В Монголии отметили Наадам – великий праздник государственности

22:32 13.07.2024 Ариунбаяр.Б



11–13 июля в Монголии ежегодно отмечают национальный праздник в честь основания государства Хуннов, создания Единой Монгольской империи. На этом празднике устраивают состязания по излюбленным национальным видам спорта. В каждом аймаке и сомоне празднуют Наадам. Многие монголы очень любят проводить этот праздник в Улаанбаатаре.



Наадам–это традиционный ежегодный фестиваль монголов, который празднуют широко по всей стране. Наадам дословно с монгольского означает "три игрища мужей"–традиционное спортивное состязание по трем национальным видам спорта: борьба, стрельба из лука, конные скачки. Сегодня в Монголии каждый год в Наадаме участвует 35 тысяч борцов, сорок тысяч скакунов, более тысячи пятисот стрелков в общей численности. Слово Наадам в переводе с монгольского обозначает "празднество", "игрища" (в русском языке – Надом).



История Наадама уходит в глубокую древность. Первоначально это было родовое жертвоприношение в честь Духа-хозяина местности и предков рода, устраивавшиеся в середине или конце лета, когда уже имелось достаточное количество молочных продуктов.



Жертвоприношение сопровождалось праздничным гуляньем, играми и состязаниями–борьбой, стрельбой из лука и конными скачками. Обиталищами духов считались горы, поэтому и местом проведения Наадама были горы. На вершине горы, где находилось языческое святилище в честь родового духа, совершали обряд его почитания и поднесения ему жертвы, затем у подножия устраивали пиршества и спортивные состязания. Духам приписывали способность оказывать влияние на погоду, приплод скота, здоровье и благосостояние живущих на земле потомков. Поэтому они всегда приглашались на календарные трапезы. Несколько позже праздник, не теряя качеств родового жертвоприношения, приобрел дополнительную функцию военного смотра, и даже не просто смотра, а отбора кандидатов в воинские дружины при ханах и нойонах. Ибо ловкость, меткость и сила считались качествами, которыми непременно должна обладать личная свита правителя. Сама подготовка к Наадаму превратилась в отличную военно-спортивную тренировку, позволявшую дружинникам постоянно сохранять боевую форму. Лучшие стрелки, борцы и наездники теперь выступали на Наадаме, защищая уже честь своего правителя, а не того рода, которому они принадлежали.



В средние века Наадам устраивался также по завершении военных операций, хаанских облавных охот, по случаю освящения боевых знамен, а также по поводу свадьбы правителя, рождения у него наследника. Любое крупное мероприятие военного или мирного времени, где в той или иной мере могло проявить себя соперничество феодальных домов с одной стороны, и их единение во имя демонстрации силы и могущества государства–с другой, сопровождалось Наадамом. С 1912 г. местом проведения Наадама стало подножие священной горы Богд-Уул, расположенной около современного Улаанбаатара. Основные виды состязаний – монгольская борьба, конные скачки и стрельба из лука. На праздник съезжается большое количество участников и гостей. У подножия горы Богд-Уул, рядом с аэропортом, вырастал огромный палаточный лагерь и образовалась большая стоянка автомобилей горожан, приезжающих на праздник. Затем официальная часть празднества Наадам, состязания борцов и лучников стали проходить на центральном стадионе столицы, а конные скачки проводиться в местности Хой долоон худаг вблизи Улаанбаатара. Звучит национальная музыка, много людей в национальных нарядах, торговые точки, предлагающие разнообразные блюда монгольской кухни, большое количество иностранцев с фотоаппаратами. В этой праздничной суете легко потерять друг друга. Кульминацией праздника становятся зрелищные массовые конные скачки.



НААДАМ СЕГОДНЯ



Обычно фестиваль Наадам начинается на главной площади Улаанбаатара около 9 часов утра. Затем торжественным маршем участники двигаются к центральному стадиону. Около 11 часов утра на стадионе начинается торжественная церемония открытия. С поздравительным словом выступает Президент страны.



