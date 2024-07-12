 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.07.2024
17:24  Anadolu: эксперты спрогнозировали увеличение числа заявок на вступление в БРИКС
15:56  Нацбанк Казахстана намерен приобрести акции АО "Казатомпром" в Национальный фонд на $1 миллиард
15:55  "Сель унес весь товар", - предприниматели центрального рынка в городе Ош
14:32  Узбекистан планирует начать разработку литиевого рудника Нурликон в Ташкентской области
14:08  Туркмения. Новая вице-премьер по образованию и здравоохранению, и другие перестановки в правительстве
14:00  Экс-советник Трампа выступил за свержение режима "Талибана"
13:55  В России разработали адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии

13:27  Узбекистан и Казахстан ввели новый навигационный коридор для самолетов
10:57  Саудиты пригрозили распродать долговые бумаги Евросоюза в случае конфискации российских активов
10:34  Запад упустил время - Китай останется лидером
01:33  В Самарканде пройдет 13-й международный музыкальный фестиваль "Мелодии востока"
01:28  Казахстан. Суд прекратил дело против селян, разгромивших золотодобывающую фабрику
01:15  Пока в России надеются на победу здравого смысла в Европе, там ждут трофеев из России
00:40  В Андижане в результате селевого потока обрушился мост
00:28  Тикайте, хлопцы! Немцы готовят "Барбароссу-2"
Воскресенье, 14.07.2024
20:41  В 2024 году турпоток в Узбекистан вырос на 13%
20:34  80 лет Бреттон-Вудса. Возможен ли Бреттон-Вудс 2.0? - Валентин Катасонов
15:12  Поведение НАТО в отношении России можно сравнить с повадками удава
14:44  Киргизия. Мигранты, работающие в России, собрали деньги на установку дорожных знаков в родном селе
13:29  В Южной Осетии отмечают День миротворца
12:25  Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
12:02  Покушение на Трампа. Атака финансистов. Обзор инвестиционного рынка (видео)
11:53  Кеннеди-младший сравнил покушение на Трампа с убийством своего отца
11:16  В Узбекистане внедрен рейтинг "зеленых" городов. В лидерах Наманган и Самарканд, Ташкент - последний
04:05  На Дональда Трампа совершили покушение
00:42  Тридцать третий Премьер-министр Монголии сформировал новое правительство
00:25  СВО. Событие недели – ракетные удары по Киеву
Суббота, 13.07.2024
22:32  В Монголии отметили Наадам – великий праздник государственности
20:29  Вассализировать союзников, дестабилизировать остальных – стратегия США
18:37  Как вызвать дождь? Специальные таджикские обряды
18:27  НАТО: экспансия в Азию легкой жизни не обещает
18:17  Масуд Пезешкиан: Мое послание новому миру
14:29  В США сделали страшный прогноз о своем главном "оружии"
13:19  Синьхуа: Обвинения НАТО в адрес Китая раскрывают его разрушительную стратегию
13:15  Россия должна показать Финляндии цену вступления в НАТО
13:13  АиФ: Почему шведский стол так называется?
12:12  США в Африке: амбиции колонизаторов, - Сергей Кожемякин
11:21  Рынок инвестиций. Казахстан не поддерживает западные санкции против РФ, но неуклонно их соблюдает
11:09  Свадьба сына индийского миллиардера Амбани вновь собрала звезд и политиков со всего мира
10:59  "Недоучки": страны Европы утратили мировое влияние из-за слабости лидеров
10:56  Избранный президент Ирана рассказал о поддержке России и Китая
03:05  Мир на Украине: кошмар для Запада и конец гегемонии Америки
03:02  США не смогут усилить свою экономику, не усилив экономику России
02:49  Киргизия упустила шанс открытия филиалов российских банков
01:08  Америке размещать свой государственный долг все сложнее
00:20  Казахстан и Узбекистан намерены довести товарооборот до $10 миллиардов
Пятница, 12.07.2024
21:19  Китай создал первую в мире сеть полевых испытаний для связи 6G
21:11  Председатель Нацбанка Казахстана об осмотрительности в изменении уровня базовой ставки
20:37  В Ташкенте застройщик решил засудить жителей, которые препятствуют его проекту. Видео
20:25  МИД Таджикистана опровергло сообщения о китайской военной базе в республике
18:40  Американские ракеты в Германии: открутили "кино" на 40 лет назад
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Туркмения. Новая вице-премьер по образованию и здравоохранению, и другие перестановки в правительстве
14:08 15.07.2024

