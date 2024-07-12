Казахстан. Суд прекратил дело против селян, разгромивших золотодобывающую фабрику

01:28 15.07.2024

Суд прекратил дело против селян, разгромивших золотодобывающую фабрику на востоке Казахстана



Суд прекратил уголовное дело в отношении шести жителей села Маралды (расположено в Восточно-Казахстанской области), которые участвовали в погроме на строящейся неподалеку золотодобывающей фабрике, передает ORDA.kz.



О прекращении дела ходатайствовала потерпевшая сторона. Ее представители признали, что многие участники событий были введены в заблуждение. "Нам известно, что это спланированная, целенаправленная акция против предприятия. (...)



Очень жаль, что на скамье подсудимых оказались не организаторы и провокаторы этой акции, а простые люди. Мы, понимая это, пошли на примирение и будем надеяться, что в дальнейшем следственные действия будут продолжены", - цитирует издание адвоката компании, которая занимается строительством предприятия.



Потерпевшая сторона также отказалась от взыскания ущерба в 6 млн тенге ($12,6 тыс.).



Жители села Маралды на протяжении нескольких лет выступали против появления рядом с их населенным пунктом золотодобывающей фабрики, опасаясь экологического ущерба. Несмотря на это, в 2022 году власти дали старт проекту. В мае этого года около ста человек, среди которых были селяне, ворвались на территорию строящегося предприятия. Они разгромили оборудования и нанесли телесные повреждения нескольким сотрудникам. В результате охранники и работники фабрики вынуждены были покинуть ее, а на территорию вызвали сотрудников полиции и СОБР.