По традиции перед началом праздничных мероприятий проводится церемония водружения в центре стадиона государственного белого флага – 9 белых бунчуков, изготовленных из волос 1000 породистых жеребцов. В программе танцы в национальных костюмах, проезд юрты Чингисхана, установленной на громадной повозке по стадиону, джигитовка и многое другое. Также торжественно проходит церемония закрытия игр. Если вы заказываете обслуживание через туристическую компанию, это облегчит вам жизнь во время фестиваля. Как правило для доступа автотранспорта к местам соревнований необходимо заранее покупать пропуска на автомобили. А цены на услуги такси в эти дни возрастают существенно.



БОРЬБА–ДРЕВНИЙ ВИД СПОРТА



Борьба–древний вид спорта. И за многовековую историю она практически не изменилась. Самые крупные состязания по борьбе проходят во время Наадам, когда в них принимают участие 512 борцов.



Монгольская борьба имеет ряд особенностей: проигравший выбывает из игры; в монгольской борьбе нет весовых категорий, ограничений времени и площади. По правилам все борцы одеты в особую форму: трусы (шуудаг), жилетку с длинными рукавами, прикрывающую спину, но оставляющую открытой грудь (зодог), головной убор со сплошным или поделенным на четыре части околышем из черного бархата и высокой конусообразной макушкой, увенчанной сплетенным из цветного шнура изображением "узла счастья" (улзий), национальные сапоги (гутал).



В народе ходит преданье, что в стародавние времена жилетка была обычная, то есть как полагается с закрытой грудью. В древние времена собирались со всей степи богатыри померяться силой и умением в борьбе. Слава о победителях разносилась в мгновение ока по всем стойбищам, о героях-борцах слагались песни, рассказы о их подвигах передавали из поколения в поколение. Однажды появился в степи непобедимый борец. В борьбе ему не было равных. Побеждал он всякого, кто делал ему вызов. Так были повержены все сильнейшие.



Как там дело было, уж не помнит никто, но выяснилось, что богатырь этот, вовсе и не богатырь, а женщина! Борьба–это чисто мужское дело. А тут такой позор! Тут умудренный жизнью старик говорит: "А надо, друг, вот что сделать. Бороться теперь будем в трусах, да в жилетке с открытой грудью, чтоб ни одна женщина в мужские дела не совалась". С тех времен уж много воды утекло. Все изменилось, переменилось. Женщины, сейчас не таясь выходят на ковер, татами и ринг, но вот монгольская борьба так пока и остается чисто мужским делом. За многовековую историю монгольская борьба практически не изменилась. Борцы разделяются на левый и правый фланги, во главе которых стоят наиболее титулованные борцы. Каждый борец имеет своего засуула (секундант), которые защищают интересы своего подопечного перед судьями, следят за схватками, подбадривают борца, держат его шапку во время борьбы, а в случае победы поднимают вверх его правую руку. По правилам все борцы одеты в специальную форму–облегающие трусы, курточку, монгольские сапоги и шапку.



Сначала на поле выпускаются самые слабые пары, которые сменяются все более сильными и ловкими, последними выступают самые известные борцы. Когда борцы выходят на поле, они, воспроизводя полет мифической птицы Гаруды - взмахивают руками, приседают, похлопывают себя по бедрам. Секунданты снимают с борцов шапки. Схватка начинается. Задача каждого борца -схватить противника и заставить его коснуться любой частью тела земли. Коснувшийся земли борец выбывает из игры, зрители приветствуют победителя, который исполняет танец птицы Гаруды, а затем проходит церемония доброго расставания борцов: меньшего звания борец, развязав узел курточки, проходит под плечом борца более высшего звания. В монгольской борьбе применяется множество приемов, их насчитывается свыше 400. Существует множество неписаных правил борьбы: разрешаются подножки, но запрещаются подсечки.



