Вассализировать союзников, дестабилизировать остальных – стратегия США

20:29 13.07.2024

South China Morning Post

Гонконг

12 июля 2024



Вассализировать союзников, дестабилизировать остальных – такова стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе

SCMP: НАТО, а не Китай несет реальную угрозу безопасности Азии



Агрессивные попытки НАТО противодействовать влиянию Пекина обрекают весь регион на нестабильность и распри, пишет SCMP. Автор объясняет: альянс стремится спровоцировать кризис между КНР и Тайванем и использовать его для атаки на Китай. И ситуация скоро выйдет из-под контроля, если сателлиты США не одумаются.



Алекс Ло



Стратегия "разделяй и властвуй", хорошо отточенная за десятилетия на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, теперь применяется к единственному реальному двигателю мировой экономики



Мирная и процветающая Азия? Подумайте сами, для Соединенных Штатов в этом нет никаких плюсов. Особенно потому, что не существует сценария, в котором это не означало бы также более стабильный, процветающий и, следовательно, еще более могущественный Китай.



Сдерживание Китая для США должно также означать обнищание и нестабильность его соседей - как результат намеренных действий или в качестве сопутствующего ущерба.



Именно в этом заключается истинный смысл фестиваля ненависти, который сейчас проходит на саммите НАТО в Вашингтоне, посвященном 75-летию организации. Для альянса, в названии которого есть слово "Североатлантический", удивительно, что сейчас он тратит столько же времени на беспокойство о Китае, сколько и о России, против которой он ведет горячую прокси-войну.



Самым ярким выражением этой стратегии США в Азии стала дорогостоящая сделка Австралии по закупке атомных подводных лодок в рамках пакта безопасности AUKUS с Великобританией и США.



В своей новой книге австралийский журналист-расследователь Эндрю Фаулер раскрыл пресловутое неопровержимое доказательство, предоставленное Дэвидом Гулдом, бывшим заместителем министра обороны Великобритании, нанятым Канберрой в качестве консультанта по программе замены устаревших подводных лодок страны.



"Гулд впервые раскрыл то, о чем давно подозревали: одним из важнейших требований к проекту подводных лодок было сотрудничество с американцами в Южно-Китайском море", - пишет Фаулер в книге "Ядерное оружие: Фиаско подводной лодки, которая потопила суверенитет Австралии".



Он объяснил, что субмарина должна будет "пройти через архипелаг к северу от Австралии и войти в Южно-Китайское море, действовать в Южно-Китайском море в течение разумного периода времени, а затем вернуться обратно, без швартовки, дозаправки или чего-либо еще. Вот что нужно сделать".



На самом деле Пол Китинг, бывший премьер-министр лейбористской партии Австралии, критиковал эту идею с самого первого дня. Первоначальный контракт на гораздо более дешевые обычные подводные лодки, которые были бы достаточны для обороны континентальной части страны, был в одностороннем порядке разорван либеральным правительством Скотта Моррисона.



В книге цитируются слова Гулда о том, что субмарины будут работать вместе с США и Японией в "интегрированной системе", которая стала "еще более актуальной из-за Китая". Это откровение, конечно же, подрывает утверждение Канберры о том, что новые подводные суда будут использоваться для обороны Австралии и защиты ее морских путей.



Аргумент, конечно, нелепый. Зачем Австралии защищать морские пути от Китая, своего лучшего клиента и крупнейшего торгового партнера, который до недавнего времени помогал ей ускорять экономический рост на протяжении двух десятилетий?



Это такой же абсурд, как и утверждение Брюсселя и Вашингтона о том, что подрыв газопровода "Северный поток" в сентябре 2022 года, - дело рук русских, которые построили его для поставок природного газа в Германию и другие страны. Но вы всегда можете рассчитывать на англо-американские СМИ, которые должным образом повторят эту абсурдную пропаганду.



В Тайваньском проливе и Южно-Китайском море та же история. Немного больше дипломатической тонкости могло бы значительно ослабить напряженность. Но тогда Вашингтон не смог бы ни продавать острову дорогое, но устаревшее оружие, ни оправдывать развертывание в регионе массивной военно-морской техники. Сепаратистские силы Тайваня с удовольствием подыгрывают ему.



"Сегодня Украина, завтра Тайвань" - именно этот аргумент использовали НАТО и США, чтобы оправдать собственную милитаризацию и растущую агрессивность. Дело не в том, что Пекин хочет выступить против Тайваня - но НАТО и Вашингтон хотят, чтобы он сделал именно это или, по крайней мере, угрожал острову настолько, чтобы оправдать вмешательство Запада.



Именно поэтому председатель КНР Си Цзиньпин открыто заявил, что Китай не будет склонен к развязыванию кросспроливной войны. Теперь даже Филиппины и Австралия сомневаются в своей роли на передовой линии, отведенной им Соединенными Штатами.



Если и есть надежда, то она заключается в том, что Индия и большинство стран АСЕАН осознают вредоносность, которую НАТО и Вашингтон пытаются привнести в геополитику и экономику региона. Вот почему неприсоединение и нейтралитет остаются их лучшей стратегией.



Об авторе: Алекс Ло является обозревателем Post с 2012 года, освещает основные вопросы, затрагивающие Гонконг и материковый Китай. Журналист с 25-летним стажем, работал в различных изданиях Гонконга и Торонто в качестве репортера и редактора. Он также читал лекции по журналистике в Гонконгском университете.