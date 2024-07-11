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Свадьба сына индийского миллиардера Амбани вновь собрала звезд и политиков со всего мира
11:09 13.07.2024

"Самый богатый человек в Азии". Индийская свадьба произвела фурор на Западе
AP: свадьба сына миллиардера Амбани собрала звезд и политиков со всего мира

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Звезды и политики со всего мира съехались на свадьбу сына индийского миллиардера Мукеша Амбани в пятницу, сообщает Associated Press.



"Мировые знаменитости, бизнес-магнаты и политики начали прибывать в финансовую столицу Индии в пятницу, чтобы посетить свадьбу младшего сына Мукеша Амбани, самого богатого человека в Азии, лишь подчеркивая потрясающее богатство и растущее влияние миллиардера", - говорится в статье.

Сыну Амбани Ананту 29 лет, его избранницей стала Радхика Мерчант, дочь основателей индийского фармацевтического гиганта Encore Healthcare. Как сообщает CNN, на церемонию прибыли телеперсоны Ким и Хлои Кардашьян, певец Ник Джонас и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Среди гостей также множество звезд Болливуда и бывший президент Индии Рам Натх Ковинд, добавили журналисты.

По данным Associated Press, общие расходы на свадебные торжества оцениваются в сотни миллионов долларов. Журналистка Летер Кала рассказала в интервью Guardian, что столь потрясающая роскошь необычна даже для Индии. По ее мнению, Амбани хотят презентовать себя как своеобразных "индийских Виндзоров", сравнявшись по статусу с британской королевской династией.

"Это сумасшедшее зрелище, заявка на высокое место Амбани не только в Индии, но и во всем мире. [...] Они единственная семья в Индии, которой простят демонстративное потребление в таком масштабе. Ни у кого здесь нет такой власти и социального капитала", - отметила она.

Мукеш Амбани унаследовал нефтяной холдинг Reliance Industries от отца в 2002 году. Объединение считается крупнейшей частной корпорацией в Индии. В состав холдинга входит комания Jio - один из крупнейших мобильных операторов в мире. Forbes оценивает общее состояние Амбани в 123,7 миллиарда долларов. Журнал поместил бизнесмена на 9-е место в рейтинге миллиардеров мира по итогам 2023 года, при этом Амбани оказался самым богатым человеком не из стран Запада в списке.

Источник - РИА Новости
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