лишним раза больше, чем у тори, которые потерпели исторически катастрофическое поражение на прошлой неделе. Стармер, однако, не имеет опыта работы на международной арене и никогда не управлял внешнеполитическим аппаратом Великобритании. Международные отношения будут наименьшей из его забот. Экономика Великобритании в последнее десятилетие была откровенно неустойчивой, а сама страна - в затруднительном положении из-за Brexit, высокой инфляции, критического падения уровня жизни и общего отвращения простых британцев к политическим элитам.

В данный момент Европа, похоже, существует без лидера. Давно прошли времена крупных европейских личностей и влиятельных глав государств, таких как Жак Ширак, Тони Блэр и Ангела Меркель, - мужчин и женщин, которые надолго останутся в учебниках истории (как за свои успехи, так и за неудачи). Теперь же Европу ожидает сочетание популистов, неопытных политиков, хрупких межполитических коалиций и недоучек, которые сотрясают воздух, но не могут выпутаться из собственных проблем.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720857540


Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев принял участие в Парламентском форуме БРИКС
- Олжас Бектенов проверил работы по строительству резервной системы водообеспечения города Алматы
- О лоббизме
- В Казахстане создадут генетический центр животноводства и растениеводства
- Кадровые перестановки
- Более 400 сельхозкооперативов создано в рамках программы "Ауыл аманаты"
- Осужденный за попытку изнасилования экстрадирован из Грузии
- МВД: Задержан директор филиала "Семей орманы"
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Акселератор Проектного офиса является важной и перспективной площадкой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  