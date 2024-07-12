 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 13.07.2024
20:29  Вассализировать союзников, дестабилизировать остальных – стратегия США
18:37  Как вызвать дождь? Специальные таджикские обряды
18:27  НАТО: экспансия в Азию легкой жизни не обещает
18:17  Масуд Пезешкиан: Мое послание новому миру
14:29  В США сделали страшный прогноз о своем главном "оружии"
13:19  Синьхуа: Обвинения НАТО в адрес Китая раскрывают его разрушительную стратегию
13:15  Россия должна показать Финляндии цену вступления в НАТО

13:13  АиФ: Почему шведский стол так называется?
12:12  США в Африке: амбиции колонизаторов, - Сергей Кожемякин
11:21  Рынок инвестиций. Казахстан не поддерживает западные санкции против РФ, но неуклонно их соблюдает
11:09  Свадьба сына индийского миллиардера Амбани вновь собрала звезд и политиков со всего мира
10:59  "Недоучки": страны Европы утратили мировое влияние из-за слабости лидеров
10:56  Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая
03:05  Мир на Украине: кошмар для Запада и конец гегемонии Америки
03:02  США не смогут усилить свою экономику, не усилив экономику России
02:49  Киргизия упустила шанс открытия филиалов российских банков
01:08  Америке размещать свой государственный долг все сложнее
00:20  Казахстан и Узбекистан намерены довести товарооборот до $10 миллиардов
Пятница, 12.07.2024
21:19  Китай создал первую в мире сеть полевых испытаний для связи 6G
21:11  Председатель Нацбанка Казахстана об осмотрительности в изменении уровня базовой ставки
20:37  В Ташкенте застройщик решил засудить жителей, которые препятствуют его проекту. Видео
20:25  МИД Таджикистана опровергло сообщения о китайской военной базе в республике
18:40  Американские ракеты в Германии: открутили "кино" на 40 лет назад
18:34  Мирзиееву презентовали проект Ферганского туристического кольца
14:55  Венгрия призвала НАТО к миру на Украине
14:05  Bloomberg: визит Моди в Россию продемонстрировал пренебрежение к интересам США
13:21  Секретный визит венгерского премьера: тайны челночной дипломатии. Николай Сорокин
12:58  В Узбекистане законодатели обсуждают перспективы возвращения смертной казни
12:49  Президент Кубы обвинил США в покровительстве террористам
12:45  Экс-сотрудника миссии ОБСЕ на Украине осудили за шпионаж
12:40  О лоббизме в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
11:05  Западу позарез нужен второй фронт - эксперты о подготовке к захвату власти в Киргизии
10:57  Украина в НАТО означает смертельную угрозу для Америки
10:45  Эрдоган: Турция стремится к постоянному членству в ШОС
10:30  Запад погубило расширение на восток
10:24  Сколько в мире сортов нефти и чем они различаются
10:13  Восточные партнеры: как западные марки авто отошли китайцам
02:27  "Мирная миссия 3.0". Виктор Орбан продолжает будоражить мировую сцену
00:44  Кадровая колода Трампа: кто будет рулить Пентагоном и внешней политикой США
00:38  От постправды к постреальности. Кризис глобализации, - Д.Евстафьев ,О.Дмитриев
00:36  Антон Силуанов и/или Владимир Путин: кто кого? - В.Катасонов
00:35  Замедлившееся ядро Земли начало двигаться назад: что это значит
00:32  Каждый десятый тенге Казахстан отдает кредиторам
00:28  Тибетские денисовцы. Загадочные прото-люди (новые открытия), - CNN
00:11  Ведущие вузы Казахстана и КНР запустят в космос микроспутник
Четверг, 11.07.2024
21:39  Бревно в американском глазу, или Фальшь сломавшегося "камертона"
18:17  Американский "газовый подарок" Европе: грязный, проблемный и дорогой
16:42  В.Путин выступил на X Парламентском форуме БРИКС (видео)
16:27  План Даллеса: ты видишь его? А он есть! - Платон Беседин
15:31  Три сценария будущего для добывающих городов Казахстана
15:15  Консервативный интернационал: зачем нужна ШОС, - Р.Ибрагим
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вассализировать союзников, дестабилизировать остальных – стратегия США
20:29 13.07.2024

South China Morning Post
Гонконг
12 июля 2024

Вассализировать союзников, дестабилизировать остальных – такова стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе
SCMP: НАТО, а не Китай несет реальную угрозу безопасности Азии

Агрессивные попытки НАТО противодействовать влиянию Пекина обрекают весь регион на нестабильность и распри, пишет SCMP. Автор объясняет: альянс стремится спровоцировать кризис между КНР и Тайванем и использовать его для атаки на Китай. И ситуация скоро выйдет из-под контроля, если сателлиты США не одумаются.

Алекс Ло

Стратегия "разделяй и властвуй", хорошо отточенная за десятилетия на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, теперь применяется к единственному реальному двигателю мировой экономики

Мирная и процветающая Азия? Подумайте сами, для Соединенных Штатов в этом нет никаких плюсов. Особенно потому, что не существует сценария, в котором это не означало бы также более стабильный, процветающий и, следовательно, еще более могущественный Китай.

