Киргизия. Мигранты, работающие в России, собрали деньги на установку дорожных знаков в родном селе

14:44 14.07.2024

Трудовые мигранты из тюпского села Михайловка установили дорожные знаки на центральных улицах



Turmush - На центральных улицах села Михайловка Тюпского района Иссык-Кульской области установили дорожные знаки.



С такой инициативой выступили жители села, которые находятся в трудовой миграции в России.



Как рассказал житель села Эрнис Муканбетов, на покупку дорожных знаков было собрано 40 тыс. сомов. "В период летнего туристического сезона на пляжные зоны Ыссык-Кольского айыльного аймака приезжает много отдыхающих. Из-за большого потока автомобилей, 4 года назад произошел трагический случай – машина насмерть сбила сына нашего односельчанина. С целью обеспечения безопасности жизни жителей села было принято решение установить дорожные знаки.



Сельчане, находящиеся в трудовой миграции, поддержали данную инициативу. Вместе с айыл окмоту провели работу. По улицам Шевченко и Иссык-Кульской установлены 16 дорожных знаков с подсветкой в ночное время суток. Мы также просим рассмотреть вопрос установки "лежачих полицейских", что позволило бы обеспечить скоростной режим автомобилей при движении на улицах села", - сообщил он.