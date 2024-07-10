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Экс-советник Трампа выступил за свержение режима "Талибана"
14:00 15.07.2024

Зачем США пересматривать Дохийское соглашение с властями Афганистана
Вашингтон может изменить отношение к силам, борющимся против террористического движения "Талибан"

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
10.07.2024

Соединенные Штаты могут пересмотреть Дохийское соглашение с афганским "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ) в случае прихода в Белый дом республиканской команды Дональда Трампа. Сигнал об этом несколько дней назад подал бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон. Возможная смена афганской стратегии Вашингтона приведет к пересмотру сложившегося баланса сил не только в Афганистане, но и в регионе в целом.

Джон Болтон 7 июля выступил с сенсационными заявлениями относительно ситуации в Афганистане. В эксклюзивном интервью Afghanistan International (офис редакции находится в Лондоне) бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа выступил за свержение режима "Талибана", что, по его мнению, является единственным способом разрешить затянувшийся кризис в Афганистане. Болтон призвал к фактическому пересмотру условий сделки с талибами, которую американцы заключили в Дохе в конце февраля 2020 года.

Напомним, в соответствии с этим договором "Талибан" взял на себя обязательства не допускать использования территории Афганистана международными террористическими организациями, запрещенными в РФ – "Аль-Каидой" и "Исламским государством" (ИГ), угрожающими безопасности США. По данным афганской оппозиции, к Дохийскому договору прилагаются секретные статьи, согласно которым Вашингтон берет на себя обязательства оплачивать услуги талибов по обеспечению безопасности Америки (в том числе разведданные, получаемые от талибских спецслужб). Бывший глава афганской разведки Амрулла Салех утверждает, что уже три года США каждую неделю передают талибам наличными от 40 млн до 80 млн долл.

Болтон потребовал прекратить практику фактического финансирования "Талибана" американской стороной. По мнению бывшего советника Трампа, США не должны платить деньги за получение разведданных от группировки. Болтон также выступил против встреч представителей спецслужб США с руководителями Главного управления разведки (ГУР) "Талибана" (недавно в рамках одной из таких встреч на катарской площадке общались заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн и шеф ГУР талибов мулла Абдул Хак Васик). Экс-советник Трампа по нацбезопасности уверен, что общение руководителей двух разведок не в интересах США и более выгодны "Талибану", так как придают легитимность этой террористической группе.

Требуя фактического разрыва Дохийской сделки с талибами, Болтон настаивает на изменении отношения Вашингтона к движению антиталибского Сопротивления, которое сегодня лишено внешней поддержки, но тем не менее продолжает борьбу. По мнению Болтона, США должны оказать военную помощь силам Сопротивления в Афганистане, что ускорит свержение "Талибана" и создаст предпосылки для преодоления политического кризиса в стране. "Помощь группам сопротивления внутри Афганистана и военная помощь помимо экономической помощи могут способствовать росту оппозиции", – сказал бывший советник Трампа, подчеркнув, что выход из сделки с "Талибаном" станет для США "долгосрочным решением".

Антиталибские заявления Болтона – политическая сенсация. До сих пор американские представители, связанные с администрацией Байдена, демонстрировали прямо противоположные усилия. Эмиссары Вашингтона последние три года делают ставку на сотрудничество с талибами. По словам представителей афганского Сопротивления, если бы не финансовая помощь США, правительство "Талибана" давно бы рухнуло: "То, что талибы все еще удерживают власть в Афганистане, – результат усилий Вашингтона, который не только спонсирует режим "Талибана", но и запрещает другим странам поддерживать вооруженные группы афганского Сопротивления, ведущие освободительную борьбу против оккупации своей родины террористами".

Пока трудно сказать, чем именно являются политические сигналы, посланные Болтоном. По мнению афганских оптимистов, их можно расценивать как контуры новой афганской стратегии США, которая может начать реализовываться в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа и его команды. Афганские пессимисты видят в высказываниях Болтона более тонкую игру американского истеблишмента, который, возможно, хочет взбодрить "яростных мулл" в Кабуле и Кандагаре, поскольку те стали слишком увлекаться интригами со странами региона, Китаем, Ираном и Россией. "Недавно президент Путин назвал талибов союзниками России в борьбе с терроризмом, что могло вскружить голову отдельным политическим лидерам "Талибана". Заявление Болтона объективно играет отрезвляющую роль, оно напоминает, кто на самом деле является союзником талибов, из чьих рук они кормятся", – говорит, например, один из афганских политиков.

По мнению ряда бывших сотрудников афганских спецслужб, заявления Болтона можно расценивать как подготовку американского общественного мнения к более активному возвращению США в "большую игру" в регионе Центральной и Южной Азии. По их данным, американские представители в последнее время интенсивно контактируют с правящими группами в Пакистане и Таджикистане. Поводом таких консультаций является всплеск активности "Вилаята Хорасан" (террористическая организация, запрещена в РФ) – афганского филиала ИГ. США предлагают Душанбе и Исламабаду объединить усилия для противодействия ИГ в регионе. В рамках этого возможно не только более активное практическое сотрудничество Вашингтона и Исламабада, что уже проявляется в совместных антитеррористических учениях на пакистанской территории, но и появление в Южном Таджикистане международного (то есть американского) контртеррористического центра, по сути, военной базы американцев. Как считают экс-сотрудники афганских спецслужб, пакистанские спецслужбы, очевидно по согласованию с США, начали активную кампанию по переселению в Северо-Западный Пакистан нескольких тысяч бывших афганских военных, противников талибов и ИГ и готовых вести с ними борьбу. Возможно, как раз о поддержке этой группы афганского Сопротивления и ведет речь Болтон – как о новом приоритете возможной вашингтонской администрации.

Какая бы версия интерпретаций июльских нарративов Болтона в итоге ни оказалась верной, очевидно, что Ирану, Китаю и России нужно готовиться к скорой активизации американских конкурентов в Афганистане и регионе в целом. Затянувшийся "полуспящий режим" американского присутствия в Центральной и Южной Азии, похоже, заканчивается. Проекты Вашингтона неизбежно разрушат сложившийся за последние три года региональный баланс сил, и пока не ясно, чем на это ответят Тегеран, Пекин и Москва.

Источник - НГ
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