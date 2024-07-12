Узбекистан и Казахстан ввели новый навигационный коридор для самолетов

13:27 15.07.2024

Узбекистан и Казахстан ввели новый оптимизированный навигационный маршрут для полетов самолетов. За счет сокращения на 40 км он позволит авиакомпаниям экономить от 30 до 50 тонн топлива в год при ежедневных полетах.



Узбекистан и Казахстан с 11 июля ввели в эксплуатацию для полетов самолетов новые участки зонального навигационного маршрута Т-916. В тот же день первым пользователем маршрута стала немецкая авиакомпания Lufthansa, сообщил центр "Узаэронавигация".



Договоренность была достигнута "Узаэронавигацией" и предприятием "Казаэронавигация" в целях оптимизации маршрутов и работы диспетчеров обслуживания воздушного движения, говорится в сообщении.



За счет сокращения маршрута на 40 км авиакомпании при ежедневных полетах смогут экономить от 30 до 50 тонн авиатоплива в год. При этом расход кислорода уменьшится на 50- 70 тонн, а вредные выбросы в атмосферу - на 220−250 тонн в год.



Согласно прогнозам, в сутки по оптимизированному маршруту планируют выполнять полеты более 30 авиакомпаний.