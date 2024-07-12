|В Андижане в результате селевого потока обрушился мост
00:40 15.07.2024
В Андижанской области из-за сильного селевого потока рухнул мост, соединяющий Ходжаабадский и Джалакудукский районы.
Селевой поток размыл основание моста в кишлаке Еркишлок и его основная часть обрушилась.
По данным хокимията Ходжаабадского района, в результате инцидента никто не пострадал и не погиб.
Отмечается, что на место происшествия прибыла рабочая группа, состоящая из представителей руководства области и обоих районов.