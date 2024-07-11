Тридцать третий Премьер-министр Монголии сформировал новое правительство

00:42 14.07.2024

Сформировано новое правительство Монголии



Мөнхзул.Б



Улаанбаатар, 10 июля, 2024 /МОНЦАМЭ/. Тридцать третий Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ подписал распоряжение о назначении членов Кабинета министров.



Раздел 4 статьи 39 Конституции Монголии и раздел 2 пункта 1 статьи 23 Закона о Правительстве Монголии гласят: "Правительство состоит из Премьер-министра и его членов, Премьер-министр назначает и освобождает от должности членов Кабинета министров после представления их Великому Государственному Хуралу и Президенту".



В связи с этим Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ назначил следующих лиц членами Правительства Монголии. В составе Правительства утверждено 22 министра и 16 министерств.



1. Лувсаннямын Гантумур - Министр Монголии, Первый заместитель Премьер-министра Монголии, Министр развития и экономики

2. Тогмидын Доржханд - член Правительства Монголии, заместитель Премьер-министра Монголии

3. Сайнбуянгийн Амарсайхан - член Правительства Монголии, заместитель Премьер-министра Монголии

4. Ням-Осорын Учрал - член Правительства Монголии, Министр Монголии, Управляющий делами правительства Монголии

5. Эрдэнэбилэгийн Одбаяр - член Правительства Монголии, Министр Монголии, Председатель Национального комитета по мониторингу и оценке

6. Равжихын Эрдэнэбурэн - член Правительства Монголии, Министр Монголии, Председатель Национального комитета "20-минутного города"

7. Буяагийн Тулга - член Правительства Монголии, Министр Монголии, Председатель Национального комитета по восстановлению пограничных переходов

8. Батмунхийн Батцэцэг - член Правительства Монголии, Министр иностранных дел

9. Болдын Жавхлан - член Правительства Монголии, Министр финансов

10. Оюунсайханы Алтангэрэл - Министр юстиции и внутренних дел

11. Цэвэгдоржийн Туваан - Министр промышленности и минеральных ресурсов

12. Сандагийн Бямбацогт - Министр обороны

13. Салдангийн Одонтуяа - Министр окружающей среды и изменения климата

14. Пурэвсурэнгийн Наранбаяр - Министр образования

15. Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан - Министр по делам семьи, труда и социальной защиты

16. Борхуугийн Дэлгэрсайхан - Министр транспорта

17. Чинбатын Номин - Министр культуры, спорта, туризма и по делам молодежи

18. Жамбын Батсуурь - Министр градостроения, строительства и жилищного строительства

19. Жадамбын Энхбаяр - Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности

20. Цэндийн Баатархуу - Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций

21. Баттогтохын Чойжилсурэн - Министр энергетики

22. Тогтмолын Мунхсайхан - Министр здравоохранения.



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Состав нового правительства представлен Президенту Монголии



Мөнхзул.Б



Улаанбаатар, 10 июля, 2024 /МОНЦАМЭ/. Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ представил Президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху членов нового правительства в соответствии с Конституцией Монголии и Законом о структуре правительства.



Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ сообщил, что Монгольская народная партия, Демократическая партия и партия "ХУН", получившие наибольшее количество мест в парламенте, подписали меморандум о сотрудничестве на 2024-2028 годы в целях быстрого решения актуальных проблем развития Монголии.



В этом контексте определены структура и состав Совместного правительства, которое в течение следующих четырех лет будет работать с Премьер-министром, 22 министрами и 16 министерствами.



В начале беседы Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух поручил новым членам правительства оставить позади партийность, высокомерие и политизацию избирательного периода и объединиться в интересах страны.



Ухнаагийн Хурэлсух также напомнил, что в 2023 году Президент поддержал совершенствование парламентского правления и увеличение представительства народа в рамках поправок, внесенных в Конституцию Монголии.



Отметив, что от депутатов нового парламента, состоящего из 126 членов, и нового правительства граждане ждут этичность, дисциплинированность и ответственность, Глава государства Ухнаагийн Хурэлсух сказал, что будет поддерживать правильную и целесообразную деятельность нового правительства.



Он также поручил поддержать инициированные Президентом Монголии национальные движения "Миллиард деревьев", "Продовольственное обеспечение и безопасность" и "Здоровый монгол" и уделить особое внимание их реализации.



Во встрече приняли участие новые члены правительства.