С 2002 года состязания по национальной борьбе проходили по новым правилам: теперь ограничено время поединка и каждый тур проходит в рамках указанного времени, введены денежные штрафные, повысились премиальные за каждую победу, учитываются дисциплина и уровень подготовки борцов к состязанию. Но самое главное, если раньше титулованные борцы сами называли себе противника, то теперь этим занимается комиссия. На поле, где проходит состязание борцов, устанавливаются три шатра, два для борцов, где они отдыхают и один для судей, наблюдающих за ходом состязаний.



После первого тура, судьи разбивают победителей на пары и все повторяется. Напряжение зрителей накаляется к 5 туру, когда победителям присуждаются почетные звания. За пять побед в схватках присваивается титул– "начин" (сокол), за семь побед–"заан" (слон), за победу в девяти турах–если ты имел титул "слон", то присваивают звание "арслан" (лев). Победившему в состязаниях по борьбе вовремя Наадам более двух раз присуждается высшее и самое почетное звание "аврага" (исполин). Как правило в состязаниях, которые проходят два дня, принимают участие 512 борцов и к девятому туру остается одна пара. Титулованные борцы в Монголии пользуются большим почетом и любовью в народе и у своих поклонников. Уважение и любовь к борцам издревле сохранилось у монголов, и каждый второй монгол является поклонником этого вида спорта.



МОНГОЛЬСКИМ СКАЧКАМ ТЫСЯЧИ ЛЕТ



Конные скачки пользуются большой популярностью у монголов. Считается, что присутствие на финише заездов пятилеток–соеолон приносит удачу и благополучие. Скачки–это традиционный, почитаемый праздник монголов, где испытывают выносливость своих лошадей. Скакунов для Наадама готовят заранее, тренируя по правилам, известным кочевникам-скотоводам сотни лет.



Их выпасают на особых пастбищах со специальным травостоем, регулируют количество выпиваемой ими на водопое воды, устраивают предварительные заезды. Важная деталь такой тренировки–научить лошадь не запариваться, не выделять слишком обильный пот на скаку. Поэтому их тренировали ежедневно ровно в полдень, в самую сильную жару. Иногда укутывали в баранью доху и в таком виде гоняли в гору. Через десять дней такой тренировки лошадь переставала потеть, сбрасывала лишний жир и была готова к скачкам. Монгольские конные скачки аналогов в мире, пожалуй, не имеют.



Протяженность дистанций составляет от 12-32 км в зависимости от возрастной группы коней. По двум показателям: сверхдальней дистации и малолетнему возрасту всадников монгольские конные скачки достойны быть занесенными в книгу рекордов Гиннеса. Существуют строгие правила проведения скачек. Устраивают несколько заездов. В первом из них участвуют лошади двухлетки (даага)–(15км), во втором– трехлетки (шудлэн)–(20км), в третьем– четырехлетки (хязаалан)–(25км), в четвертом -пятилетки (соеолон)– (28км), в пятом–все остальные возрастные категории (их нас), начиная с шестилеток–(30км). В шестом заезде бегут только жеребцы (азарга)– (28км), в седьмом–только иноходцы (жороо). Таким образом всего семь заездов. Юные всадники пронзительно поют "Гийнгоо"–гимн своему коню.



В нем воспеваются достоинства скакунов, способных "промчаться ветром, преодолеть все преграды на пути, прийти к финишу первым". Дети поют так самозабвенно, что нельзя без волнения слушать и видеть это священнодействие. Кажется, что кони каждой своей клеткой ощущают заряд доброй энергии, исходящей от их преданных юных друзей, настраиваются к предстоящей скачке. Вовремя "Гийнгоо" происходит тесный контакт между конем и всадником, они сливаются как единый организм. Именно такое впечатление создается, когда наблюдаешь за скачками. Поговорку "монгол рождается в седле" логично дополнить словами "и воспитывается в седле". Отсюда, из бытия, а не только из родительских ген, берет свое начало и формируется терпеливый, стойкий характер монгола. Конь–надежный друг степняка, сопровождающий его всю жизнь. Особенность монгольских скачек–в его наездниках.



