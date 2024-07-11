США в Африке: амбиции колонизаторов, - Сергей Кожемякин

12:12 13.07.2024 США в Африке: амбиции колонизаторов



Западный капитал предпринимает отчаянные попытки сохранить свое влияние в Африке. После серии досадных провалов США и их сателлиты сосредоточились на других странах. Кении и Анголе навязаны военные соглашения, их народы стали заложниками неолиберальной политики.



Жажда реванша



На протяжении веков эксплуатация человеческих и природных богатств Африки обеспечивала развитие европейского капитализма. Сначала это была работорговля, затем настал черед прямого подчинения. Если в 1876 году была захвачена десятая часть континента, то к 1900 году - уже девять десятых.



Обретение независимости не освободило Африку от назойливого внимания. Охота за ее богатствами продолжается, накаляясь по мере обострения глобального соперничества. Однако безоговорочная монополия Запада осталась в прошлом, желающих поживиться становится все больше. Например, товарооборот Турции с материком вырос за последние двадцать лет с 5 до 41 млрд долл., в Сомали и Ливии у нее есть военные базы. Не меньшую активность проявляют ОАЭ, растут аппетиты Индии, Японии и других держав. Зависть бывших колонизаторов вызывают успехи Китая, являющегося главным торговым партнером большинства стран региона. По итогам прошлого года их суммарный товарооборот достиг 282 млрд долл. Это вчетверо больше, чем у занимающих вторую строчку Соединенных Штатов.



Добровольно сдавать позиции Запад не собирается. Характерен недавний доклад американского "Института мира" (USIP), рекомендовавшего сосредоточить внимание на доступе к важнейшим полезным ископаемым и усилить дипломатическое и коммерческое присутствие в горнодобывающих центрах для борьбы с мировыми конкурентами. Один из таких центров - "медный пояс" в Замбии и Демократический Республике Конго, где сосредоточены запасы меди, кобальта и других руд.



Чтобы удержать континент на коротком поводке, Вашингтон провел саммит "США-Африка". Джо Байден не жалел красноречия, пообещав "всецело сосредоточиться" на развитии связей с Африкой, посулив помощь в 55 млрд долл. и другие щедроты. Вместо наращивания влияния Вашингтон потерпел болезненные неудачи. Войска США "попросили на выход" из Нигера, затем разорвать военное соглашение пригрозили власти Чада. И если с последними переговоры продолжаются, то Нигер американские солдаты должны покинуть уже в сентябре.



Неприятным для вашингтонских стратегов стал опрос Института Гэллапа. Африканским респондентам было предложено выбрать державы, которым они доверяют. Впервые за много лет США уступили пальму первенства Китаю. Популярность первых за год снизилась с 59 до 56 процентов, в то время как второго - выросла с 52 до 58 процентов. Ощутимой прибавки добились также Германия и Россия. В некоторых государствах потери Вашингтона оказались обвальными: на 14 процентов в Кении, на 21 - в Гамбии, на 29 - в Уганде. "Самым полезным партнером" назвали Пекин опрошенные в рамках другого исследования африканские бизнесмены и эксперты. США только на втором месте, дальше следуют Канада, Германия, Япония, Турция и т.д.



Чтобы не допустить дальнейшей сдачи позиций, США предпринимают лихорадочные действия. В сенат поступил двухпартийный законопроект о продлении действия закона о росте и возможностях Африки, предоставляющий странам континента беспошлинный доступ на американский рынок. Но основной упор сделан на "обработке" "слабых звеньев", для чего используется весь набор средств: подкуп, угрозы, лесть…



Торговля суверенитетом



Определенные успехи у Вашингтона уже есть. На западную приманку клюнуло руководство Кении. В мае прошел государственный визит в США президента Уильяма Руто. Главным итогом стало присвоение стране статуса "основного союзника вне НАТО", облегчающего военно-техническое сотрудничество с Пентагоном. Прежде в Африке такими привилегиями пользовались только Египет, Тунис и Марокко. "Это результат многолетнего сотрудничества в совместных антитеррористических операциях… Это результат нашей общей поддержки Украины", - объявил Байден. "У нас прекрасные долгосрочные отношения с США", - вторил ему Руто. За бодрыми словами скрывается окончательное подчинение военно-политической машине Запада. США уже имеют здесь крупную военную базу Манда-Бей, кабальные соглашения навязала своей бывшей колонии Великобритания. В течение года она под видом учений может держать в Кении до 10 тыс. военнослужащих. Для их размещения используется три базы.



