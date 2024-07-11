Как вызвать дождь? Специальные таджикские обряды

18:37 13.07.2024 Как вызвать дождь в Таджикистане? Проводим специальные таджикские обряды



Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Во многих культурах во время засухи люди проводят обряд вызывания дождя. Жертвенная кровь, лягушка в платье, прогулки на осле и другие способы заставить небо пролиться водой лишь немногое из того, что, как считают в разных народах, может им помочь.



Обряд вызывания дождя может показаться дикостью в наше время, когда на дворе - эпоха бескрайних технологических возможностей. Однако у многих народов все еще есть обряды и обычаи, через которые они "заговаривают" жаркую погоду, общаются с духами гор и обращаются к небесам за дожднем, чтобы был богатый урожай.



В Таджикистане тоже есть древние обряды, вызывающие дождь. Про них мы и расскажем.



Возрождение Тиргона



Это летний праздник, посвященный воде и созреванию урожая, один из праздников земледельцев древнеиранских народов.



В древнеиранской мифологии название праздника связано с именем ангела дождя Тир. Его задачей было взять воду из реки и вылить ее на земли, принадлежащие Ахура Мазде – богу зороастризма.



Обряды и ритуалы, связанные с водой, считались важной частью Тиргона. Древние иранцы в день праздника окропляли свои дома водой изнутри и снаружи, вымывали их дочиста, принимали гостей и обливали друг друга водой.



У таджикского народа существует немало древних верований и обычаев, связанных с прошением осадков. В доисламский период люди региона обращались к Тиру, а в исламский период – Аллаху, чтобы они посылали дождь. Для этого совершались различные магические ритуалы.



Эти традиции сохранялись до недавнего времени. В каждом регионе они отличались и имели свои особенности.



Такие обряды проводились чаще в те годы, когда не было дождя.



В начале июня этого года СМИ писали, как в Казахстане провели массовый обряд для вызова дождя с жертвоприношением. Если этот обряд у них называется "Тасаттык", то у таджиков - "Ашаглон".



Молитва о ниспослании дождя



В силу климатических особенностей, в Таджикистане принято вызывать дождь в апреле-мае, а во время Тиргона просить благословение на урожай.



После исчезновения зороастрийских обрядов вызова дождя, утвердились исламские обычаи прошения небесной влаги у Аллаха.



В период засухи верующие обращаются с мольбой к Всевышнему о даровании дождя для спасения урожая. В исламе есть намаз о прошении дождя, который называется "Намози Истиско". Лексический смысл арабского слова "истиско" буквально означает - просить напоить водой, молить о ниспослании дождя.



Этот вид намаза состоит из двух частей (ракаатов), его обычно совершают коллективно. Принято читать молитву о дожде на полях, в мечетях, особенно после намазов и во время пятничной проповеди.



Существуют хадисы о том, как Посланник Аллаха обратился к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя.



Это практикуется в каждой мусульманской стране и в этом нет ничего необычного. После каждого намаза можно совершить дуа о ниспослании дождя и обилия.



В Таджикистане обычно совершают мольбу в этих случаях в пятничных коллективных намазах.



"Ашаглон"



Народные традиции прошения дождя параллельно существовали во все времена.



Одним из древних занятий таджиков было богарное земледелие, когда полив осуществлялся за счет дождя. Если весной выпадало мало дождей, и начиналась засуха, то тогда проводился обряд вызывания дождя. Он был известен под разными названиями, в южном Таджикистане этот обряд называется "Ашагулон" или "Ашаглон".



Названия этого обряда в других регионах - "Сусхотун", "Ялқонхотун", "Чиллахотун". Сейчас этот обычай практически не проводится, но может возродиться как фольклорный жанр во время празднования Тиргона.



Женщина, которая должна была совершить этот обряд, одевалась в поношенную одежду, а иногда ездила на осле.



"Я лично участвовал в детстве несколько раз в этой церемонии, - вспоминает Нурали Умаров, пенсионер. – Мы жили в предгорном кишлаке. Сеяли пшеницу на безводных холмах, свободных от колхозных полей. Урожай зависел от дождя. Локальные засухи случались часто даже в советское время, когда еще не было разговоров о глобальном потеплении и дефицита воды.



Обряды вызова дождя совершались у нас каждые 3-4 года. У моей покойной мамы был прекрасный голос, она пела фольклорные песни. Поэтому часто ее выбирали в качестве предводительницы".



"Водяная" женщина в окружении свиты из числа молодых женщин и детей, ходила по домам и просила зерна или муки. Хозяева каждого дома давали им милостыню, обливали водой волосы Ашаглон и отправляли в соседний дом. Группа, проводившая церемонию, водила Ашаглон от дома к дому, исполняя разные песни и танцы.



В других регионах на специально изготовленную куклу надевали старую поношенную женскую одежду. Ее несла одна из женщин, а остальные следовали за ней. Процессия заходила в каждый дом кишлака, распевая песни. Хозяева обливали шествующих с чучелом водой и давали им приношения.



Из них в следующий день готовилось угощение, приглашали стариков и богословов, чтобы они совершали молитву за ниспослание дождя.



В конце угощения (худои) под звук дойры чучело или одежду "водяной" женщины бросали в воду, произнеся заклинания. После этого начиналось обливание друг друга водой.



Что лучше - камень дождя или дождевальная техника?



Но люди не довольствовались этими обрядами, иногда придумывая и другие обычаи. Например, в засушливые годы в некоторых регионах Центральной Азии, в том числе, и Таджикистана, пекли глиняные лепешки и бросали их в реку.



Некоторые муллы использовали для заклинаний камень дождя – "Санги Яда", по-арабски "Хаджар-ул Матар". По сведениям источников, вызов дождя с помощью этого камня до сих пор широко практикуется в Афганистане и Пакистане.



Насколько это реально помогает или нет, никто не может сказать. Однако, этнографы сейчас рассматривают эти обычаи как часть фольклора.



Сегодня наука придумала современные устройства для вызова дождя, которые используют засушливые страны. Но, наверное, все-таки безопаснее заклинать природу, чем пытаться ее подстроить под свои потребности. Источник - Азия-Плюс

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