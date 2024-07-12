|В Узбекистане запущен виртуальный ассистент налогового комитета - Робот Даврон
19:27 15.07.2024
Робот Даврон вступил в должность: в Узбекистане налоговый комитет запустил виртуального ассистента для помощи гражданам
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Налоговый комитет внедрил виртуального ассистента DavrOn, оказывающего справочную поддержку налогоплательщикам на базе искусственного интеллекта.
DavrOn – это дружелюбный и профессиональный консультант, предоставляющий необходимую информацию и персонализированные рекомендации по вопросам налогов и налогообложения. Виртуальный помощник поддерживает общение на узбекском, русском и английском языках.
Сообщается, что умный налоговый ассистент будет работать в режиме 24/7. Он расположен по адресу ai.soliq.uz.
Обучение данного помощника заняло 3 месяца и непрерывно продолжается. Для этого была создана база знаний, состоящая более чем из 11 миллионов символов. В частности, она включает Налоговый кодекс, постановления Президента и Кабинета министров, разъяснения и приказы, нормативные и инструктивные документы, а также ответы на часто задаваемые вопросы в колл-центр налоговой службы.
Налоговый комитет отмечает большой потенциал в использовании технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности налогового администрирования, а также создания дополнительных удобств для налогоплательщиков.