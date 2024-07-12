В Казахстане открыто движение по одному из участков трассы Караганда – Балхаш

19:36 15.07.2024

Минтранс планомерно запускает автодорогу Астана – Алматы



15 июля открыто четырехполосное движение на первых участках автодороги Караганда – Балхаш, сообщает Zakon.kz.



Как отметили в Министерстве транспорта, сейчас ведется планомерный запуск дорожных участков коридора Центр – Юг, который является основным маршрутом между Астаной и Алматы.



