"Сель унес весь товар", - предприниматели центрального рынка в городе Ош

15:55 15.07.2024

"Таких масштабов не было последние 30 лет": Глава Кабмина Жапаров прибыл на центральный рынок города Ош



Turmush - Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров 15 июля прибыл в город Ош.



В ходе встречи с предпринимателями центрального рынка в городе Ош, где селевой поток затопил большую часть контейнеров, глава Кабмина сообщил, что будет создана комиссия, которая подсчитает сумму ущерба в связи с природной стихией.



Одна из стоявших женщин сообщила, что сель унес весь товар.



По словам Акылбека Жапарова, на месте нынешнего рынка должна была быть дорога. Решение бывших руководителей построить на этом месте рынок председатель Кабинета министров назвал неправильным.



Жапаров сообщил, что на вертолете облетел город Ош и увидел последствия природной стихии. "На многих участках построили небольшие мосты, в результате чего селевой поток не смог пройти по каналу, начал выходить из берегов и все затопило", - сказал он.



Торговцы попросили помочь с восстановлением.







Далее один из специалистов озвучил, что для очистки русла реки Ак-Буура нужно стягивать спецтехнику. Ее нужно стягивать на участки, где сейчас располагаются торговые площади центрального рынка.



Акылбек Жапаров рассказал, что нужно очистить дно реки Ак-Буура и забетонировать, в противном случае никто не может дать гарантий, что селевой поток не затопит рынок вновь. "Таких масштабов не было последние 30 лет. Оказывается, в 1993 году было что-то подобное. И с каждым годом [климатические условия] будут меняться. Вы видите, что происходит в Европе. Уносит автомобили, разрушаются дома. Идет потепление, так будет продолжаться", - сказал он.



Далее женщина спросила, будет ли государство помогать пострадавшим предпринимателям.



Жапаров сообщил, что будет.



Turmush ранее писал, что работы ведутся на ряде улиц города Ош. Из-за схода грязевого потока 14 июля 2024 года в реке Ак-Буура повысился уровень воды. Поток воды хлынул в парк Навои и центральный рынок города.



В парке затоплены аттракционы. Грязевой поток смыл два моста через реку Ак-Буура.



По последним данным, на центральном рынке города Ош из 842 контейнеров затоплены 785.



По городу Ош по состоянию на утро 15 июля установлено, что в результате природной стихии пострадали 146 жилых домов, 5 зон отдыха и 8 переходов.



На территории города Ош 14 июля 2024 года до урегулирования последствий селей, вызванных обильными осадками, а также из-за нестабильной погоды введен режим чрезвычайной ситуации.