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Тикайте, хлопцы! Немцы готовят "Барбароссу-2"
00:28 15.07.2024

Виктория Никифорова

Невольно подумаешь, что англичане что-то знали, когда затеяли у себя Brexit и соскочили с корабля Евросоюза. Потому что европейцев сегодня американский сапог неукоснительно пинает в направлении войны с Россией - с весьма предсказуемыми для европейцев результатами.

Быстрее всех стремятся на восточный фронт немцы - у них и дисциплинированность зашкаливает, и руки, как говорится, помнят. С начала года в Германии один за другим выдают планы полномасштабной войны с Россией.

Один из них предусматривает вступление немцев в полноценные боевые действия уже через год. Дело в том, что в НАТО верят, что к лету 2025-го Украина поднатужится и выдаст очередной контрнаступ. В это мероприятие и планируют вписаться демократические и политкорректные наследники Гитлера.

По сценарию НАТО в день Х - предположительно, в мае 2025 года - войска альянса приедут в Сувалкский коридор (это земли на границе Польши и Литвы), попытавшись заблокировать нашу Калининградскую область и угрожая союзной Белоруссии. В операции планируется участие 200 тысяч солдат НАТО, из них 30 тысяч немцев.

Но на этом стратегическая мысль экс-партнеров не остановилась. На днях в Германии опубликовали еще один официальный план войны с Россией. Дата сдвинулась вправо - теперь немцы собираются нас атаковать в 2029-м, зато как выросли масштабы, какое планов громадье!

В 2029 году Германия планирует вторжение в Россию силами 800 тысяч солдат вермахта - извините, я хотела сказать "бундесвера" - и 200 тысяч БМП, танков и автомобилей. Немецких граждан ожидает обязательный военный призыв и мобилизация, а также пайки по карточкам и увеличение койко-мест в госпиталях. Их заранее предупреждают, что правительство не сможет позаботиться обо всех, поэтому они должны сами найти себе подходящие убежища (в этом качестве будут задействовать подвалы и станции метро), запастись лекарствами, продуктами и питьевой водой, а также четко следовать инструкциям, которые им будут выдавать по радио и телевидению.

Коллеги из Bild, вы бы уже честно сказали своим читателям, чтобы они заворачивались в простыни и ползли на кладбище. Это именно тот исход, к которому Германию готовят Шольц и Писториус.

Наглость, с какой оглашают эти планы, призвана внушить немецким гражданам, что воевать против России - это так, ерунда. Ничего же не будет - вон русские как деликатно проводят СВО на Украине. Однако разница в том, что на Украине живут такие же русские, как мы, - замороченные, распропагандированные, но свои. Немцы же нам ни в коем случае не свои. Им стоило бы для освежения памяти посмотреть на фотографии Берлина в 1945-м.

Русские вообще привыкли верить в то, что за добро воздают добром. Русские солдаты не мстили немцам в 1945 году за те чудовищные злодеяния, которые они творили у нас в стране. "Тиран" Сталин позволил немцам сохранить свою государственность, несмотря на то что англичане и американцы собирались их просто уничтожить. Горбачев разрешил ГДР и ФРГ объединиться, как говорится, "за просто так" - в надежде на добрые отношения и мир во всем мире.

От немцев требовалось одно: блюсти свой национальный интерес и заботиться о своем народе, не позволяя Вашингтону втягивать их в войну с Россией. Сегодня очевидно, что с этой задачей они не справились. Что ж, придется нам исправлять ошибки прошлого.

Теперь немного о реалиях, рубрика "цифры и факты". На сегодня численность ВС России составляет около полутора миллионов человек. Численность военнослужащих бундесвера - около 180 тысяч. Разница, как видим, почти на порядок.

Еще в Германии есть около 900 тысяч резервистов, отслуживших в свое время в войсках, вот только все они почему-то не спешат становиться на учет, и это составляет реальную проблему в случае мобилизации. Учитывая, с какой скоростью едет из страны коренное население - по четверть миллиона в год, немецкие мужчины хорошо понимают, к чему их готовят, и просто разбегаются в разные стороны.

Военного призыва в ФРГ пока нет, несмотря на все заявления Писториуса, и, судя по опросам, молодежь крайне негативно относится к идее его возрождения.

В марте в стране провели опрос: "Готовы ли вы защищать свою страну от нападения с оружием в руках?" Готовых нашлось лишь 32 процента.

Три четверти населения Германии уверены, что армия их от врага не защитит. В том же признавался и Писториус - армия ФРГ, по словам самого Минобороны, небоеспособна.

О качестве и количестве местной ПРО хорошо говорит тот факт, что до 2023 года весь Берлин прикрывали две системы ПВО. Потом их отдали на Украину, а Берлин остался вообще ни с чем.

Это уж не говоря о таком простом факте, что Россия обладает самым крупным и высокотехнологичным ядерным арсеналом в мире, а Германии ядерное оружие запрещено иметь по итогам Второй мировой. Высокая плотность жилой застройки тоже играет не в пользу бюргеров.

Тем не менее пропагандисты накачивают население ФРГ реваншизмом, а тезис о том, что "Россия нападет" вдалбливается в головы с сумасшедшей силой. В последнее время немецкие СМИ в любом ЧП ищут русский след. Совершенно неслучайно так раздувалась история вокруг якобы планировавшегося покушения на престарелого главу Rheinmetall.

Устроить провокацию для оправдания своей агрессии немцы не усомнятся - шлепнут кого-нибудь, да хоть того же Зеленского, закричат "Это все русские!" и пойдут оболваненные гансы воевать с нами. Сейчас это кажется невероятным? Но на Украине подобными нехитрыми приемами раскачали население на войну всего за восемь лет.

Впрочем, вторая операция "Барбаросса" закончится для немцев тем же, чем закончилась первая, все их стратегии и планы - это гарантированный суицид. Неужели Шольцу и Писториусу так хочется косплеить австрийского художника в бункере? Да нет, они просто надеются вовремя убежать. То же самое можно посоветовать и всем остальным немцам: тикайте, хлопцы!

Источник - РИА Новости
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