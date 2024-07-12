В Южной Осетии отмечают День миротворца

13:29 14.07.2024

Руководители Южной Осетии почтили память павших миротворцев



ЦХИНВАЛ, 14 июл – Sputnik, Аманда Томаева. В Цхинвале почтили память погибших военнослужащих Смешанных сил по поддержанию мира (ССПМ) в зоне грузино-осетинского конфликта - 32-летие их ввода в республику отмечается в воскресенье, в День миротворца.



