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Кеннеди-младший сравнил покушение на Трампа с убийством своего отца
11:53 14.07.2024

Кеннеди-младший сравнил покушение на Трампа с убийством своих отца и дяди
Кеннеди-младший призвал американцев "отойти от раскола" и помолиться за Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший провел параллели между покушением на экс-президента Дональда Трампа и убийством своих дяди и отца - 35-го американского президента Джона Кеннеди и сенатора Роберта Кеннеди.

"Я прошел через это со своей собственной семьей. Я был со своим отцом, когда он умер в Лос-Анджелесе. Я понимаю, какие последствия это имеет для нашей страны, вероятно, не хуже, чем кто-либо другой", - сказал он в эфире NewsNation.



Кеннеди-младший отметил, что покушение на его отца произошло в эпоху наибольших разногласий в американском обществе со времен Гражданской войны в США 1861–1865 годов, и обвинил политиков в возвращении "атмосферы насилия".

"Я думаю, нам всем сейчас нужно сделать глубокий вдох, сделать шаг назад и увидеть, что это результат такого большого количества сарказма и гнева и что когда мы выплескиваем этот гнев во вселенную, он неизбежно возвращается и приводит к таким последствиям", - резюмировал Кеннеди-младший.

Ранее в соцсети X (ранее Twitter) он призвал граждан США помолиться за Трампа. "Сейчас настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отойти от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью", - написал политик.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Политик получил ранение в ухо. Погиб один человек, еще двое были ранены. Стрелка убили сотрудники спецслужб.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг сообщил, что с экс-президентом все в порядке, он прошел обследование в больнице. Сам Трамп позднее выступил с заявлением и выразил соболезнования семьям убитого и пострадавших.

Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года, спустя два года после избрания на пост президента. Он был застрелен во время официального визита в Даллас в штате Техас. По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда, через три дня он был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби, который впоследствии умер в тюрьме.

Роберта Кеннеди, который был младшим братом убитого президента и также выдвигался в качестве кандидата на высший пост в стране, убили в июне 1968 года. Предположительно, мотивом послужила поддержка сенатором Израиля в Шестидневной войне. Обвиняемого в убийстве Серхана Серхана первоначально приговорили к смертной казни, однако впоследствии смягчили наказание до пожизненного заключения. В 2021 году он получил право на досрочное освобождение.

Источник - РБК
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