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Тридцать третий Премьер-министр Монголии сформировал новое правительство
00:42 14.07.2024

Сформировано новое правительство Монголии

Мөнхзул.Б

Улаанбаатар, 10 июля, 2024 /МОНЦАМЭ/. Тридцать третий Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ подписал распоряжение о назначении членов Кабинета министров.

Раздел 4 статьи 39 Конституции Монголии и раздел 2 пункта 1 статьи 23 Закона о Правительстве Монголии гласят: "Правительство состоит из Премьер-министра и его членов, Премьер-министр назначает и освобождает от должности членов Кабинета министров после представления их Великому Государственному Хуралу и Президенту".

В связи с этим Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ назначил следующих лиц членами Правительства Монголии. В составе Правительства утверждено 22 министра и 16 министерств.

1. Лувсаннямын Гантумур - Министр Монголии, Первый заместитель Премьер-министра Монголии, Министр развития и экономики
2. Тогмидын Доржханд - член Правительства Монголии, заместитель Премьер-министра Монголии
3. Сайнбуянгийн Амарсайхан - член Правительства Монголии, заместитель Премьер-министра Монголии
4. Ням-Осорын Учрал - член Правительства Монголии, Министр Монголии, Управляющий делами правительства Монголии
5. Эрдэнэбилэгийн Одбаяр - член Правительства Монголии, Министр Монголии, Председатель Национального комитета по мониторингу и оценке
6. Равжихын Эрдэнэбурэн - член Правительства Монголии, Министр Монголии, Председатель Национального комитета "20-минутного города"
7. Буяагийн Тулга - член Правительства Монголии, Министр Монголии, Председатель Национального комитета по восстановлению пограничных переходов
8. Батмунхийн Батцэцэг - член Правительства Монголии, Министр иностранных дел
9. Болдын Жавхлан - член Правительства Монголии, Министр финансов
10. Оюунсайханы Алтангэрэл - Министр юстиции и внутренних дел
11. Цэвэгдоржийн Туваан - Министр промышленности и минеральных ресурсов
12. Сандагийн Бямбацогт - Министр обороны
13. Салдангийн Одонтуяа - Министр окружающей среды и изменения климата
14. Пурэвсурэнгийн Наранбаяр - Министр образования
15. Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан - Министр по делам семьи, труда и социальной защиты
16. Борхуугийн Дэлгэрсайхан - Министр транспорта
17. Чинбатын Номин - Министр культуры, спорта, туризма и по делам молодежи
18. Жамбын Батсуурь - Министр градостроения, строительства и жилищного строительства
19. Жадамбын Энхбаяр - Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности
20. Цэндийн Баатархуу - Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций
21. Баттогтохын Чойжилсурэн - Министр энергетики
22. Тогтмолын Мунхсайхан - Министр здравоохранения.

***

Состав нового правительства представлен Президенту Монголии

Мөнхзул.Б

Улаанбаатар, 10 июля, 2024 /МОНЦАМЭ/. Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ представил Президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху членов нового правительства в соответствии с Конституцией Монголии и Законом о структуре правительства.

Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ сообщил, что Монгольская народная партия, Демократическая партия и партия "ХУН", получившие наибольшее количество мест в парламенте, подписали меморандум о сотрудничестве на 2024-2028 годы в целях быстрого решения актуальных проблем развития Монголии.

В этом контексте определены структура и состав Совместного правительства, которое в течение следующих четырех лет будет работать с Премьер-министром, 22 министрами и 16 министерствами.

В начале беседы Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух поручил новым членам правительства оставить позади партийность, высокомерие и политизацию избирательного периода и объединиться в интересах страны.

Ухнаагийн Хурэлсух также напомнил, что в 2023 году Президент поддержал совершенствование парламентского правления и увеличение представительства народа в рамках поправок, внесенных в Конституцию Монголии.

Отметив, что от депутатов нового парламента, состоящего из 126 членов, и нового правительства граждане ждут этичность, дисциплинированность и ответственность, Глава государства Ухнаагийн Хурэлсух сказал, что будет поддерживать правильную и целесообразную деятельность нового правительства.

Он также поручил поддержать инициированные Президентом Монголии национальные движения "Миллиард деревьев", "Продовольственное обеспечение и безопасность" и "Здоровый монгол" и уделить особое внимание их реализации.

Во встрече приняли участие новые члены правительства.

Источник - montsame.mn
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