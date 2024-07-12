Туркмения. Новая вице-премьер по образованию и здравоохранению, и другие перестановки в правительстве

14:08 15.07.2024

12 июля, во время расширенного заседания Кабинета министров Туркменистана, президент Сердар Бердымухамедов сменил вице-премьера правительства по науке, образованию, здравоохранению и спорту и провел рад других перестановок.



Вице-премьер Нурмухаммед Аманнепесов был освобожден от должности "в связи с переходом на более ответственную работу".



По словам главы государства, "большой опыт, накоп­ленный в результате многолетней деятельности в сфере здравоохранения, Аманнепесов эффективно использует в возводимых в настоящее время международных центрах".



На пост вице-премьера Нурмухаммед Аманнепесов был назначен в июле 2022 года. Таким образом на этой должности он проработал ровно два года.



Новым вице-премьером по науке и образованию, здравоохранению и спорту стала Байрамгуль Ораздурдыева, которая занимала должность министра образования.



Новому вице-премьеру по здравоохранению приказано предоставлять высококачественные услуги в больницах и организовать служебные поездки для повышения квалификации врачей; развивать фармацевтическую промышленность и обеспечить в достаточном объеме население качественными лекарствами.



Место министра образования вместо Ораздурдыевой занял Джумамырат Гурбангелдиев, который был ректором Института международных отношений.



В свою очередь новым ректором Института международных отношений назначена проректор вуза по учебной части Гульшат Юсупова.



Новым руководителем Туркменского государственного университета имени Махтумкули стал Оразгелди Овезсахадов.



Парахат Оразов уволен с должности ректора Туркменского государственного архитектурно-строительного института "за допущенные серьезные недостатки в работе". Его пост занял Батыр Маммедов, ранее работавший проректором Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева.



Глава государства приказал новым ректорам провести ремонт средних и высших учебных заведений, а также проконтролировать справедливое проведение вступительных экзаменов.



Также были произведены перестановки и в других сферах.



Министр текстильной промышленности Ресул Реджепов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. На его место назначен Нурмухаммет Оразгелдиев.



Огулхаджат Ишангулыева освобождена от должности председателя Гособъединения "Türkmenhaly" в связи с выходом на пенсию. Вместо нее назначена Акджемал Дурдыева, ранее работавшая председателем Национального центра профсоюзов и Центрального совета Союза женщин.



Арслан Ашыров освобожден от должности председателя Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии по состоянию здоровья. На его место назначен Мейлис Реджепов, ранее занимавший должность директора телеканала "Aşgabat". Новым директором телеканала стал С.Бегенджов. Уволен директор телеканала "Ýaşlyk" Ш.Пурмаммедов, должность которого занял Я.Касымов.



Советник юстиции Мухамметораз Гурбанов уволен с должности прокурора Лебапского велаята. На его место назначен прокурор Керкинского этрапа этого велаята, младший советник юстиции Батыр Векилов.