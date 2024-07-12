В Узбекистане внедрен рейтинг "зеленых" городов. В лидерах Наманган и Самарканд, Ташкент - последний

11:16 14.07.2024 Рейтинг "зеленых" городов появился в Узбекистане. Ташкент - один из последних



Национальный центр по изменению климата представил рейтинг экологичности городов Узбекистана. Города страны оценят по его показателям, а результаты внесут в платформу Green Cities. Среди 14 административных центров лидером стал Наманган, Ташкент оказался на 12 месте.



Национальный центр по изменению климата при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата 11 июля презентовал первый Рейтинг экологической устойчивости городов Узбекистана - Uzbekistan’s Green Cities Rating, передает корреспондент "Газеты.uz".



Он оценивает 14 административных центров страны по семи наиболее приоритетным группам показателей: качество воздуха, водопотребление, землепользование, транспорт, энергетика, отходы и санитария. Города оценивают по 100-балльной шкале. Она учитывает следование экологическим рекомендациям, потребление ресурсов жителями и городское управление в сфере экологии.



Наилучшие результаты по 10 показателям продемонстрировал Наманган. Следом идут Самарканд и Навои. Самыми загрязненными городами оказались Нурафшан, Гулистан и Ташкент.



Зачем нужен рейтинг "зеленых" городов



В Узбекистане крупные города переживают быстрый экономический и демографический рост. Это порождает такие экологические проблемы, как ухудшение качества воздуха и воды, утрата биоразнообразия и снижение устойчивости к изменению климата. Понимая серьезности этих угроз для здоровья человека и окружающей среды, важно улучшать экологическую устойчивость городов, укреплять национальное и локальное экологическое управление. Перенос мер по борьбе с изменением климата на городской уровень нужен для того, чтобы сделать климатическую и экологическую политику более эффективной и подходящей к местным условиям.



С этой целью Национальный центр по изменению климата составил рейтинг экологической устойчивости городов - первый шаг в систематизации и сравнении городов на основе их экологического состояния. По словам экологов Национального центра, на основе анализа этих данных местные власти смогут обмениваться лучшими практиками и приоритизировать устойчивое городское развитие.



"Мы стремимся к тому, чтобы наши города соревновались в области экологичности, вдохновляя друг друга на достижение более высоких стандартов охраны окружающей среды, - отметил министр экологии Азиз Абдухакимов. - Важность экологических рейтингов заключается в том, что экологические показатели должны стать ключевыми показателями эффективности и основными критериями в оценке развития городов. Через подобные инициативы мы сможем обеспечить здоровое будущее для наших граждан и сохранить природное богатство Узбекистана".



Советник министра экологии и директор Национального центра по изменению климата Суна Парк отметила, что зачастую жители и хокимияты не обладают точной информацией об экологической ситуации в городе. Рейтинг экологической устойчивости городов необходим, поскольку глобальные и инвестиционные вопросы тесно связаны с климатом и экологией. Местные власти должны учитывать этот фактор при развитии городов.



"Если подумать, как в настоящее время развиваются города и работает местное управление, большинство градоначальников ориентируются на социально-экономические показатели, такие как привлечение инвестиций, создание рабочих мест, повышение уровня образования. Все это, конечно, важно, но до сегодняшнего дня ни один из экологических показателей не был внедрен в политику городского управления. Поэтому мы решили, что для продвижения этого направления необходимо показать, как на самом деле выглядит текущая ситуация, и оценить экологическую эффективность городов", - заявила Суна Парк.



Экологические паспорта городов и районов



Результатом проделанной работы также стало создание экологических паспортов для 14 областных центров. Эти паспорта составлены на основе индикаторов, входящих в международную методологию Green City Index исследовательского проекта Economist Intelligence Unit. Он помогает городам обмениваться опытом в области повышения экологической устойчивости и проводить сравнительный анализ на региональном и глобальном уровнях.



Для Узбекистана на первом этапе были выбраны 10 блоков: качество воздуха, землепользование, водопотребление, транспорт, энергетика, отходы и санитария, выбросы СО2, биоразнообразие, экологическая оценка зданий и экологическая политика. Каждый блок состоит из нескольких показателей оценки. Таким образом, города оцениваются по более чем 30 индикаторам. Количество блоков может со временем увеличиться.



"Мы собрали данные по каждому административному центру республики, чтобы изучить их показатели экологичности, сравнить между собой и составить рейтинг, - сказала Суна Парк. - Одной из главных проблем, с которой мы столкнулись в ходе работы, стала нехватка данных. По некоторым блокам информации было недостаточно, в других она отсутствовала вовсе. Тем не менее, мы смогли сформировать 14 экологических паспортов, и теперь у нас есть базовое понимание, в каком состоянии находятся города по этим показателям".



Почти половина показателей, по которым оценивали города, количественные. Они основаны на официальных данных, такие как уровень переработки отходов и концентрация загрязнителей в воздухе, воде и почве. Экологическая политика городов относится к качественным показателям. Города оцениваются по общему рейтингу и отдельным рейтингам в каждой категории.



Составление рейтинга на примере одного из блоковСоставление рейтинга на примере одного из блоков



По словам Суны Парк, теперь планируется поэтапно сформировать экологические паспорта и мастер-планы для каждого района Узбекистана. Это предусмотрено указом президента о трансформации сферы экологии. Паспорта будут ежегодно пересматривать и обновлять. Ключевые показатели эффективности составят на основе выполнения рекомендаций, указанных в экологических мастер-планах. Итоги напрямую отразятся на позиции города или района в рейтинге экологической устойчивости.



Самые "зеленые" города Узбекистана



Согласно рейтингу, первое место занял Наманган, набрав 62.29 баллов. Город стал самым "сбалансированным" в экологичности. На втором месте с показателем 61.13 баллов расположился лидер по количеству зеленых насаждений на душу населения - Самарканд. Третье место получил Навои (59,50), где на одного жителя приходится наименьший объем потребляемой электроэнергии в стране. В пятерку лучших также вошли Карши (57,25 балла) и Джизак (56,03 балла).



Ташкент (46,44), Гулистан (43,15) и Нурафшан (39,15) заняли последние места и показали себя как самые "неэкологичные" города Узбекистана.



Помимо общего рейтинга, на сайте доступна статистика по каждому из направлений.



Рейтинг будет обновляться ежегодно на основе выполнения утвержденных экологических мастер-планов и улучшения показателей. Все данные будут вводиться и отображаться на онлайн-платформе Green Cities, разработанной Национальным центром по изменению климата. На сайте каждый желающий может узнать, какое место в рейтинге занимает его город, ознакомиться с экологическими паспортами и мастер-планами. Кроме того, жители и исследователи смогут получать актуальную и подробную информацию о принимаемых мерах по улучшению экологической устойчивости в городах страны. Источник - Газета.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720944960





Новости Казахстана

- Маулен Ашимбаев принял участие в Парламентском форуме БРИКС

- Олжас Бектенов проверил работы по строительству резервной системы водообеспечения города Алматы

- О лоббизме

- В Казахстане создадут генетический центр животноводства и растениеводства

- Кадровые перестановки

- Более 400 сельхозкооперативов создано в рамках программы "Ауыл аманаты"

- Осужденный за попытку изнасилования экстрадирован из Грузии

- МВД: Задержан директор филиала "Семей орманы"

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената: Акселератор Проектного офиса является важной и перспективной площадкой

