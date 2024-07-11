 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 14.07.2024
00:42  Тридцать третий Премьер-министр Монголии сформировал новое правительство
00:25  СВО. Событие недели – ракетные удары по Киеву
Суббота, 13.07.2024
22:32  В Монголии отметили Наадам – великий праздник государственности
20:29  Вассализировать союзников, дестабилизировать остальных – стратегия США
18:37  Как вызвать дождь? Специальные таджикские обряды
18:27  НАТО: экспансия в Азию легкой жизни не обещает
18:17  Масуд Пезешкиан: Мое послание новому миру

14:29  В США сделали страшный прогноз о своем главном "оружии"
13:19  Синьхуа: Обвинения НАТО в адрес Китая раскрывают его разрушительную стратегию
13:15  Россия должна показать Финляндии цену вступления в НАТО
13:13  АиФ: Почему шведский стол так называется?
12:12  США в Африке: амбиции колонизаторов, - Сергей Кожемякин
11:21  Рынок инвестиций. Казахстан не поддерживает западные санкции против РФ, но неуклонно их соблюдает
11:09  Свадьба сына индийского миллиардера Амбани вновь собрала звезд и политиков со всего мира
10:59  "Недоучки": страны Европы утратили мировое влияние из-за слабости лидеров
10:56  Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая
03:05  Мир на Украине: кошмар для Запада и конец гегемонии Америки
03:02  США не смогут усилить свою экономику, не усилив экономику России
02:49  Киргизия упустила шанс открытия филиалов российских банков
01:08  Америке размещать свой государственный долг все сложнее
00:20  Казахстан и Узбекистан намерены довести товарооборот до $10 миллиардов
Пятница, 12.07.2024
21:19  Китай создал первую в мире сеть полевых испытаний для связи 6G
21:11  Председатель Нацбанка Казахстана об осмотрительности в изменении уровня базовой ставки
20:37  В Ташкенте застройщик решил засудить жителей, которые препятствуют его проекту. Видео
20:25  МИД Таджикистана опровергло сообщения о китайской военной базе в республике
18:40  Американские ракеты в Германии: открутили "кино" на 40 лет назад
18:34  Мирзиееву презентовали проект Ферганского туристического кольца
14:55  Венгрия призвала НАТО к миру на Украине
14:05  Bloomberg: визит Моди в Россию продемонстрировал пренебрежение к интересам США
13:21  Секретный визит венгерского премьера: тайны челночной дипломатии. Николай Сорокин
12:58  В Узбекистане законодатели обсуждают перспективы возвращения смертной казни
12:49  Президент Кубы обвинил США в покровительстве террористам
12:45  Экс-сотрудника миссии ОБСЕ на Украине осудили за шпионаж
12:40  О лоббизме в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
11:05  Западу позарез нужен второй фронт - эксперты о подготовке к захвату власти в Киргизии
10:57  Украина в НАТО означает смертельную угрозу для Америки
10:45  Эрдоган: Турция стремится к постоянному членству в ШОС
10:30  Запад погубило расширение на восток
10:24  Сколько в мире сортов нефти и чем они различаются
10:13  Восточные партнеры: как западные марки авто отошли китайцам
02:27  "Мирная миссия 3.0". Виктор Орбан продолжает будоражить мировую сцену
00:44  Кадровая колода Трампа: кто будет рулить Пентагоном и внешней политикой США
00:38  От постправды к постреальности. Кризис глобализации, - Д.Евстафьев ,О.Дмитриев
00:36  Антон Силуанов и/или Владимир Путин: кто кого? - В.Катасонов
00:35  Замедлившееся ядро Земли начало двигаться назад: что это значит
00:32  Каждый десятый тенге Казахстан отдает кредиторам
00:28  Тибетские денисовцы. Загадочные прото-люди (новые открытия), - CNN
00:11  Ведущие вузы Казахстана и КНР запустят в космос микроспутник
Четверг, 11.07.2024
21:39  Бревно в американском глазу, или Фальшь сломавшегося "камертона"
18:17  Американский "газовый подарок" Европе: грязный, проблемный и дорогой
16:42  В.Путин выступил на X Парламентском форуме БРИКС (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
СВО. Событие недели – ракетные удары по Киеву
00:25 14.07.2024

СВО. Событие недели – ракетные удары по Киеву
Евгений Норин

В последнее время русские войска постоянно атаковали объекты в глубине Украины. Наиболее заметным для широкой публики событием стал ракетный удар по Киеву. Сегодня мы поговорим о ходе боевых действий и о том, как на нем могут сказаться новые атаки, а также симптомом чего они являются.



