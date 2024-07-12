В Самарканде пройдет 13-й международный музыкальный фестиваль "Мелодии востока"

01:33 15.07.2024

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Один из крупнейших фестивалей Центральной Азии "Шарк тароналари" состоится в Самарканде под эгидой ЮНЕСКО с 25 по 30 августа.



По информации Министерства культуры, приглашения для участия в мероприятии разосланы более чем в 100 стран. Отмечается, что заявки уже начали поступать из Японии, Индонезии, Польши, Беларуси, Азербайджана, Грузии, Италии и других стран Восточной Азии.



Основная цель фестиваля – популяризация достижений национального музыкального искусства среди широкой публики, сохранение и развитие культуры и традиций народов, поддержка талантливой молодежи в области музыки и пения, а также расширение международного сотрудничества.



