Рынок инвестиций. Казахстан не поддерживает западные санкции против РФ, но неуклонно их соблюдает

11:21 13.07.2024 Вывод российских ценных бумаг из Казахстана: что это значит для экономики



Брокерам дали срок до 10 августа для вывода российских бумаг из номинального держания казахстанского депозитария.



11 июля Казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD) порекомендовал брокерам и управляющим компаниям вывести российские ценные бумаги, находящиеся на хранении в депозитарии. Данная рекомендация связана с введением США блокирующих санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД), передает медиапортал Caravan.kz.



KCSD уточнил, что речь идет о ценных бумагах с международными идентификационными кодами (ISIN) "RU", учет которых ведется в НРД, который признает только KCSD в качестве номинального держателя.



В письме клиентам Центральный депозитарий предупредил о возможных ограничениях и сложностях при исполнении приказов по ценным бумагам с ISIN кодами "RU" после указанной даты, отметил представитель депозитария.



Брокерам дали срок до 10 августа для вывода российских бумаг из номинального держания казахстанского депозитария, поскольку генеральная лицензия Минфина США на операции с НРД действует до 13 августа. KCSD подчеркнул, что клиентам было предоставлено на три дня меньше, чтобы у депозитария было время на прием и обработку инструкций.



Центральный депозитарий также сообщил, что в каждом отдельном случае будет рассматривать возможность исполнения распоряжений клиентов о выводе бумаг с учетом оценки рисков и последствий для KCSD.



Для более подробного разбора ситуации мы поговорили с казахстанскими экспертами в области экономики, чтобы понять, имеет ли решение о выводе российских ценных бумаг из Казахстана политическую подоплеку, а также обсудили, какое отражение и эффект это может нести для экономики Казахстана и рядовых граждан.



По мнению эксперта в международной экономике Ануара Бахитханова, ситуация с выводом российских бумаг из Казахстана носит в преимущественной мере экономический характер, тогда как политический аспект вопроса остается минимальным и, скорее, фоновым.



"С экономической точки зрения, это решение необходимо для минимизации рисков и защиты казахстанских инвесторов от возможных санкционных последствий. Депозитарий обязан оценивать риски и последствия для своих клиентов, а уведомление их о необходимости вывода российских бумаг до определенного срока позволяет избежать неожиданных проблем и обеспечивает надлежащее управление рисками.



Однако политический подтекст в определенной степени здесь также присутствует, поскольку санкции США против российского НРД носят все же политический характер и направлены на усиление давления на Россию. Таким образом, действия KCSD можно рассматривать в том числе и как вынужденный шаг для соблюдения международных санкционных режимов и поддержания стабильности финансовой системы Казахстана", - подчеркнул наш собеседник.



Бахитханов убежден, что на макроэкономическом уровне это решение может иметь ограниченное влияние.



"Казахстанская экономика достаточно диверсифицирована и не зависит напрямую от российских ценных бумаг. Управляющие компании и брокеры, к примеру, могут начать искать альтернативные инвестиционные возможности как внутри Казахстана, так и за его пределами. Это может привести к увеличению спроса на казахстанские ценные бумаги и другие активы, что позитивно скажется на внутреннем рынке.



Однако косвенные последствия могут включать изменения в инвестиционных потоках и настройках портфелей управляющих компаний. В краткосрочной перспективе возможно некоторое снижение ликвидности на рынке ценных бумаг, но это не должно существенно затронуть общую экономическую стабильность страны.



Для рядовых граждан влияние этой ситуации будет также минимальным. Большинство казахстанцев не владеют российскими ценными бумагами напрямую. Тем не менее, опять же, косвенные эффекты могут проявиться через изменение доходности инвестиционных портфелей управляющих компаний, что в свою очередь может затронуть доходы пенсионных фондов и других финансовых институтов, в которые инвестируют граждане. Однако это влияние будет незначительным и вряд ли вызовет серьезные экономические потрясения для населения", - подытожил Бахитханов.



Казахстанский аналитик и генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев подчеркнул позитивный характер этого события.



"Новость хорошая, ведь стоит понимать, что так поступает не только Казахстанский центральный депозитарий, аналогичные шаги принимают и большинство мировых депозитариев, чтобы самим не попасть под риск санкций. Политической подоплеки здесь нет, наш Центральный депозитарий оценивает риски и не намерен подвергать рискам наших инвесторов, у которых есть и другие ценные бумаги, не связанные с Россией, и не собирается подставлять под удар казахстанских брокеров и управляющие компании, которые являются держателями российских ценных бумаг. Теперь у игроков рынка есть один месяц, чтобы избавиться от бумаг российских эмитентов, что еще больше усилит отток капитала из российских ценных бумаг и сделает их практически неликвидными за пределами РФ. Именно из-за снижения ликвидности российских ценных бумаг по ним наблюдалась высокая доходность, но она была сопряжена с высоким риском, и сейчас этот риск реализуется. Кто успел заработать на них – заработал, кто не успел – будет сейчас продавать по любой цене, даже в убыток себе", - отметил специалист.



Вместе с тем наш спикер подчеркнул, что санкционное давление США и ряда западных стран на Россию усиливается, и пока этот тренд не собирается разворачиваться. И по мере расширения санкций третьим странам все сложнее оставаться нейтральными и быть в стороне.



"Со временем выбор будет небольшим – либо присоединяться к санкциям, либо самим попасть под санкции. Казахстан дипломатическими усилиями и благодаря хорошим отношениям со всеми мировыми центрами силы пока благополучно избегает попадания в обе крайности, и эту политику следует продолжать. То есть Казахстан не поддерживает западные санкции против РФ, но неуклонно их соблюдает и не встает на сторону РФ в противостоянии против Запада. Как долго это будет получаться – зависит от дальнейшей динамики войны в Украине и решимости коллективного Запада усиливать давление на Россию", - резюмировал Мурат Кастаев.



Автор: Ахмет Талапулы Источник - Караван

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