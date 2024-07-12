|В Южной Осетии отмечают День миротворца
13:29 14.07.2024
Руководители Южной Осетии почтили память павших миротворцев
ЦХИНВАЛ, 14 июл – Sputnik, Аманда Томаева. В Цхинвале почтили память погибших военнослужащих Смешанных сил по поддержанию мира (ССПМ) в зоне грузино-осетинского конфликта - 32-летие их ввода в республику отмечается в воскресенье, в День миротворца.
В церемонии возложения цветов к памятной стеле на улице Миротворцев приняли участие президент Алан Гаглоев, посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов (в августе 2008 года он командовал ССПМ и получил ранение), председатель правительства Константин Джуссоев, спикер парламента Алан Маргиев, а также представители министерств и ведомств республики.
В Южной Осетии в четверг отмечают День миротворца - 32 года назад, 14 июля 1992 года, в республику был введен Смешанный контингент по поддержанию мира (ССПМ) в зоне грузино-осетинского конфликта. Миротворческая операция была одним из условий Сочинских соглашений, подписанных главами России, Грузии, Северной и Южной Осетий, об основных принципах урегулирования конфликта.
В августе 2008 года миротворцы одними из первых приняли удар грузинских войск, вторгшихся в Южную Осетию. Для спасения миротворцев и народа Южной Осетии Россия провела войсковую операцию по принуждению Грузии к миру. Уже 26 августа Россия признала независимость Южной Осетии, и миссия ССПМ была завершена.