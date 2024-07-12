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Запад упустил время - Китай останется лидером
10:34 15.07.2024

Дмитрий Косырев

На наших глазах работает, да еще и во всемирном масштабе, магия традиции: третий пленум ЦК Компартии Китая обязательно должен быть судьбоносным, прежде всего с точки зрения экономики. Третий - это если отсчитывать его от партийного съезда, который в данном случае в КНР был в 2022 году. Вы найдете сегодня в мировом медиапространстве сколько угодно упоминаний о том, как раньше именно третьи пленумы разворачивали экономику на годы вперед.

Нынешнего третьего пленума ожидали еще в прошлом году - а он все откладывался. Тут комментаторы окончательно взволновались, начали сами "назначать" его дату, ссылаясь на свои источники… Но вот дата объявлена официально - он стартует 15 июля. И хлынул новый поток комментариев.

Что происходит и почему во всемирном масштабе? Здесь есть несколько ответов и несколько заинтересованных групп населения. Инвесторы хотят знать, куда им вкладывать деньги. Левые идеологи, особенно российские, с замиранием следят, куда повернется штурвал: вправо или лучше влево - к китайскому социализму.

Но есть и другой ответ: речь, возможно, о решениях, от которых зависит судьба всей планеты на годы вперед. Ведь здесь первая экономика мира, которая служит драйвером примерно трети мировой экономики. Вдобавок речь о стране, на которую напали - в данном случае США - с целью как минимум серьезно затормозить ее рост. Каким будет ответ Пекина, как он будет защищаться? Или - лучше - наступать?

Информационные битвы о том, плохо в Китае с экономикой или хорошо, ведутся уже несколько лет. Схема их стандартна: вытаскивают те факты и частности, которые нужно. К примеру, какие-то цифры насчет безработицы среди молодежи или проблемы дико перегретого рынка строительства. Начали цепляться иногда уже за месячные данные - а что это экспорт проседает? Пекин отвечает общими цифрами. Например, только что подсчитано: внешняя торговля за шесть месяцев выросла на 6,1 процента (почти до трех триллионов долларов), причем экспорт увеличился на 6,9 процента.

Есть и новости насчет не количественных, а качественных показателей наступления китайцев на мировые рынки: в США за прошлый год аннулировали восемь лицензий на сотрудничество с Китаем в сфере коммуникаций, а всего (с 2018 года, когда драка двух экономик началась всерьез) таких лицензий лишились 1300 компаний. Тем временем в Китае первыми в мире провели испытания системы связи 6G, в то время как Запад все еще бьется за то, чтобы никто не покупал у конкурента 5G. То есть очевидно - те партнеры, которые работают с Китаем, получат явные конкурентные преимущества перед теми, кто сотрудничает с западниками. И этот частный факт говорит буквально все о том, как сейчас выглядит побоище за лидерство во всей мировой экономике.

Насколько серьезно настроен Запад в этой борьбе? Серьезнее некуда. Например, речь о полном разводе мира на две экономики. Но кто тогда выиграет? "При Байдене мы оказались в зависимости от китайских поставок, как ни при одном президенте", грозят республиканцы на своей очередной конференции консерваторов. Рвать связи надо еще резче, требуют они, иначе Америке конец.

"Третьего пленума" на тему того, куда рулить экономике США, в Америке никто не объявлял. Зато ругаются между собой стратеги будущего. Несколько администраций подряд болтали впустую о повороте к Азии, но на деле Америка упустила время, завязла в европейских делах, говорят одни. Сколько можно "сдерживать" Китай, отзываются другие. Ну то есть пока что сдерживать рост китайской экономики - да, нужно, любыми средствами. Но вдобавок к этому следует поставить четкую цель на десятилетия вперед - борьба с Пекином до полной победы, для чего нужна мобилизация ресурсов и перестройка экономики всего Запада на военные рельсы.

Вот такая драка, вот такие ставки, и третьего пленума такие стратеги ожидают именно с позиций этого спора: будет ли и Пекин мобилизовывать свою экономику, переводить ее на некие военные рельсы для отражения угрозы?

Когда ожидания от пленума такие нервные, то результат его просто обречен на то, чтобы разочаровать. В том числе и потому, что решения пленума могут коснуться не столько борьбы за внешние рынки, сколько оздоровления внутренней ситуации. Что понятно - в прежние эпохи Китай рос благодаря внешней торговле, но сейчас это уже несколько лет не так: ключевой рынок - внутренний (почти полтора миллиарда потребителей).

В частности, эксперты ссылаются на выступление главы китайского правительства Ли Цяна на одном из форумов, где довольно подробно описываются фискальные перемены. Они будут касаться распределения налоговых поступлений между центром и провинциями, чтобы регионы своей иногда чересчур рискованной предпринимательской деятельностью не сдерживали централизованные инвестиции в высокие технологии.

Это серьезные шаги? Вполне. Особенно если вспомнить роль снижения налогов в экономической политике Дональда Трампа (Америка если и не стала снова великой, то оказалась заметно богаче) - и принять во внимание то, что творится по части налогов и печатания денег в США сегодня. Так или иначе, с пленумом или без, Китай хорошо знает, какая битва за лидерство будет идти в ближайшую эпоху, и относится к ней со всей серьезностью.

Источник - РИА Новости
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