12 июля, во время расширенного заседания Кабинета министров Туркменистана, президент Сердар Бердымухамедов сменил вице-премьера правительства по науке, образованию, здравоохранению и спорту и провел рад других перестановок.

Вице-премьер Нурмухаммед Аманнепесов был освобожден от должности "в связи с переходом на более ответственную работу".

По словам главы государства, "большой опыт, накоп­ленный в результате многолетней деятельности в сфере здравоохранения, Аманнепесов эффективно использует в возводимых в настоящее время международных центрах".

На пост вице-премьера Нурмухаммед Аманнепесов был назначен в июле 2022 года. Таким образом на этой должности он проработал ровно два года.

Новым вице-премьером по науке и образованию, здравоохранению и спорту стала Байрамгуль Ораздурдыева, которая занимала должность министра образования.

Новому вице-премьеру по здравоохранению приказано предоставлять высококачественные услуги в больницах и организовать служебные поездки для повышения квалификации врачей; развивать фармацевтическую промышленность и обеспечить в достаточном объеме население качественными лекарствами.

Место министра образования вместо Ораздурдыевой занял Джумамырат Гурбангелдиев, который был ректором Института международных отношений.

В свою очередь новым ректором Института международных отношений назначена проректор вуза по учебной части Гульшат Юсупова.

Новым руководителем Туркменского государственного университета имени Махтумкули стал Оразгелди Овезсахадов.

Парахат Оразов уволен с должности ректора Туркменского государственного архитектурно-строительного института "за допущенные серьезные недостатки в работе". Его пост занял Батыр Маммедов, ранее работавший проректором Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева.

Глава государства приказал новым ректорам провести ремонт средних и высших учебных заведений, а также проконтролировать справедливое проведение вступительных экзаменов.

Также были произведены перестановки и в других сферах.

Министр текстильной промышленности Ресул Реджепов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. На его место назначен Нурмухаммет Оразгелдиев.

Огулхаджат Ишангулыева освобождена от должности председателя Гособъединения "Türkmenhaly" в связи с выходом на пенсию. Вместо нее назначена Акджемал Дурдыева, ранее работавшая председателем Национального центра профсоюзов и Центрального совета Союза женщин.

Арслан Ашыров освобожден от должности председателя Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии по состоянию здоровья. На его место назначен Мейлис Реджепов, ранее занимавший должность директора телеканала "Aşgabat". Новым директором телеканала стал С.Бегенджов. Уволен директор телеканала "Ýaşlyk" Ш.Пурмаммедов, должность которого занял Я.Касымов.

Советник юстиции Мухамметораз Гурбанов уволен с должности прокурора Лебапского велаята. На его место назначен прокурор Керкинского этрапа этого велаята, младший советник юстиции Батыр Векилов.

Источник - Хроника Туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721041680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
- Олжас Бектенов и Абдулла Арипов обсудили темпы работ по укреплению торгово-экономического сотрудничества
- Олжас Бектенов поручил усилить борьбу с контрафактной продукцией
- Американские администрации и бывший СССР
- О снижении базовой ставки до 14,25%
- Более 400 сельхозкооперативов создано в рамках программы "Ауыл аманаты"
- В Актюбинской и Костанайской областях увеличат площадь химической обработки против саранчовых
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с ходом реализации программы "Ауыл аманаты" в Алматинской области
- Теракты, киберщит и риски для экономики
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  