Сдерживание Китая для США должно также означать обнищание и нестабильность его соседей - как результат намеренных действий или в качестве сопутствующего ущерба.

Именно в этом заключается истинный смысл фестиваля ненависти, который сейчас проходит на саммите НАТО в Вашингтоне, посвященном 75-летию организации. Для альянса, в названии которого есть слово "Североатлантический", удивительно, что сейчас он тратит столько же времени на беспокойство о Китае, сколько и о России, против которой он ведет горячую прокси-войну.

Самым ярким выражением этой стратегии США в Азии стала дорогостоящая сделка Австралии по закупке атомных подводных лодок в рамках пакта безопасности AUKUS с Великобританией и США.

В своей новой книге австралийский журналист-расследователь Эндрю Фаулер раскрыл пресловутое неопровержимое доказательство, предоставленное Дэвидом Гулдом, бывшим заместителем министра обороны Великобритании, нанятым Канберрой в качестве консультанта по программе замены устаревших подводных лодок страны.

"Гулд впервые раскрыл то, о чем давно подозревали: одним из важнейших требований к проекту подводных лодок было сотрудничество с американцами в Южно-Китайском море", - пишет Фаулер в книге "Ядерное оружие: Фиаско подводной лодки, которая потопила суверенитет Австралии".

Он объяснил, что субмарина должна будет "пройти через архипелаг к северу от Австралии и войти в Южно-Китайское море, действовать в Южно-Китайском море в течение разумного периода времени, а затем вернуться обратно, без швартовки, дозаправки или чего-либо еще. Вот что нужно сделать".

На самом деле Пол Китинг, бывший премьер-министр лейбористской партии Австралии, критиковал эту идею с самого первого дня. Первоначальный контракт на гораздо более дешевые обычные подводные лодки, которые были бы достаточны для обороны континентальной части страны, был в одностороннем порядке разорван либеральным правительством Скотта Моррисона.

В книге цитируются слова Гулда о том, что субмарины будут работать вместе с США и Японией в "интегрированной системе", которая стала "еще более актуальной из-за Китая". Это откровение, конечно же, подрывает утверждение Канберры о том, что новые подводные суда будут использоваться для обороны Австралии и защиты ее морских путей.

Аргумент, конечно, нелепый. Зачем Австралии защищать морские пути от Китая, своего лучшего клиента и крупнейшего торгового партнера, который до недавнего времени помогал ей ускорять экономический рост на протяжении двух десятилетий?

Это такой же абсурд, как и утверждение Брюсселя и Вашингтона о том, что подрыв газопровода "Северный поток" в сентябре 2022 года, - дело рук русских, которые построили его для поставок природного газа в Германию и другие страны. Но вы всегда можете рассчитывать на англо-американские СМИ, которые должным образом повторят эту абсурдную пропаганду.

В Тайваньском проливе и Южно-Китайском море та же история. Немного больше дипломатической тонкости могло бы значительно ослабить напряженность. Но тогда Вашингтон не смог бы ни продавать острову дорогое, но устаревшее оружие, ни оправдывать развертывание в регионе массивной военно-морской техники. Сепаратистские силы Тайваня с удовольствием подыгрывают ему.

"Сегодня Украина, завтра Тайвань" - именно этот аргумент использовали НАТО и США, чтобы оправдать собственную милитаризацию и растущую агрессивность. Дело не в том, что Пекин хочет выступить против Тайваня - но НАТО и Вашингтон хотят, чтобы он сделал именно это или, по крайней мере, угрожал острову настолько, чтобы оправдать вмешательство Запада.

Именно поэтому председатель КНР Си Цзиньпин открыто заявил, что Китай не будет склонен к развязыванию кросспроливной войны. Теперь даже Филиппины и Австралия сомневаются в своей роли на передовой линии, отведенной им Соединенными Штатами.

Если и есть надежда, то она заключается в том, что Индия и большинство стран АСЕАН осознают вредоносность, которую НАТО и Вашингтон пытаются привнести в геополитику и экономику региона. Вот почему неприсоединение и нейтралитет остаются их лучшей стратегией.

Об авторе: Алекс Ло является обозревателем Post с 2012 года, освещает основные вопросы, затрагивающие Гонконг и материковый Китай. Журналист с 25-летним стажем, работал в различных изданиях Гонконга и Торонто в качестве репортера и редактора. Он также читал лекции по журналистике в Гонконгском университете.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720891740


Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев принял участие в Парламентском форуме БРИКС
- Олжас Бектенов проверил работы по строительству резервной системы водообеспечения города Алматы
- О лоббизме
- В Казахстане создадут генетический центр животноводства и растениеводства
- Кадровые перестановки
- Более 400 сельхозкооперативов создано в рамках программы "Ауыл аманаты"
- Осужденный за попытку изнасилования экстрадирован из Грузии
- МВД: Задержан директор филиала "Семей орманы"
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Акселератор Проектного офиса является важной и перспективной площадкой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  