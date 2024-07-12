 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 14.07.2024
20:41  В 2024 году турпоток в Узбекистан вырос на 13%
20:34  80 лет Бреттон-Вудса. Возможен ли Бреттон-Вудс 2.0? - Валентин Катасонов
15:12  Поведение НАТО в отношении России можно сравнить с повадками удава
14:44  Киргизия. Мигранты, работающие в России, собрали деньги на установку дорожных знаков в родном селе
13:29  В Южной Осетии отмечают День миротворца
12:25  Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
12:02  Покушение на Трампа. Атака финансистов. Обзор инвестиционного рынка (видео)

11:53  Кеннеди-младший сравнил покушение на Трампа с убийством своего отца
11:16  В Узбекистане внедрен рейтинг "зеленых" городов. В лидерах Наманган и Самарканд, Ташкент - последний
04:05  На Дональда Трампа совершили покушение
00:42  Тридцать третий Премьер-министр Монголии сформировал новое правительство
00:25  СВО. Событие недели – ракетные удары по Киеву
Суббота, 13.07.2024
22:32  В Монголии отметили Наадам – великий праздник государственности
20:29  Вассализировать союзников, дестабилизировать остальных – стратегия США
18:37  Как вызвать дождь? Специальные таджикские обряды
18:27  НАТО: экспансия в Азию легкой жизни не обещает
18:17  Масуд Пезешкиан: Мое послание новому миру
14:29  В США сделали страшный прогноз о своем главном "оружии"
13:19  Синьхуа: Обвинения НАТО в адрес Китая раскрывают его разрушительную стратегию
13:15  Россия должна показать Финляндии цену вступления в НАТО
13:13  АиФ: Почему шведский стол так называется?
12:12  США в Африке: амбиции колонизаторов, - Сергей Кожемякин
11:21  Рынок инвестиций. Казахстан не поддерживает западные санкции против РФ, но неуклонно их соблюдает
11:09  Свадьба сына индийского миллиардера Амбани вновь собрала звезд и политиков со всего мира
10:59  "Недоучки": страны Европы утратили мировое влияние из-за слабости лидеров
10:56  Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая
03:05  Мир на Украине: кошмар для Запада и конец гегемонии Америки
03:02  США не смогут усилить свою экономику, не усилив экономику России
02:49  Киргизия упустила шанс открытия филиалов российских банков
01:08  Америке размещать свой государственный долг все сложнее
00:20  Казахстан и Узбекистан намерены довести товарооборот до $10 миллиардов
Пятница, 12.07.2024
21:19  Китай создал первую в мире сеть полевых испытаний для связи 6G
21:11  Председатель Нацбанка Казахстана об осмотрительности в изменении уровня базовой ставки
20:37  В Ташкенте застройщик решил засудить жителей, которые препятствуют его проекту. Видео
20:25  МИД Таджикистана опровергло сообщения о китайской военной базе в республике
18:40  Американские ракеты в Германии: открутили "кино" на 40 лет назад
18:34  Мирзиееву презентовали проект Ферганского туристического кольца
14:55  Венгрия призвала НАТО к миру на Украине
14:05  Bloomberg: визит Моди в Россию продемонстрировал пренебрежение к интересам США
13:21  Секретный визит венгерского премьера: тайны челночной дипломатии. Николай Сорокин
12:58  В Узбекистане законодатели обсуждают перспективы возвращения смертной казни
12:49  Президент Кубы обвинил США в покровительстве террористам
12:45  Экс-сотрудника миссии ОБСЕ на Украине осудили за шпионаж
12:40  О лоббизме в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
11:05  Западу позарез нужен второй фронт - эксперты о подготовке к захвату власти в Киргизии
10:57  Украина в НАТО означает смертельную угрозу для Америки
10:45  Эрдоган: Турция стремится к постоянному членству в ШОС
10:30  Запад погубило расширение на восток
10:24  Сколько в мире сортов нефти и чем они различаются
10:13  Восточные партнеры: как западные марки авто отошли китайцам
02:27  "Мирная миссия 3.0". Виктор Орбан продолжает будоражить мировую сцену
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В 2024 году турпоток в Узбекистан вырос на 13%
20:41 14.07.2024

Сколько иностранных граждан въехали в Республику Узбекистан с туристической целью?

12 июля 2024

За январь-июнь 2024 года в Республику Узбекистан с туристической целью въехали 3 530,8 тыс иностранных граждан.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их число увеличилось на 415,6 тыс человек или на 13,3 %.

Число иностранных граждан, въехавших в Республику Узбекистан за январь-июнь текущего года с туристической целью по странам:

Кыргызская Республика – 1 057,4 тыс человек;
Таджикистан – 1 046,2 тыс человек;
Казахстан – 668,4 тыс человек;
Россия – 364,5 тыс человек;
Туркменистан – 67,2 тыс человек;
Турция – 51,9 тыс человек;
Китай – 28,7 тыс человек;
Индия – 28,2 тыс человек;
Южная Корея – 19,6 тыс человек;
Италия – 17,7 тыс человек;
другие страны – 181 тыс человек.

Источник - Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720978860


Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев принял участие в Парламентском форуме БРИКС
- Олжас Бектенов проверил работы по строительству резервной системы водообеспечения города Алматы
- О лоббизме
- В Казахстане создадут генетический центр животноводства и растениеводства
- Кадровые перестановки
- Более 400 сельхозкооперативов создано в рамках программы "Ауыл аманаты"
- Осужденный за попытку изнасилования экстрадирован из Грузии
- МВД: Задержан директор филиала "Семей орманы"
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Акселератор Проектного офиса является важной и перспективной площадкой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  