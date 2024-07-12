|В 2024 году турпоток в Узбекистан вырос на 13%
20:41 14.07.2024
Сколько иностранных граждан въехали в Республику Узбекистан с туристической целью?
12 июля 2024
За январь-июнь 2024 года в Республику Узбекистан с туристической целью въехали 3 530,8 тыс иностранных граждан.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их число увеличилось на 415,6 тыс человек или на 13,3 %.
Число иностранных граждан, въехавших в Республику Узбекистан за январь-июнь текущего года с туристической целью по странам:
Кыргызская Республика – 1 057,4 тыс человек;
Таджикистан – 1 046,2 тыс человек;
Казахстан – 668,4 тыс человек;
Россия – 364,5 тыс человек;
Туркменистан – 67,2 тыс человек;
Турция – 51,9 тыс человек;
Китай – 28,7 тыс человек;
Индия – 28,2 тыс человек;
Южная Корея – 19,6 тыс человек;
Италия – 17,7 тыс человек;
другие страны – 181 тыс человек.