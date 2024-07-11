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Россия должна показать Финляндии цену вступления в НАТО
13:15 13.07.2024

Евгений Балакин

Созданный спустя четыре года после окончания Второй мировой войны Североатлантический альянс задумывался как средство геополитического сдерживания нашей страны. И хотя сейчас наиболее острой проблемой принято считать стремление в НАТО Украины, уже свершившееся вступление в альянс Финляндии в обозримом будущем может стать для нас едва ли меньшей проблемой.

На заседании Североатлантического совета в Вашингтоне обсуждение украинской проблемы ожидаемо стало одной из ключевых тем. В то же самое время в декларации, принятой по итогам заседания, Финляндия упоминается лишь трижды. Однако угрозы и возможности, одновременно возникшие при вступлении этой страны в антироссийский блок, заслуживают самого пристального внимания.

Согласно декларации, НАТО стремится "в полной мере использовать преимущества вступления Финляндии и Швеции и возможности, которые они привносят в Североатлантический союз, полностью интегрируя их в наши планы, силы и командные структуры, в том числе путем расширения присутствия НАТО в Финляндии". Угроза для России здесь очевидна – необходимость защиты более 1270 километров сухопутной и 54 километров морской границы. Балтийское море, почти без преувеличения, становится внутренним морем НАТО, что делает морское сообщение с Калининградской областью, не имеющей прямой границы с остальной частью России, крайне уязвимым. Учитывая, что незадолго до заседания в Вашингтоне США и Финляндия подписали оборонное соглашение, усиливающее военное присутствие Штатов в этой стране, происходит планомерное создание очага напряженности (точнее: прямой военной угрозы) у наших северных границ.

Признавая военную опасность, тем не менее стоит обратить внимание на некоторые возможности, создаваемые ненасытным желанием противника втянуть в НАТО как можно больше соседствующих с Россией стран. А именно - возможности юридические, экономические и социально-исторические. Так, упомянутое оборонное соглашение с чисто юридической точки зрения является незаконным, поскольку нарушает Парижский мирный договор, подписанный в 1947 году. Напомним, что Финляндия была военным союзником нацистской Германии во Второй мировой войне, оказалась в числе проигравших и, согласно данному договору, действие ее вооруженных сил ограничено территорией самой Финляндии. И оборонное соглашение с США, и, что главное, вступление в НАТО грубо нарушают Парижский договор.

Это дает России основания требовать возмещения расходов на создание военной инфраструктуры, вызванное противоправным (то есть незаконным юридически) вступлением Финляндии в НАТО, состоявшимся 4 апреля 2023 года. Речь может идти о сотнях миллиардов долларов. Но наиболее острой может стать постановка вопроса о компенсации ущерба, нанесенного Финляндией Советскому Союзу в ходе Второй мировой войны. Долгое время было непринято вспоминать о вторжении финнов в Карелию и участии в блокаде Ленинграда, но в нынешних обстоятельствах умалчивать об этих мрачных страницах истории попросту незачем. И заявляя лишь о материальном ущербе (цену человеческим жертвам, понесенным нашей страной в том числе и из-за военных действий Финляндии, невозможно назначить), следует говорить о триллионах долларов, которые Москва может потребовать от Хельсинки.

Взыскание старых долгов может показаться странным и неуместным - но это вполне обычная практика. Государства, в отличие от людей, живут долго, и им необходима длинная воля и долгая память. Если та же Польша (исчезавшая с карты из-за своих геополитических амбиций) считает себя вправе выставлять претензии соседней Германии (восточными землями которой до сих пор владеет), то у нашей страны, понесшей в той войне наибольшие (сопоставимые с Китаем) человеческие и материальные потери, есть полное право вспомнить причиненные ей обиды.

Получится ли фактически получить от Финляндии хотя бы один цент - вопрос второго порядка. Прежде всего нужно юридически зафиксировать совершенные нарушения. В нынешних условиях, когда международное право переживает очевидный кризис, рассчитывать на справедливое использование его механизмов вряд ли приходится. Однако на наших глазах происходит его корректировка, и через некоторое время, короткое по историческим меркам, Россия вполне может получить то, что считает своим по праву. Главное - юридически точно обосновать это право. И не менее важно оказаться в числе победителей, поскольку проигравшие, имея права, не имеют возможности ими воспользоваться.

Но в конечном итоге речь идет даже не о деньгах или следовании юридическим нормам. Речь идет о восстановлении социально-исторической памяти и разоблачения мифа о "невинной Финляндии" образца Второй мировой войны. Нужно помнить и о ленинградской блокаде, и об убийстве финнами мирного населения в Карелии. Любопытно, что, когда об этом заходит речь, МИД Финляндии ссылается на договор, который страна сама и нарушила, вступив в НАТО: "что касается судебных вопросов о войне между нашими странами, то они были решены в Парижском мирном договоре 1947 года". Так не лучше ли было соблюдать договор, храня мир между нашими странами?

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720865700


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