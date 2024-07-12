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Узбекистан планирует начать разработку литиевого рудника Нурликон в Ташкентской области
14:32 15.07.2024

Узбекистан планирует начать добычу лития в Ахангаранском районе

В Узбекистане планируется разработка литиевого рудника Нурликон в Ахангаранском районе Ташкентской области. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства горнодобывающей промышленности и геологии РУз Азамат Акабиров в статье для "Инфозакона".

Содержание лития в запасах составляет более 123 тысяч тонн. Нурликон, как говорится в статье, не уступает аналогичным месторождениям в Китае и США.

В материале говорится, что в стратегии "Узбекистан–2030" предусмотрены геологоразведочные работы, направленные на увеличение запасов углеводородов, модернизацию и цифровизацию отрасли на площади 60 тысяч квадратных метров, а также привлечение иностранных инвесторов.

В статье также отмечается, что существует большой неиспользованный потенциал для важных полезных ископаемых для промышленности. В частности, в стране обнаружено 32 вида таких ископаемых.

"Отечественной геологической отрасли ежегодно выделяется триллион сумов. В результате реализации целевых программ в прошлом году объем производства в горнодобывающей промышленности достиг почти 11 млрд долларов", - подчеркивает автор.

Напомним, о намерении добывать литий в Узбекистане было объявлено в 2023 году на "Иннопром. Центральная Азия". Подчеркивалось, что перспективным направлением для республики министерство считает развитие отрасли технологических металлов, востребованных промышленностью в рамках перехода к низкоуглеродным технологиям и зеленой энергетике.

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Как Узбекистан отвечает на возрастающий в мире спрос на критические минералы
https://infozakon.kz/
12-07-2024

В Стратегии "Узбекистан - 2030" намечены геологоразведочные работы, направленные на увеличение запасов углеводородного сырья, модернизацию и цифровизацию отрасли на 60 тысячах квадратных метров, привлечение к ним зарубежных инвесторов.

Отечественной геологической отрасли ежегодно выделяется триллион сумов. В результате реализации целевых программ в прошлом году объем производства в горнодобывающей промышленности достиг почти 11 млрд долларов.

Как отмечалось на совещании по обсуждению задач в сфере геологии и горно-металлургической промышленности, прошедшем под председательством Президента Шавката Мирзиеева 29 апреля нынешнего года, основная часть этого объема приходится на направление драгоценных и цветных металлов, хотя имеется огромный неиспользованный потенциал по критически важным для промышленности минералам. В частности, в нашей стране обнаружено 32 вида таких полезных ископаемых.

В мире наблюдается динамичное развитие технологий. Возрастает спрос на редкоземельные металлы в электромобильной, электротехнической промышленности, зеленой энергетике. Поэтому в последние годы на мировом рынке значительно выросли цены на молибден, теллур, селен и графит.

Глава государства указал на открывающиеся большие перспективы. Подчеркнута необходимость расширения освоения существующих и разведки новых месторождений критически важного сырья. В нашей стране добывают шесть видов такого сырья. Вместе с тем есть возможность получать продукцию с высокой добавленной стоимостью из платины, индия, ванадия, а также из минералов, содержащих вольфрам, молибден, рений, цинк и марганец. Например, можно организовать выпуск продукции, прежде не существовавшей в республике порошковой металлургии на 300 млн долларов и в сфере оборудования и комплектующих на 100 млн долларов в год.

Ключевую роль в современной экономике и промышленности также играют критические минералы (элементы и соединения, имеющие высокую экономическую значимость и риск перебоев в поставках), которые используются в производстве высокотехнологичных продуктов, возобновляемых источниках энергии, и многих других важных отраслях.

Критические минералы, необходимые для перехода к "зеленой" экономике, - это кобальт и никель (перезаряжаемые аккумуляторы, жаропрочные сплавы), графит (аккумуляторы, топливные элементы), литий (аккумуляторы для автомобилей, компьютеров и смартфонов), галлий и индий (солнечные панели), диспрозий (постоянные магниты, ветряные турбины, устройства хранения данных, лазеры), лантан (перезаряжаемые аккумуляторы, приборы ночного видения), неодим (постоянные магниты, ветряные турбины, медицинские и промышленные лазеры), празеодим (постоянные магниты, аккумуляторы, аэрокосмические сплавы), самарий (постоянные магниты, компоненты ядерного реакторы, онкотерапия).

