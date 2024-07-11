СВО. Событие недели – ракетные удары по Киеву

00:25 14.07.2024

СВО. Событие недели – ракетные удары по Киеву

Евгений Норин



В последнее время русские войска постоянно атаковали объекты в глубине Украины. Наиболее заметным для широкой публики событием стал ракетный удар по Киеву. Сегодня мы поговорим о ходе боевых действий и о том, как на нем могут сказаться новые атаки, а также симптомом чего они являются.



