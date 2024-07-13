Масуд Пезешкиан: Мое послание новому миру

18:17 13.07.2024 Tehran Times

Иран

13 июля 2024



Мое послание новому миру

Масуд Пезешкиан: я буду расширять сотрудничество с Россией в рамках БРИКС и ШОС



Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан на страницах Tehran Times обозначил свои приоритеты в международной политике. Цель его администрации - укреплять отношения с соседями вместо того, чтобы позволять одной стране добиваться гегемонии. Легко догадаться, кого он имеет в виду.







Трагическая и безвременная кончина президента Эбрахима Раиси - глубокоуважаемого и преданного своему делу государственного мужа - в результате крушения вертолета 19 мая 2024 года привела к досрочным выборам в Иране, ознаменовав тем самым поворотный момент в истории нашей страны.



На фоне войны и нестабильности в нашем регионе политическая система Ирана продемонстрировала удивительную стойкость, проведя конкурентные выборы мирно и организованно и развеяв гнусные инсинуации "иранистов" при ряде правительств. Эта стабильность и достойная манера проведения выборов подчеркивают проницательность нашего Верховного лидера аятоллы Хаменеи и приверженность нашего народа демократической передаче власти, даже несмотря на невзгоды.



Я баллотировался на пост президента на платформе реформ, содействия национальному единству и конструктивному взаимодействию с окружающим миром и в итоге снискал доверие соотечественников на избирательных участках, включая молодых женщин и мужчин, недовольных общим положением дел. Я глубоко ценю их доверие и полностью привержен достижению консенсуса как внутри страны, так и за рубежом, дабы выполнить обещания, данные во время моей предвыборной кампании.



Я хочу подчеркнуть, что моя администрация будет руководствоваться стремлением сохранить национальную гордость и международный статус Ирана при любых обстоятельствах. Внешняя политика нашей страны зиждется на принципе "достоинство, мудрость и благоразумие", при этом формулирование и реализация этой государственной политики - прерогатива президента и правительства. Я намерен воспользоваться всеми предоставленными моей администрации полномочиями для достижения этой всеобъемлющей цели.



Учитывая все вышесказанное, моя администрация будет проводить политику на основе возможностей, стремясь к равновесию в отношениях со всеми странами, подобающему нашим национальным интересам, экономическому развитию и требованиям регионального и глобального мира и безопасности. Соответственно, мы будем приветствовать искренние усилия по смягчению напряженности и ответим взаимностью на добросовестность.



Моя администрация будет уделять приоритетное внимание укреплению отношений с соседями. Мы будем отстаивать создание "сильного региона" вместо того, чтобы позволять одной стране добиваться гегемонии и доминировать над другими. Я твердо верю, что соседние и братские страны не должны тратить ценные ресурсы на губительное соперничество, гонку вооружений или неоправданное сдерживание друг друга. Вместо этого мы будем стремиться создать среду, в которой наши ресурсы можно будет направить на прогресс и развитие региона ради общего блага.



Мы рассчитываем на сотрудничество с Турцией, Саудовской Аравией, Оманом, Ираком, Бахрейном, Катаром, Кувейтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и региональными организациями для углубления экономических связей, укрепления торговых отношений, продвижения инвестиций в совместные предприятия, решения общих проблем и создания региональных рамок для диалога, укрепления доверия и дальнейшего развития. Слишком долго наш регион страдал от войн, межрелигиозных конфликтов, терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков, нехватки воды, миграционных кризисов, иностранного вмешательства и деградации окружающей среды. Настало время решить эти общие проблемы во имя будущих поколений. Сотрудничество ради регионального развития и процветания станет руководящим принципом нашей внешней политики.



Как страны, наделенные обильными ресурсами и сплоченные общими традициями, основанными на мирном исламском учении, мы должны объединиться и опираться на силу логики, а не на логику силы. Используя наше нормативное влияние, мы сможем сыграть решающую роль в формирующемся "бесполюсном" глобальном порядке - содействовать миру, создавать спокойную среду, способствующую устойчивому развитию, продвигать диалог и рассеивать исламофобию. Иран готов внести свой вклад в этом отношении.



После революции 1979 года недавно созданная Исламская Республика Иран, движимая уважением к международному праву и основным правам человека, разорвала связи с двумя режимами апартеида, Израилем и ЮАР. В Израиле режим апартеида действует и поныне, прибавив к истории, уже омраченной оккупацией, военными преступлениями, этническими чистками, противозаконным строительством поселений, обладанием ядерным арсеналом, незаконной аннексией и агрессией против своих соседей, еще и геноцид.



В качестве первой меры моя администрация призовет соседние арабские страны сотрудничать и использовать все политические и дипломатические рычаги, чтобы сделать приоритетом достижение постоянного прекращения огня в секторе Газа, остановить резню и предотвратить расширение конфликта. Кроме того, мы должны усердно трудиться над тем, чтобы положить конец длительной оккупации, которая разрушила жизни уже четырех поколений палестинцев. В этом контексте я хочу подчеркнуть, что в соответствии с Конвенцией о геноциде 1948 года все государства обязаны принимать меры по его предотвращению - иными словами, не вознаграждать виновников нормализацией отношений.



