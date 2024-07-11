На Дональда Трампа совершили покушение

04:05 14.07.2024

Стрельба раздалась на выступлении Трампа в Пенсильвании, у него окровавлено ухо



ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Стрельба раздалась на выступлении бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, он прервал выступление перед сторонниками, при этом политик покинул сцену с окровавленным ухом, трансляцию происшествия вели местные телеканалы.



