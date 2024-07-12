В Узбекистане запущен виртуальный ассистент налогового комитета - Робот Даврон

19:27 15.07.2024

Робот Даврон вступил в должность: в Узбекистане налоговый комитет запустил виртуального ассистента для помощи гражданам



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Налоговый комитет внедрил виртуального ассистента DavrOn, оказывающего справочную поддержку налогоплательщикам на базе искусственного интеллекта.



DavrOn – это дружелюбный и профессиональный консультант, предоставляющий необходимую информацию и персонализированные рекомендации по вопросам налогов и налогообложения. Виртуальный помощник поддерживает общение на узбекском, русском и английском языках.



Сообщается, что умный налоговый ассистент будет работать в режиме 24/7. Он расположен по адресу ai.soliq.uz.



