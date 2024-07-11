|СВО. Событие недели – ракетные удары по Киеву
00:25 14.07.2024
СВО. Событие недели – ракетные удары по Киеву
Евгений Норин
В последнее время русские войска постоянно атаковали объекты в глубине Украины. Наиболее заметным для широкой публики событием стал ракетный удар по Киеву. Сегодня мы поговорим о ходе боевых действий и о том, как на нем могут сказаться новые атаки, а также симптомом чего они являются.
Основной целью удара 8 июля был завод "Артем", расположенный в центре Киева и производящий боеприпасы. Украинские власти быстро заявили, что почти все сбито. Между тем один из гражданских, наблюдавших прилеты, записал видео, на котором пять ракет одна за другой влетают в промзону. Кроме того, в тот же день атаковали предприятия в Кривом Роге, а также аэродромы в Киеве, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.
Все это хорошо ложится на более ранние, но относительно недавние удары, которыми выбивались истребители и средства ПВО. Даже во время атаки 8 июля первая волна ракет обрушилась на аэродром Жуляны, где как раз находится ЗРК Patriot, и депутат Рады Мосийчук (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) позднее говорил о поражении КП ПВО. Факт состоит в том, что Х-101, бившие по "Артему", зашли на цель практически без сопротивления.
О чем все это нам говорит?
Во-первых, любопытный факт: по мнению британского аналитического центра RUSI, российская промышленность наращивает выпуск крылатых ракет стремительными темпами. Например, X-101, которые как раз и несли тепло заводу "Артем", выпускают темпом почти в 8 раз выше, чем до начала СВО (с 56 по 420). Наращивание производства продолжается, и это означает, что для украинской стороны оборона от наших ударов становится все более сложным делом. В российском руководстве, очевидно, плотно утвердилась мысль, что этот конфликт будет выигран на заводах, и заводы его действительно выигрывают.
Во-вторых, ВС РФ планомерно готовятся к прибытию на Украину боевых самолетов западных стран. В последние дни целью ударов постоянно становятся аэродромы: от расположенных сравнительно недалеко от линии фронта до тех, что находятся глубоко на западе незалежной.
Проблема Украины здесь в том, что ей приходится прикрывать множество разных объектов, а такая завеса не может быть одинаково прочной везде. К тому же русские целенаправленно выносят средства ПВО: так, 6 июля в Полтавской области "Искандером" были выбиты сразу две пусковые установки комплекса С-300 вместе с кабиной боевого управления. Прореживание украинской противовоздушной обороны теоретически может быть компенсировано западными поставками. На практике, как видим, это латание дыр приводит к тому, что средь бела дня целая стая ракет прорывает оборону Киева, который, как казалось, лучше всего прикрыт от атак с воздуха.
Что это может означать? Одна из очевидных возможных причин такого положения – это ракетный голод. Производство зенитных ракет для тех же Patriot известно, и оно составляет всего несколько сот единиц в год (причем не для Украины, а вообще). Если учесть, что Х-101 – это, мягко говоря, не единственный тип ракет и ударных БПЛА, которые летят в сторону незалежной, картина получается откровенно безрадостная для противника. Завод "Алабуга", как сообщается, вышел на темп производства "Гераней" в 4500 штук ежегодно. Конечно, все не настолько радужно и легко для нас. Работают легкие ЗРК, еще есть какие-то советские запасы – в общем, прямо завтра завалить ПВО Украины толпой ракет и БПЛА не получится. Но в целом тенденция очевидна. В этом смысле вызывают некоторый скепсис обещания передать Киеву новые системы ПВО в ближайшие месяцы. Кому нужна сама пусковая, если ей нечем стрелять.
Российские усилия в последние месяцы обрели системность. Речь идет о постепенном продавливании противника в том, что касается стратегических ударов. Соревнование между производителями зенитных ракет и средств поражения пока выигрывает российская сторона. В этой связи поставка Украине западных истребителей может оказаться куда менее значимым событием, чем об этом думают. Российские ракеты начали регулярно поражать цели, казавшиеся ранее трудноуязвимыми. Были несколько раз подряд выбиты пресловутые HIMARS, поражены украинские самолеты на аэродромах, тяжелые ЗРК – и, наконец, крупные объекты в Киеве. Это война на истощение, и в ней у ВСУ перспективы крайне туманные.
По сообщениям СМИ, после экстренного обсуждения в ООН удара по Киеву российская делегация организовала обед. Там подавали котлету по-киевски.