Также Кения согласилась возглавить миротворческую миссию на Гаити, отправив туда 1 тыс. силовиков. В августе здесь должен пройти ядерный форум "США-Африка". Наконец, страна первой на материке присоединилась к инициированному Вашингтоном "полупроводниковому альянсу", призванному установить технологическую блокаду Китая.



А ведь стран, которые извлекли из сотрудничества с КНР столько пользы, сколько Кения, не так много. С помощью Пекина построена железная дорога Момбаса-Найроби, в ближайшее время она будет продлена до границы с Угандой. Среди других совместных проектов - модернизация портов, новые электростанции, технопарки, сотрудничество в развитии сельского хозяйства. Большая часть инициатив была осуществлена в годы, когда Руто занимал должность вице-президента. Однако, выдвинув свою кандидатуру на высший государственный пост, он принялся обвинять Пекин в "экспансии".



Куда более реальная экспансия западного капитала властями не просто игнорируется - они всячески ей потворствуют. Заключив с МВФ соглашение о кредите в 3,6 млрд долл., правительство ввело режим жесткой экономии. Начата массовая приватизация, сократились расходы на образование и здравоохранение, втрое подскочила оплата в государственных вузах. К резкому росту цен привела отмена субсидий на топливо и основные продукты питания, например кукурузную муку. Ударило по трудящимся и увеличение косвенных налогов. НДС на энергоносители уже вырос с 8 до 16 процентов, в планах - довести планку до 18 процентов. В целом отношение налоговых сборов к ВВП должно вырасти с нынешних 14 процентов до 20, но пойдут эти средства отнюдь не на социальную поддержку. Обслуживание внешнего долга уже превышает все остальные расходы бюджета вместе взятые, и в обозримом будущем ситуация не улучшится.



Президент призывает соотечественников "научиться жить по средствам", что является рафинированным цинизмом. Треть населения живет ниже международной черты крайней бедности, три четверти жителей испытывают проблемы с доступом к продуктам первой необходимости. Темпы обеднения иллюстрирует количество купленных мотоциклов - одного из основных средств передвижения в Кении. Даже в "пандемийном" 2020 году оно составляло 342 тыс., а в прошлом году упало до 73 тыс. Сам Руто между тем является крупным бизнесменом-землевладельцем, состояние четырех местных богатейших дельцов больше, чем совокупное имущество половины населения.



Посетив в июне страну, делегация МВФ одобрила меры "бюджетной корректировки" и выделила очередной транш в 976 млн долл., но призвала ускорить реформы. Политика властей наталкивается на растущее сопротивление. К массовым митингам призвала, в частности, Коммунистическая партия Кении. В заявлении ее ЦК указывается, что правительство увековечивает неравенство, обогащая богачей, а в налогово-бюджетной политике установлен диктат МВФ. Коммунисты резко осуждают и внешнюю политику Найроби. "Уильям Руто продает кенийский народ, становясь марионеткой правящих классов Запада, и ставит страну под перекрестный огонь глобальных конфликтов. Это создает угрозу суверенитету и национальной безопасности", - говорится в заявлении.



В конце июня протесты достигли своей кульминации. Силовики стреляли по демонстрантам на поражение, убив десятки человек, но возмущенные кенийцы заняли здание парламента. После этого президент отозвал скандальный законопроект о росте налогов.



Ветер для флюгера



Если Кения после получения суверенитета осталась в орбите влияния Запада, то Ангола пошла по пути полного освобождения и сделала социалистический выбор. При поддержке СССР и Кубы были разбиты мятежники, опиравшиеся на помощь США и южноафриканского режима апартеида. Однако скоро подули другие ветры, и местное руководство повернулось им вслед. На III съезде Народного движения за освобождение Анголы (НДОА) в 1990 году был провозглашен отказ от марксизма-ленинизма в пользу социал-демократии. Страна наладила отношения с Вашингтоном, президент Жозе Эдуарду душ Сантуш стал частым гостем в Белом доме.



