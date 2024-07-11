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Синьхуа: Обвинения НАТО в адрес Китая раскрывают его разрушительную стратегию
13:19 13.07.2024

Комментарий: Обвинения НАТО в адрес Китая раскрывают его разрушительную стратегию

Пекин, 13 июля /Синьхуа/ -- Завершившийся саммит НАТО в Вашингтоне был переполнен обвинениями в адрес Китая в связи с украинским кризисом. Это подчеркивает то, что военный альянс полагается на нагнетание страха и поиск козлов отпущения для оправдания своего дальнейшего существования.

В НАТО заявили, что Китай является "решающим фактором" затянувшегося конфликта. Такое заявление является не только вопиющим игнорированием фактов, но и неуклюжей попыткой отвлечь внимание мировой общественности от основной ответственности НАТО за кризис, а также от его дестабилизирующей роли в мире.

Подобная клеветническая кампания против Китая показывает лицемерие НАТО, особенно учитывая, что сам военный альянс неоднократно совершал неспровоцированные военные интервенции и нарушения международного права.

Являясь пережитком холодной войны, экспансионистская политика и интервенционистские действия НАТО часто усугубляли глобальную напряженность, а не ослабляли ее, как альянс всегда утверждал.

С момента распада СССР гегемонистский блок пять раз расширялся на восток, разрушая пространство безопасности не входящих в него стран, в погоне за своей собственной абсолютной безопасностью. Подобные своевольные действия на протяжении десятилетий игнорировали законные интересы других стран, в частности России, что создало почву для сегодняшнего кровавого конфликта.

Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его участником. Напротив, он последовательно занимается посредничеством и содействует мирным переговорам. Несмотря на перекладывание вины НАТО, беспристрастная позиция и конструктивная роль Китая получили широкое признание международного сообщества.

Члены НАТО под руководством США наращивают вооружение и проводят все более масштабные военные учения, что серьезно влияет на мир и стабильность в регионе. Их растущая военная поддержка Украины также разжигает российско-украинский конфликт.

Во время только что завершившегося саммита Вашингтон активизировал свои усилия по созданию атмосферы "русофобии", оказывая давление на своих союзников, чтобы они предоставили Киеву больше оружия и финансовой помощи, рискуя поставить регион на грань неопределенности.

Международное сообщество не обманешь. Становится все более очевидно, что Вашингтон и НАТО служат "решающим фактором" конфликта.

После начала российско-украинского конфликта профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что "Соединенные Штаты несут основную ответственность за возникновение украинского кризиса".

"Моя основная мысль заключается в том, что США продвигают политику в отношении Украины, которую /президент России Владимир/ Путин и его коллеги рассматривают как экзистенциальную угрозу для своей страны, о чем они неоднократно заявляли на протяжении многих лет", -- написал Дж. Миршаймер в статье под названием "Причины и последствия украинского кризиса".

Под командованием США НАТО также стремится расширить сферу своей деятельности далеко за пределы Североатлантического региона, вторгаясь, например, в Азиатско-Тихоокеанский регион /АТР/, что не имеет ничего общего с оперативным мандатом альянса.

Эта попытка экспансии в Азию отражает устойчивый менталитет НАТО времен холодной войны и вызывает серьезные опасения по поводу роли альянса в подрыве регионального мира, учитывая его соответствующий многолетний опыт.

АТР не приветствует и не нуждается в какой-либо роли НАТО в своих региональных делах. Расширение НАТО в АТР только увеличит геополитические риски и подорвет длившиеся десятилетиями процветание и стабильность региона.

НАТО себя изжил и стал не более чем инструментом Вашингтона для достижения чисто геополитических целей. Миролюбивые народы всего мира должны быть особенно бдительными.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720865940


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