Это девочки и мальчики в возрасте от 4 до 12 лет, что всегда вызывает удивление и восхищение у иностранных гостей и туристов. У детей-наездников особый костюм и экипировка рубашка и штаны яркой расцветки, жилетка, остроконечный колпак, в руке кнут с короткой ременной плетью. Грива коня с помощью особой заколки соединялась в один пучок, то же самое делалось и с хвостом лошади. Коня-победителя чествуют с высокими почестями. Пять самых быстрых лошадей с каждого заезда получают коллективное звание "пять кумысных". Их проводят по кругу почета, поют восхваления и освещают кумысом.



Славословие в честь коня победителя (морины цол)–это особый жанр фольклора. Чествование победителей скачек–ритуал древний, содержательный. Награждаются коневоды (уяач) и всадники первой пятерки скакунов из каждой возрастной группы. Наездники из рук президента получают призы, а лошадям дают громкие звания. В последние годы владельцами лучших скакунов являются известные бизнесмены страны, политические и культурные деятели или сами хозяева лошадей. Скачки проводятся за пределами города. В последние годы скачки проводится в 30 километрах от Улаанбаатара. Трасса степная и специально не подготавливается. На скачки собираются до полумиллиона зрителей. Зрелище грандиозное.



ЛУК И СТРЕЛЫ–ДРЕВНЕЕ ОРУЖИЕ МОНГОЛОВ



Стрельба из лука - третий вид наадамских спортивных игр. Кочевые племена, жившие к Югу от Байкала, впервые изобрели лук и стрелы, впоследствии ставшие орудием охоты, потом войн, а теперь одним из видов спортивных состязаний. Сегодня стрельба из лука сохранилась как древнейший вид спорта.



Соревнования проводятся в двух возрастных группах: дети с 8 до 17 лет и взрослые. Расстояние устанавливается для детей в зависимости от возраста и пола. Например, для девочек 10 лет– расстояние 30 м, для мальчиков–40 м, с увеличением возраста, расстояние увеличивается на 3-4 метра. Женщины поражают мишени на расстоянии 50 м, а мужчины–75 м.



Стрелы делают из оленьих рогов бамбука и особым образом выдержанные местные породы дерева-ивы, березы. Конец стрелы украшен перьями. Тетиву изготавливают из крученного шелка. Наконечник такой стрелы представляет собой тупой набалдашник, полый внутри, заполняемый землей или песком для придания стреле равновесия во время полета. Сегодня резко сократилось число мастеров, умеющих изготовлять традиционный монгольский лук. Мишенями служат небольшие кожаные цилиндры, набитые шерстью. Возле мишеней постоянно сидят дежурные, следящие за попаданием в цель. Как только стрелок выбивает один из цилиндров, они восхваляют стрелка, поднимают руки к верху и произносят уухай–браво.



Если стреляющий не попал в цель, они молчат. Стрелок, поразивший наибольшее число мишеней, получают звание "меткий". Всем, кто получил это звание, поют магтаал–восхваление, а президент вручает подарки. Если в Надааме участвует много стрелков, то на старт обычно выходили группами по 12 человек, если мало, то по одиночке. Если команда состоит из 12 человек, то каждый стрелок получает по несколько стрел. Команда, выбившая в первом туре 33 мишени, переходит во второй тур, где число мишеней уже резко сокращается, и так до последнего тура, где их остается всего 3 или 4. Существует любопытный факт о выдающихся стрелках прошлого.



В Наадаме, проводившемся приблизительно в 1219-1225 гг., стрелок по имени Есухэй мэргэн поразил цель на расстоянии в 385 саженей. Если сажень– это минимум 150 см, то это означает больше, чем полкилометра–502.5 метра! Каменная стелла, увековечившая это событие, была найдена в 1918 году и сейчас хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Источник - montsame.mn

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