Вчерашние революционеры быстро освоились в новых реалиях, установив систему кланового капитализма. Старшая дочь главы государства Изабель душ Сантуш контролировала алмазный бизнес, энергетический и телекоммуникационный секторы. С состоянием свыше 2 млрд долл. она была признана богатейшей женщиной Африки. И это не говоря о других родственниках президента. Подавляющему большинству жителей не перепали даже скудные крохи с барского стола. Уровень крайней бедности, составлявший в 2000 году 21 процент, вырос до 33 процентов. В столице - Луанде - небоскребы, поля для гольфа и ночные клубы соседствуют с нищими трущобами - такими как Самбизанга и Паланка.



Ситуация усугубилась после падения цен на нефть, по добыче которой Ангола занимает второе место в Африке после Нигерии. Душ Сантуш был вынужден уступить власть бывшему министру обороны Жоау Лоуренсу. Последний провозгласил борьбу с коррупцией, обвинив предшественника в краже десятков миллиардов долларов, но в целом система не изменилась. Луанда взяла кредит у МВФ, ее внешний долг превысил 60 млрд долл. Этим поспешили воспользоваться Соединенные Штаты. В конце прошлого года в Вашингтоне принимали Лоуренсу, затем Анголу посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, руководитель Африканского командования американской армии Майкл Лэнгли и другие эмиссары. Результатом усилий стало заключение в июне соглашения о военном сотрудничестве. Как сообщается, оно облегчит проведение совместных учений, поставку вооружений и модернизацию ангольской армии. Также Луанда присоединилась к американской программе обучения иностранного военного персонала IMET, программе исследования Луны "Артемида", заключила с Вашингтоном договор по открытому небу.



Не меньшие интересы у США в экономической сфере. Только на развитие солнечной энергетики Анголы они выделили почти 1 млрд долл. Но самым важным проектом является создание трансафриканского "коридора Лобиту" - системы железных дорог, по которым полезные ископаемые "медного пояса" и других горнопромышленных центров будут доставляться в ангольский порт Лобиту. Проект осуществляет консорциум западных корпораций, финансирование предоставляют США. "В наших отношениях открыта новая страница", - заявил Лоуренсу.



Очевидно, что Вашингтон стремится выдавить конкурентов. В начале года власти Анголы призвали компанию АЛРОСА выйти из проекта по разработке крупнейшего алмазного месторождения Катока. Российскому капиталу принадлежал 41 процент акций. Если экономические позиции Москвы этим фактически и ограничиваются, а товарооборот двух стран не дотягивает до 100 млн долл. (Россия не входит даже в первую двадцатку торговых партнеров Анголы), то Китай много лет был главным партнером Луанды. Взаимная торговля по итогам прошлого года достигла 23 млрд долл., в рамках инициативы "Один пояс, один путь" африканская страна получила инвестиции на строительство столичного аэропорта, железных и автомобильных дорог, более 100 тыс. единиц жилья, а также крупнейшей в стране ГЭС Какуло-Кабака. "Сотрудничество Анголы и Китая является образцовым, ваша поддержка способствует развитию нашей страны", - не далее как в марте уверял Лоуренсу, находясь с визитом в Пекине.



Такое лавирование - стандартный образец поведения для стран "третьего мира", точнее, их буржуазных элит. Например, Мозамбик, которым также руководит когда-то ориентировавшаяся на социализм, а затем перекрасившаяся партия ФРЕЛИМО, недавно позволил Евросоюзу продлить в стране военную миссию. Последняя охраняет интересы западных нефтегазовых корпораций от боевиков-исламистов. Крупным успехом Запада стало вхождение в правящую коалицию в ЮАР неолиберальных сил - "Демократического альянса", "Фронта свободы плюс" и т.д. Терять Африку западный капитал не собирается.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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