Сегодня складывается ощущение, что многие молодые люди в западных странах признали обоснованность нашей многолетней позиции в отношении израильского режима. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и сказать этому смелому поколению, что мы не только считаем обвинения в антисемитизме в адрес Ирана за его принципиальную позицию по палестинскому вопросу заведомо ложными, но и видим в них оскорбление самой нашей культуры, убеждений и основных ценностей. Имейте в виду: они столь же абсурдны, как и несправедливые обвинения в антисемитизме, которыми забрасывают вас самих, когда вы протестуете у себя в университетских городках в защиту права палестинцев на жизнь.



Китай и Россия последовательно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко дорожим этой дружбой. Наша дорожная карта с Китаем, рассчитанная на четверть века, представляет собой важную веху на пути к установлению взаимовыгодного всеобъемлющего стратегического партнерства, и мы рассчитываем на более широкое сотрудничество с Пекином по мере продвижения к новому глобальному порядку. В 2023 году Китай сыграл ключевую роль в содействии нормализации наших отношений с Саудовской Аравией, продемонстрировав дальновидность и конструктивный подход к международным делам.



Россия - ценный стратегический союзник и сосед Ирана, и моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество. Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели. Я буду продолжать уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках таких структур, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз.



Признавая, что всемирный геополитический ландшафт вышел за рамки традиционной динамики, моя администрация стремится развивать взаимовыгодные отношения с новыми международными игроками на Глобальном Юге, особенно с африканскими странами. Мы будем стремиться расширять совместные усилия и укреплять партнерство во благо всех участников.



Отношения Ирана с Латинской Америкой прочно налажены и будут тщательно поддерживаться и углубляться для содействия развитию, диалогу и сотрудничеству во всех областях. Потенциал сотрудничества между Ираном и странами Латинской Америки значительно больше реализованного доселе, и мы рассчитываем на дальнейшее укрепление наших связей.



Отношения Ирана с Европой переживали взлеты и падения. После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в мае 2018 года европейские страны взяли на себя одиннадцать обязательств перед Ираном, попытавшись спасти соглашение и смягчить влияние незаконных и односторонних санкций США на нашу экономику. Эти обязательства включали обеспечение эффективных банковских операций, защиту компаний от санкций США и содействие инвестициям в Иран. Все их европейские страны нарушили - и при этом опрометчиво рассчитывают, что Иран будет в одностороннем порядке выполнять все свои обязательства по СВПД.



Несмотря на эти ошибки, я рассчитываю на конструктивный диалог с европейскими странами, чтобы вывести наши отношения на верный путь, основанный на принципах взаимного уважения и равноправия. Европейские страны должны осознать, что иранцы - гордый народ, с чьими правами и достоинством приходится считаться. Есть множество областей сотрудничества, которые Иран и Европа смогут изучить, как только европейские державы смирятся с этой реальностью и откажутся от самопровозглашенного морального превосходства в сочетании с рукотворными кризисами, которые так долго мешали нашим отношениям. Возможности для сотрудничества включают экономику и технологии, энергетическую безопасность, транзитные маршруты, окружающую среду, а также борьбу с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, миграционными кризисами и другие области, которые можно было бы использовать на благо наших стран.



Соединенным Штатам также необходимо признать реальность и понять раз и навсегда, что Иран не поддается давлению и никогда не поддастся. Мы добросовестно заключили СВПД в 2015 году и полностью выполнили свои обязательства. Но США, руководствуясь сугубо внутренними раздорами и местью, незаконно вышли из соглашения, нанеся ущерб нашей экономике в сотни миллиардов долларов и причинив неисчислимые страдания, смерть и разрушения иранскому народу - особенно в пандемию коронавируса - своими односторонними экстерриториальными санкциями. США сознательно пошли на эскалацию военных действий, развернув не только экономическую войну против Ирана, но и опустившись до государственного терроризма и уничтожив генерала Касема Сулеймани, мирового героя борьбы с терроризмом, прославившегося своими успехами в спасении жителей нашего региона от бедствия в виде ИГИЛ* и других свирепых террористических групп. Сегодня мир стал свидетелем пагубных последствий этого выбора.



США и их западные союзники не только упустили историческую возможность снизить напряженность в регионе и мире до приемлемого уровня, но и серьезно подорвали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), продемонстрировав, что издержки соблюдения его принципов могут перевешивать его выгоды. Прикрываясь режимом нераспространения, США и их западные союзники сфабриковали кризис вокруг мирной ядерной программы Ирана (что откровенно противоречило оценкам их собственной разведки) и воспользовались им для поддержания устойчивого давления на наш народ. Одновременно они всячески поддерживали ядерные амбиции Израиля и активно им способствовали, хотя это режим апартеида, маниакальный агрессор и страна, не подписавшая ДНЯО, чей ядерный арсенал в принципе незаконен.



Я хочу подчеркнуть, что оборонная доктрина Ирана не включает в себя ядерное оружие, и призываю США извлечь уроки из прошлых просчетов и скорректировать политику соответствующим образом. Принимающие решения в Вашингтоне должны признать, что политика натравливания стран региона друг на друга не увенчалась успехом и не принесет его в будущем. Им необходимо смириться с этой реальностью и не обострять сложившуюся напряженность.



Иранский народ доверил мне широкие полномочия решительно продолжать конструктивное взаимодействие на международной арене, отстаивая при этом наши права, наше достоинство и нашу заслуженную роль в регионе и мире. Я приглашаю всех желающих присоединиться к нам в этом историческом начинании.



Автор: Масуд Пезешкиан (Masoud Pezeshkian) - президент Ирана.



*Запрещенная в России террористическая группировка. Источник - ИноСМИ

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