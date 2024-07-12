В 2024 году турпоток в Узбекистан вырос на 13%

20:41 14.07.2024

Сколько иностранных граждан въехали в Республику Узбекистан с туристической целью?



12 июля 2024



За январь-июнь 2024 года в Республику Узбекистан с туристической целью въехали 3 530,8 тыс иностранных граждан.



По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их число увеличилось на 415,6 тыс человек или на 13,3 %.



Число иностранных граждан, въехавших в Республику Узбекистан за январь-июнь текущего года с туристической целью по странам:



Кыргызская Республика – 1 057,4 тыс человек;

Таджикистан – 1 046,2 тыс человек;

Казахстан – 668,4 тыс человек;

Россия – 364,5 тыс человек;

Туркменистан – 67,2 тыс человек;

Турция – 51,9 тыс человек;

Китай – 28,7 тыс человек;

Индия – 28,2 тыс человек;

Южная Корея – 19,6 тыс человек;

Италия – 17,7 тыс человек;

другие страны – 181 тыс человек.