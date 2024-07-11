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АиФ: Почему шведский стол так называется?
13:13 13.07.2024

Пятизвездочный отель, вид на море и обязательно шведский стол, - идеальный вариант летнего отдыха для многих туристов. Но задумывались ли вы, почему шведский стол имеет такое название?

Откуда пошла традиция называть стол "шведским"?

Излюбленная форма питания туристов на самом деле не имеет тесной связи со Швецией. Жители этой страны часто с удивлением узнают, что такой вид подачи блюд назван в их честь.

Разгадка в том, что русские путешественники конца XIX - начала XX века, посещая европейские страны, столкнулись с подобным типом угощения, когда посетитель трактира или ресторана может за фиксированную сумму отведать все, что ему хочется, в неограниченных количествах.

Так, например, писатель и путешественник Константин Скальковский в своей книге "Путевые впечатления. У скандинавов и фламандцев" (1880) одним из первых описал такую щедрую раздачу, свидетелем которой он стал. Он упомянул, что блюда, взятые с этого стола, оплачивались "по совести пирующих". То есть клиенты сами считали, сколько съели, и расплачивались по итогу "на честное слово". Александр Куприн также упомянул "знаменитые шведские столы" в заметках о путешествии, там же он рассказал об особенностях гастрономической культуры северной страны.

Шведский стол - это не просто форма подачи множества блюд, но еще и возможность выбирать их с такой частотой и в таких количествах, пока посетитель не останется сыт и доволен.

Именно этот приятный бонус и оценили в XIX веке русские путешественники, - он и по сей день остается удобным для многих туристов.

Как в других странах называют "шведский стол"?

Это название используется только в России и странах СНГ. В других же частях света понятия "шведский стол" не существует. Вместо него жители европейских и азиатских стран привыкли называть такую подачу блюд словом buffet, что в переводе означает "буфет".

Интересно, что до середины XX века в Европе и Азии термином "буфет" называли стол, полностью состоящий только из холодных закусок. А уже во второй половине века такое название присвоили и столу со всем обилием предлагаемых блюд, включая супы, горячее и десерты.

Какие еще типы питания есть кроме шведского стола?

Тип питания, который российские туристы называют "шведским столом", во всех иностранных гостиницах обозначается FB (Full Board) или полный пансион, то есть завтрак, обед, ужин и небольшие перекусы вроде полдника. На курортах также присутствуют и другие формы питания - HB (Half Board) или полупансион, по которому туристам подают еду дважды в день - на завтрак и ужин, и BB (Bed and Breakfast), куда включен только завтрак.

И не стоит путать "шведский стол" с национальной кухней, - традиционные шведские блюда мало где встречаются за пределами Швеции. Этот термин связан именно с типом подачи. Шведский стол может состоять из каких угодно блюд: от европейских до азиатских.

Источник - АиФ
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