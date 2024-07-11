|На Дональда Трампа совершили покушение
04:05 14.07.2024
Стрельба раздалась на выступлении Трампа в Пенсильвании, у него окровавлено ухо
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Стрельба раздалась на выступлении бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, он прервал выступление перед сторонниками, при этом политик покинул сцену с окровавленным ухом, трансляцию происшествия вели местные телеканалы.
Выступление экс-президента США перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп смолк, приложил руку к уху и присел за трибуну. Его окружили телохранители.
Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.
Позднее Трамп заявил, что "в порядке" после стрельбы. По информации его пресс-секретаря Стивена Чуна, политик проходит медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.
Газета Washington Post сообщила со ссылкой на власти города Батлер, что подозреваемый в стрельбе мертв, один из участников мероприятия погиб, еще один получил тяжелые ранения.
Как передает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источники в силовых структурах страны, правоохранительные органы США расследуют стрельбу на митинге Трампа как попытку покушения на политика.
Президента США Джо Байдена проинформировали о произошедшем на митинге Трампа. Ожидается его срочное обращение.
Секретная служба приняла меры защиты после инцидента на митинге Трампа и ведет расследование. Представитель ведомства сообщил, что экс-президент США находится в безопасности.