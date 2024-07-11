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В США сделали страшный прогноз о своем главном "оружии"
14:29 13.07.2024

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Антироссийские санкции привели к тому, что доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты, передает Asia Times со ссылкой на прогноз министра финансов США Джанет Йеллен.

"Исключительные меры США и их союзников против России привели в замешательство крупные страны-держатели резервов" - приводит издание ее слова.

Она также признала, что хотя Глобальный Юг не может полностью отказаться от использования доллара, большая его часть уже не желает работать с ним. Причиной этому в определенной степени является проводимая БРИКС политика по ослаблению американской валюты, добавила министр.

По мнению автора статьи, решение команды главы Белого дома Джо Байдена заморозить часть российских валютных резервов стало сродни пересечению красной линии для многих крупных инвесторов.

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация говорит о том, что Йеллен не без причины боялась дедолларизации - процесс уже запущен, заключает АТ.

Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин заявил, что в случае краха доллара и международной валютной системы БРИКС может предложить альтернативу, включая настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720870140


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