Военные технологии также зависят от критических минералов. Редкоземельные элементы используются в ракетах, спутниках и других оборонных системах.

Если рассматривать данные ресурсы в разрезе стран, то Китай - крупнейший производитель и потребитель многих критических минералов, таких как редкоземельные элементы. Австралия известна значительными запасами редкоземельных элементов, лития и других критических минералов. Конго имеет существенные ресурсы по кобальту, который важен для литий-ионных аккумуляторов. Индонезия, Филиппины, Канада и Россия также входят в число крупных производителей критических минералов, таких как никель, вольфрам и платина.

Поскольку добыча многих критических минералов сосредоточена в ряде стран, существует значительный риск перебоев в поставках. По мере перехода мира к "зеленой" экономике спрос на эти важные минералы и соединения возрастает в разы. Например, Турция обеспечивает 75 процентов мировых поставок бора. Китай сосредоточил 80-90 процентов поставок редкоземельных минералов и около 70 - литиевой продукции. Это побуждает страны и компании диверсифицировать источники и искать альтернативные материалы.

Участники данного рынка оценивают обеспеченность и зависимость своего производства высокотехнологичной продукции от внешних поставок требуемого сырья. На основании чего государства составляют свой список критических полезных ископаемых и разрабатывают соответствующую стратегию.

Хотя критические минералы играют незаменимую роль в современном мире, обеспечивая технологический прогресс и переход к устойчивым источникам энергии, в то же время их добыча и использование сопровождаются значительными вызовами. Для их преодоления необходимы международное сотрудничество, инвестиции в научные исследования и развитие устойчивых практик добычи и переработки.

Узбекистан тоже предпринимает шаги по изучению, добыче и переработке критических минералов и редкоземельных элементов.

В 2023 году на полях Ташкентской Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" было заявлено, что наша страна намерена начать добычу лития. Как подчеркнуло руководство Министерства горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан, у нас имеется крупное месторождение лития, разработано ТЭО его освоения, и мы готовимся начать добычу и переработку этого металла. Подчеркивалось, что перспективным направлением для республики министерство считает развитие отрасли технологических металлов, востребованных промышленностью в рамках перехода к низкоуглеродным технологиям и зеленой энергетике.

Одним из инвестиционных предложений Узбекистана является разработка литиевого рудника Нурликон в Ахангаранском районе Ташкентской области. По среднему содержанию лития в рудах и запасам (более 123 тысяч тонн) Нурликон не уступает аналогичным месторождениям такого же типа в США и Китае.

В начале этого года в Университете геологических наук прошла конференция Lithium day Uzbekistan 2024. Мероприятие организовано Министерством горнодобывающей промышленности и геологии РУз в сотрудничестве с Немецким институтом Deutsches Lithiuminsititut и компании GP Papenburg AG. Основные цели мероприятия - изучение тенденций развития критически важных полезных ископаемых в мире, технологий их переработки и зарубежного опыта по созданию цепочки добавленной стоимости, а также налаживание сотрудничества с инжиниринговыми компаниями, способными реализовать подобные проекты.

В конференции приняли участие эксперты отрасли из Германии, Великобритании, Финляндии, представители зарубежных консалтинговых компаний и других организаций.

В ходе недавнего государственного визита Президента Республики Корея Юн Сок Еля в Узбекистан подписан ряд двусторонних соглашений. Одно из них заключено между Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея и касается сотрудничества в сфере добычи, переработки критических минералов.

Эти меры призваны ускорить реализацию в Узбекистане совместных проектов с передовыми технологическими компаниями, ориентированными на "зеленое" будущее.

Азамат Акабиров,
пресс-секретарь Министерства горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Источник - kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721043120


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