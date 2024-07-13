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НАТО: экспансия в Азию легкой жизни не обещает
18:27 13.07.2024

Некоторые решения вашингтонского саммита указывают на растущие взаимосвязи альянса и ряда азиатских государств

13.07.2024 | ЛЕОНИД САВИН

Хотя формально НАТО ограничено евроатлантическим регионом, щупальца этого агрессивного альянса протягиваются и на Ближний Восток, в Африку и в Тихоокеанский регион. Юбилейный саммит НАТО в США показал, что сотрудничество с сателлитами Вашингтона будет проходить не только через AUKUS и QUAD, но также через штаб-квартиру в Брюсселе. Цель очевидна – подстрекательство азиатских партнеров против России, Китая и КНДР. Пока через различные проекты сотрудничества и создание провокаций. Потенциально – в качестве пушечного мяса в возможном конфликте.

Уже в первый день саммита НАТО стало известно, что альянс и партнеры США в Индо-Тихоокеанском регионе – Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия (лидеры всех четырех стран присутствовали на саммите) – запустят четыре новых совместных проекта для углубления сотрудничества. Об этом сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на встрече представителей оборонной промышленности в первый день саммита НАТО в Вашингтоне. Проекты будут сосредоточены на Украине, искусственном интеллекте, дезинформации и кибербезопасности.

По его словам, "каждая инициатива отличается от других, но главная цель одна и та же: использовать уникальные преимущества высокоэффективных демократий для решения общих глобальных проблем", а "то, что происходит в Европе, влияет на Индо-Тихоокеанский регион и то, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, влияет на Европу".

На этом же форуме заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс сказала, что "трансатлантическая оборонно-промышленная база переживает поворотный момент" и что сотрудничество с такими индо-тихоокеанскими партнерами, как Австралия, Япония и Южная Корея по совместному производству вооружений и совместному техническому обслуживанию кораблей и самолетов принесет пользу всем.

Явно это следует расценивать и как отправку вооружений и боеприпасов киевскому режиму, который Запад продолжает использовать против России.

В декларации саммита в одном из пунктов было указано, что "Индо-Тихоокеанский регион важен для НАТО, поскольку события в этом регионе напрямую влияют на евроатлантическую безопасность. Мы приветствуем постоянный вклад наших партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона в обеспечение евроатлантической безопасности. Мы укрепляем диалог для решения межрегиональных проблем и расширяем наше практическое сотрудничество...".

Отметим, что взаимодействие Японии с НАТО уже стало рутинным явлением, а после подписания новых соглашений России и КНДР в Токио заметно возросли всяческие фобии.

В прошлом году Япония расширила свое партнерство с НАТО, подписав индивидуально разработанную программу партнерства. В этом документе подчеркивается, что Япония является естественным партнером НАТО и что и НАТО, и Япония согласны расширять сотрудничество по вопросам безопасности во всех областях ведения боевых действий. Помимо НАТО, Япония также активно ведет переговоры и подписывает новые соглашения о взаимном доступе (СВД) в области военной подготовки и наращивания потенциала со странами-членами НАТО. Япония подписала СВД с Великобританией в начале 2023 года. В настоящее время ведутся переговоры о заключении СВД с Францией. У Японии и Италии также есть План действий на 2027 год, который включает в себя различные экономические и оборонные вопросы, поскольку Италия также является ключевым партнером Японии в разработке истребителя следующего поколения.

Хотя в США отмечают, что "партнерству Японии с НАТО есть пределы. Организация не сможет встать на защиту Японии, даже если она вступит в конфликт с Россией, Китаем или Северной Кореей. Но государства – члены НАТО, особенно США, безусловно, могли бы оказать Японии военную и невоенную поддержку, если это необходимо".

Южная Корея также ограничена в своих возможностях сотрудничества с НАТО и его членами. Однако есть ряд возможностей для трехстороннего взаимодействия между США, Японией и Южной Кореей.

Япония уже планирует провести совместные военные учения с силами Германии и Испании, входящих в НАТО, в июле. Они пройдут на о. Хоккайдо, который находится к югу от Курильских островов. Россия уже выразила протест против предстоящих учений и заявила об адекватных контрмерах.

Было отмечено и то, что за неполные полгода Япония провела около 30 таких маневров с 14 странами. Это свидетельствует о явном желании Токио идти на эскалацию.

Чего не скажешь, например, о Филиппинах, которые начали дистанцироваться от взаимодействия с США. Накануне военные этой страны заявили, что вывезут американские ракетные системы среднего радиуса действия. В июне 2024 г. министр обороны Китая предупредил, что размещение подобного оружия в регионе вредит режиму безопасности. Хотя в последнее время Филиппины тесно взаимодействовали с Вашингтоном, видимо, до них начало доходить, что янки их хотят просто использовать против Китая. И в Маниле начали думать более рационально, задумываясь о последствиях.

Что касается Австралии и Новой Зеландии, то, будучи англо-саксонскими образованиями, эти две страны давно следуют в фарватере США, также состоя в разведсообществе "Пяти глаз" вместе с Канадой и Британией.

В заключительный день саммита 11 июля состоялась встреча всех глав государств из Азии с руководством НАТО, на которой Столтенберг каждому в отдельности высказывал комплименты и указывал на их региональных оппонентов в лице Китая, Северной Кореи, России и даже Ирана, акцентируя важность будущей совместной работы.

Что касается направлений, которые будут пересекаться в области взаимодействия с азиатскими агентами Вашингтона, то следует отметить, что на саммите НАТО также договорились открыть новый интегрированный центр по киберобороне, согласовали план развития оборонной промышленности и приняли обновленную стратегию по искусственному интеллекту.

Также известно, что страны НАТО планируют разработать первую в истории коммерческую космическую стратегию для ускорения внедрения новых технологий в свои вооруженные силы, частично основанную на рекомендациях, подготовленных правительственно-промышленной рабочей группой, спонсируемой НАТО и Торговой палатой США.

Показательно, что накануне саммита НАТО 4 июля новый член альянса Швеция приняла первую в истории военно-космическую стратегию. Учитывая эти факторы, скорее всего, работа по космическому направлению, пусть и с коммерческим прикрытием, была ранее согласована среди участников военного блока.

Все эти сигналы не могут не вызывать беспокойство не только у России, а также Китая, КНДР и Ирана, но и подавляющего большинства стран и их граждан. Ведь уроки истории показали, что НАТО – это агрессивный военный блок, которому наплевать на нормы международного права (опыт Югославии), а его вмешательство распространяется далеко за пределы Атлантики (опыт Ливии). А поскольку мировой экономический центр уже сместился в Азию, то и интерес НАТО к этому региону не сулит ничего хорошего. И сдержать их инсинуации поможет только мощный контральянс, каким может быть ШОС и другие менее формальные объединения.

P.S. А пока в Вашингтоне рассуждали о будущем Украины и взаимосвязанных вопросах "безопасности", российские военные освободили еще несколько населенных пунктов в Донбассе, ранее контролируемых ВСУ.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720884420


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