Основной целью удара 8 июля был завод "Артем", расположенный в центре Киева и производящий боеприпасы. Украинские власти быстро заявили, что почти все сбито. Между тем один из гражданских, наблюдавших прилеты, записал видео, на котором пять ракет одна за другой влетают в промзону. Кроме того, в тот же день атаковали предприятия в Кривом Роге, а также аэродромы в Киеве, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

Все это хорошо ложится на более ранние, но относительно недавние удары, которыми выбивались истребители и средства ПВО. Даже во время атаки 8 июля первая волна ракет обрушилась на аэродром Жуляны, где как раз находится ЗРК Patriot, и депутат Рады Мосийчук (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) позднее говорил о поражении КП ПВО. Факт состоит в том, что Х-101, бившие по "Артему", зашли на цель практически без сопротивления.

О чем все это нам говорит?

Во-первых, любопытный факт: по мнению британского аналитического центра RUSI, российская промышленность наращивает выпуск крылатых ракет стремительными темпами. Например, X-101, которые как раз и несли тепло заводу "Артем", выпускают темпом почти в 8 раз выше, чем до начала СВО (с 56 по 420). Наращивание производства продолжается, и это означает, что для украинской стороны оборона от наших ударов становится все более сложным делом. В российском руководстве, очевидно, плотно утвердилась мысль, что этот конфликт будет выигран на заводах, и заводы его действительно выигрывают.

Во-вторых, ВС РФ планомерно готовятся к прибытию на Украину боевых самолетов западных стран. В последние дни целью ударов постоянно становятся аэродромы: от расположенных сравнительно недалеко от линии фронта до тех, что находятся глубоко на западе незалежной.

Проблема Украины здесь в том, что ей приходится прикрывать множество разных объектов, а такая завеса не может быть одинаково прочной везде. К тому же русские целенаправленно выносят средства ПВО: так, 6 июля в Полтавской области "Искандером" были выбиты сразу две пусковые установки комплекса С-300 вместе с кабиной боевого управления. Прореживание украинской противовоздушной обороны теоретически может быть компенсировано западными поставками. На практике, как видим, это латание дыр приводит к тому, что средь бела дня целая стая ракет прорывает оборону Киева, который, как казалось, лучше всего прикрыт от атак с воздуха.

Что это может означать? Одна из очевидных возможных причин такого положения – это ракетный голод. Производство зенитных ракет для тех же Patriot известно, и оно составляет всего несколько сот единиц в год (причем не для Украины, а вообще). Если учесть, что Х-101 – это, мягко говоря, не единственный тип ракет и ударных БПЛА, которые летят в сторону незалежной, картина получается откровенно безрадостная для противника. Завод "Алабуга", как сообщается, вышел на темп производства "Гераней" в 4500 штук ежегодно. Конечно, все не настолько радужно и легко для нас. Работают легкие ЗРК, еще есть какие-то советские запасы – в общем, прямо завтра завалить ПВО Украины толпой ракет и БПЛА не получится. Но в целом тенденция очевидна. В этом смысле вызывают некоторый скепсис обещания передать Киеву новые системы ПВО в ближайшие месяцы. Кому нужна сама пусковая, если ей нечем стрелять.

Российские усилия в последние месяцы обрели системность. Речь идет о постепенном продавливании противника в том, что касается стратегических ударов. Соревнование между производителями зенитных ракет и средств поражения пока выигрывает российская сторона. В этой связи поставка Украине западных истребителей может оказаться куда менее значимым событием, чем об этом думают. Российские ракеты начали регулярно поражать цели, казавшиеся ранее трудноуязвимыми. Были несколько раз подряд выбиты пресловутые HIMARS, поражены украинские самолеты на аэродромах, тяжелые ЗРК – и, наконец, крупные объекты в Киеве. Это война на истощение, и в ней у ВСУ перспективы крайне туманные.

По сообщениям СМИ, после экстренного обсуждения в ООН удара по Киеву российская делегация организовала обед. Там подавали котлету по-киевски.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720905900


Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев принял участие в Парламентском форуме БРИКС
- Олжас Бектенов проверил работы по строительству резервной системы водообеспечения города Алматы
- О лоббизме
- В Казахстане создадут генетический центр животноводства и растениеводства
- Кадровые перестановки
- Более 400 сельхозкооперативов создано в рамках программы "Ауыл аманаты"
- Осужденный за попытку изнасилования экстрадирован из Грузии
- МВД: Задержан директор филиала "Семей орманы"
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Акселератор Проектного офиса является важной и перспективной площадкой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  