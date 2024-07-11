Свадьба сына индийского миллиардера Амбани вновь собрала звезд и политиков со всего мира

11:09 13.07.2024

"Самый богатый человек в Азии". Индийская свадьба произвела фурор на Западе

AP: свадьба сына миллиардера Амбани собрала звезд и политиков со всего мира



МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Звезды и политики со всего мира съехались на свадьбу сына индийского миллиардера Мукеша Амбани в пятницу, сообщает Associated Press.



