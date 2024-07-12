Саудиты пригрозили распродать долговые бумаги Евросоюза в случае конфискации российских активов

10:57 15.07.2024

"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России

Саудиты пригрозили G7 распродать долги стран ЕС из-за российских активов



МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Наталья Дембинская. Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. Аналитики подчеркивают: это четкий сигнал Западу о том, что следует соблюдать нормы международного права, о которых "Большая семерка" давно забыла. Что стоит за таким заявлением и готовы ли в Эр-Рияде к реальным действиям - в материале РИА Новости.



Могут распродать



Как известно, в G7 хотят присвоить почти 300 миллиардов долларов, принадлежащих России. Саудиты пригрозили в таком случае избавиться от бумаг ЕС, в том числе французских, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.



Агентство в то же время указывает, что в Минфине Саудовской Аравии эту идею не поддержали. "Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы", - цитирует Bloomberg комментарий ведомства.



Однако, отмечают наблюдатели, само обсуждение такого варианта дает понять Западу: всему есть предел, международное право надо соблюдать.



"Реакция Минфина обусловлена нежеланием дестабилизировать долговой рынок. Реальные намерения могут быть совсем иными", - подчеркивает Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver.



Заметный держатель



Саудовская Аравия входит в десятку крупнейших иностранных держателей государственного долга США.



Всего валютных резервов - 455,2 миллиарда долларов. Золотой запас - 323 тонны. Американских казначейских обязательств - на 135,9 миллиарда.



"Сколько евробондов у Эр-Рияда, неизвестно. Общие вложения стран Персидского залива в единую валюту ЕС и ценные бумаги - порядка 15,1 миллиарда", - указывает Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.



Для сравнения: резервы Европейского центрального банка (ЕЦБ) - около 69 миллиардов евро: 51 - в валюте, 18 - в золоте. То есть саудовские вложения в экономику ЕС не столь значительны и, как полагают эксперты, существенного влияния на рынок их распродажа не окажет.



"Чтобы действительно вызвать обвал, к Эр-Риярду должны присоединиться Пекин и Токио, а это крайне маловероятно", - добавляет Андрей Лобода.



Опасный прецедент



Тем не менее прецедент весьма опасный - примеру Саудовской Аравии могут последовать другие страны Персидского залива.



"Цепная реакция приведет к серьезной распродаже, что усугубит и так довольно слабые экономические показатели еврозоны. Иностранным инвесторам принадлежит примерно 50% госдолга Франции - это намного больше, чем в Италии (28), США (30). У Испании - 40, Германии - 45. Иностранцы при возникновении проблем очень быстро уходят с рынка. И для стабилизации Парижу потребуется больше времени", - поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.



Вдобавок под угрозой окажутся инвестпроекты. В 2023-м на Парижском форуме Франция и Саудовская Аравия подписали соглашения почти на три миллиарда долларов.



Дипломатическое влияние



Таким образом, ситуация двоякая. С одной стороны, ни скрытый, ни явный конфликт с Европой и США саудитам не нужен. На первом плане у них - исключительно собственные интересы. Эр-Рияду важны стабильные и рабочие отношения с Западом, если это не угрожает государственности, отмечает Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".



С другой стороны, Западу подали сигнал: Эр-Рияд не поддерживает попытки кражи активов у неподконтрольных США стран и может принять меры для защиты интересов своих партнеров. Более того, в этом году Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС.



Недавний отказ Эр-Рияда продлить договор с Вашингтоном об обязательной торговле нефтью в долларах вызвал широкий международный резонанс, напоминает Николай Переславский.



Саудовская Аравия - давно не слабый региональный игрок, а важнейший нефтяной экспортер, чьи решения - определяющие в картеле ОПЕК, а значит, и во всем мире. Саудитам очень не нравятся антироссийские санкции и "милитаризация" доллара. Разрыв полувекового договора - серьезный шаг в сторону от нефтедолларовой системы. Глобальная тенденция использования прочих валют в международной торговле усилится.



Нынешние инициативы также свидетельствуют об усилении дипломатического влияния Эр-Рияда, и Западу стоит это учитывать. Хотя подобные угрозы не в стиле саудовских властей, но они все же обрисовали G7 возможные последствия любых захватов активов, указывает Bloomberg.



В мае - июне "Большая семерка" изучала различные варианты в отношении заблокированных средств Банка России. В итоге решили отдать Киеву только полученную от них прибыль, хотя США и Великобритания настаивали на более смелых вариантах, включая прямую конфискацию. В ЕС все же опасаются так рисковать единой европейской валютой.