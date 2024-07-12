Кеннеди-младший сравнил покушение на Трампа с убийством своего отца

11:53 14.07.2024

Кеннеди-младший сравнил покушение на Трампа с убийством своих отца и дяди

Кеннеди-младший призвал американцев "отойти от раскола" и помолиться за Трампа



Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший провел параллели между покушением на экс-президента Дональда Трампа и убийством своих дяди и отца - 35-го американского президента Джона Кеннеди и сенатора Роберта Кеннеди.



"Я прошел через это со своей собственной семьей. Я был со своим отцом, когда он умер в Лос-Анджелесе. Я понимаю, какие последствия это имеет для нашей страны, вероятно, не хуже, чем кто-либо другой", - сказал он в эфире NewsNation.



