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Anadolu: эксперты спрогнозировали увеличение числа заявок на вступление в БРИКС
17:24 15.07.2024

Anadolu Ajansı
Турция

Российские эксперты ожидают увеличения заявок на присоединение к БРИКС
Anadolu: эксперты спрогнозировали увеличение числа заявок на вступление в БРИКС

Более трех десятков стран подали заявки на участие в БРИКС, сообщает Anadolu. При этом эксперты ожидают еще большего увеличения числа желающих присоединиться к блоку. И на это есть целый ряд причин.

БРИКС, основанный в результате объединения Бразилии, России, Индии и Китая на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2006 года, с присоединением Южно-Африканской Республики в 2010 году, а также Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в 2024 году стал многонациональной структурой.

На сегодняшний день более 30 стран подали заявки на присоединение к БРИКС, выступающему в качестве одной из важных площадок для преобразования глобальной экономики и международной системы во главе с Западом в многополярный порядок.

С 2009 года в рамках БРИКС проводятся встречи на разных уровнях. В этом году, в октябре, в Казани, столице Республики Татарстан в составе России, временно председательствующей в БРИКС, пройдет саммит глав государств и правительств этого объединения.

Российские эксперты, принявшие участие в X международном форуме "Примаковские чтения" в Москве, в беседе с корреспондентом Anadolu прокомментировали вопрос о том, какое положение БРИКС займет в будущем.

Рост популярности БРИКС

Руководитель Центра Индоокеанского региона Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Алексей Куприянов отметил, что БРИКС обеспечивает взаимодействие между странами в полицентричном миропорядке.

Обращая внимание на тот факт, что страны БРИКС ориентированы на сотрудничество в сфере экономики, Куприянов сказал: "Такие особенности этой структуры, как отсутствие политически чувствительных вопросов и гарантия того, что объединение не превратится в военный блок, повышают интерес к БРИКС".

Эксперт продолжил: "Присутствие в составе БРИКС стран с ведущими экономиками мира увеличит спрос на это объединение в ближайшие годы. Расширение БРИКС сделает мир более стабильным и мирным".

Роль БРИКС в обеспечении безопасности и стабильности в Евразии

Эксперт Центра проблем развития и модернизации Елизавета Потапова напомнила, что 10 и 11 июня в Нижнем Новгороде прошла встреча министров иностранных дел стран БРИКС и на этой встрече также присутствовали представители государств, не входящих в объединение и планирующих развивать сотрудничество с ним.

В их числе: Турция, Казахстан, Белоруссия, Бахрейн, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла и Таиланд, сказала Потапова.

"На этой встрече был сделан акцент на таких принципах БРИКС, как взаимное уважение и понимание, равноправие и солидарность. Это шаг к формированию многополярного мирового порядка. Государства, входящие в объединение, составляют более трети мировой поверхности суши и 45% мирового населения. БРИКС также готов к сотрудничеству и с другими альянсами, придерживающимися принципа равенства", - отметила собеседница агентства.

Оценивая влияние БРИКС на безопасность евразийского региона, Потапова сказала: "Страны БРИКС играют важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Евразии. В блок входят страны с большим экономическим потенциалом. Эти игроки обеспечивают развитие сотрудничества в сфере экономики и торговли в Евразии. Кроме того, эти страны взаимодействуют по вопросам безопасности и обороны, борьбы с терроризмом, киберпреступностью, наркотрафиком и другими проблемами".

По словам эксперта, тот факт, что в форумах, подобных "Примаковским чтениям", участвуют специалисты из разных стран, способствует большему взаимопониманию и доверию между государствами.

Автор статьи: Дмитрий Кирчу (Dmitri Chirciu)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721053440


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